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Жилой комплекс Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 454,463
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает тренажерным залом, открытым бассейном, охраной, парковкой.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня с белой бытовой техникой
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от Дубайского канала и района Даунтаун Дубай, рядом с Шейх-Зайед-Роад.

  • Дубай Молл - 3,8 км
  • Бурдж Халифа - 3,5 км
  • Аэропорт - 16 км
  • Море - 7,2 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 454,463
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Застройщик: DOM REAL ESTATE

Danube Properties известен как самый надежный бренд недвижимости в ОАЭ. С обязательством построить роскошные дома мечты в доступные цены, Дунай меняет представление о роскошной жизни с момента своего зарождение. Потрясающая архитектура, замечательные удобства и непревзойденных местах, каждый проект стратегически концептуализирован для выполнить все ваши требования. Danube Group стремится обеспечивать качество и постоянство с 1993 года, что сделало Danube Properties самый надежный бренд в мире.

0% рассрочка 50/50. 20% первоначальный взнос.

♦️СТУДИЯ - от 260 000 $ 
♦️1BR - от 410 000 $ (4 вида)
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♦️3BR + Бассейн (2 вида)- От 770 000 $
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3БР - 1 630 000 $ (12 шт.)
4БР - 1 700 000 (12 шт.)
5БР - 3 060 000 (8 шт.)

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Застройщик: TRANIO

По желанию владельца возможна полная меблировка апартаментов. Квартиры будут популярны среди молодых профессионалов и предпринимателей благодаря доступной цене аренды и многочисленным общественным пространствам.

На территории комплекса имеется бассейн, кинотеатр, игровая зона, дорожка для боулинга, кафе и ресторан, фитнес-зал, студия йоги, фуд-корт, зона барбекю, сауна, парная, прачечная, супермаркет. Созданы отдельные пространства для общения и работы, такие как зона отдыха, коворкинг и библиотека.

Площади квартир - от 25 до 72 м²

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Преимущества

Возможна покупка в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - это новое самодостаточное закрытое жилое сообщество с развитой инфраструктурой. В районе преимущественно малоэтажные комплексы апартаментов, виллы и таунхаусы, большая часть объектов сдана в эксплуатацию. В районе развита инфраструктура: есть школы и детские сады, фонтан и благоустроенный пруд, ландшафтные парки и сады с прогулочными и беговыми дорожками, детские игровые площадки, теннисные корты, площадки для барбекю, магазины и супермаркеты. В ближайшее время в JVT откроется мега-молл Al Khail Avenue площадью 185 тыс. м². Район имеет прямой выход к дорогам Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает JVT удобную транспортную доступность.

  • Бурдж Аль Араб — 18 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Бурдж-Халифа — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 30 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 16 минут
  • Дубай Спорт Сити — 10 минут
  • Дубай Марина — 12 минут
  • Пальма Джумейра — 18 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 25 минут
  • Джумейра Гольф Эстейтс Клаб Хаус - 15 минут
  • школы Аркадия - 5 минут
  • JVT Community Park с теннисными кортами - 3 минуты
  • выезд на шоссе всего 2 минуты
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Предлагаются студии, двух-, трех- и четырехкомнатные апартаменты с панорамным видом на город и каналы.

Высотная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, круглосуточной охраной, ухоженным садом.

Расположение и объекты поблизости
  • Ближайший ресторан - 4 минуты езды
  • Ближайшее кафе - 6 минутах езды
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл - 6 минут езды
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Фонтан Дубай - 12 минут езды
  • Дубай Опера - 7 минут езды
  • Мечеть Джумейра - 17 минут езды
  • Международный аэропорт Дубай - 13 минут
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