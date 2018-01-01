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  4. Жилой комплекс Новая высотная резиденция S Tower с богатой инфраструктурой рядом с полем для гольфа и Пальмой Джумейра, Media City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция S Tower с богатой инфраструктурой рядом с полем для гольфа и Пальмой Джумейра, Media City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 3,970,991
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция S Tower с богатой инфраструктурой рядом с полем для гольфа и Пальмой Джумейра, Media City, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются современные апартаменты с панорамными видами на море и город.

Резиденция располагает консьержем, кафе, сауной и парной, библиотекой и зоной отдыха, тренажерным залом, детским центром, бассейнами для взрослых и детей, джакузи, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Особенности квартир
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
  • Современная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 2 минуты
  • Поле для гольфа - 5 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 8 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
  • Молл Эмиратов - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция S Tower с богатой инфраструктурой рядом с полем для гольфа и Пальмой Джумейра, Media City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 3,970,991
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Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - март 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marina Shores | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Марина Шорс, Дубай Марина.

Основные моменты;

  • Новая разработка с премиальными резиденциями
  • Расположен в самом сердце Дубай Марина
  • Простые и гибкие варианты плана платежей
  • Рядом с некоторыми из выдающихся достопримечательностей
  • Доступ к некоторым из лучших удобств
  • Часть захватывающего сообщества набережной

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • BUA; 760 кв.
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • 24/7 Безопасность
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • больница
  • Водная активность
  • Зона йоги и медитации
  • Сад и парк
  • Марина и Яхта

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | 17 Icon Bay | Prime location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет 3-комнатную квартиру, расположенную в 17 иконке Бэй, Дубай Крик Харбор, Дубай.

17 Icon Bay by Emaar предлагает элегантные номера с удобствами. Соседство обеспечивает беспрепятственный доступ к пышным зеленым зонам, где можно повеселиться с друзьями и их семьей.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1668 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Льняная комната
  • Балкон / Терраса
  • Лифт, Лобби и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Заповедник Рас Аль Хор – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Бизнес-Бей – 15 минут
  • Центр города Дубай – 15 минут
  • Город фестивалей Дубая – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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