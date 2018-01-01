Жилой комплекс Новая высотная резиденция S Tower с богатой инфраструктурой рядом с полем для гольфа и Пальмой Джумейра, Media City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет 3-комнатную квартиру, расположенную в 17 иконке Бэй, Дубай Крик Харбор, Дубай.

17 Icon Bay by Emaar предлагает элегантные номера с удобствами. Соседство обеспечивает беспрепятственный доступ к пышным зеленым зонам, где можно повеселиться с друзьями и их семьей.

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 1668 кв.

Порошковая комната

Прачечная

Прогулка в шкафчике

Льняная комната

Балкон / Терраса

Лифт, Лобби и Зона ожидания

приемная

Бассейн

тренажерный зал

Район барбекю

Столовая и розничная торговля

Медицинский центр

Детская игровая площадка

Ресторан и Кафе

Супермаркет и Торговая зона

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег

Школа и Институт

Спортивный корт

Общественный зал

Теннис и Баскетбольный корт

Спа и Сауна

Расположение рядом;

Заповедник Рас Аль Хор – 10 минут

Международный аэропорт Дубая – 15 минут

Бизнес-Бей – 15 минут

Центр города Дубай – 15 минут

Город фестивалей Дубая – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284