Жилой комплекс Новая высотная резиденция S Tower с богатой инфраструктурой рядом с полем для гольфа и Пальмой Джумейра, Media City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 3,970,991
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О комплексе
Предлагаются современные апартаменты с панорамными видами на море и город.
Резиденция располагает консьержем, кафе, сауной и парной, библиотекой и зоной отдыха, тренажерным залом, детским центром, бассейнами для взрослых и детей, джакузи, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.Особенности квартир
- Система "умный дом"
- Кондиционеры
- Современная бытовая техника
- Дубай Молл - 2 минуты
- Поле для гольфа - 5 минут
- Бурдж-Аль-Араб - 8 минут
- Пальма Джумейра - 5 минут
- Молл Эмиратов - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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