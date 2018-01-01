Жилой комплекс Резиденция премиум класса Residence 110 в престижном районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от € 237,403

Danube Properties известен как самый надежный бренд недвижимости в ОАЭ. С обязательством построить роскошные дома мечты в доступные цены, Дунай меняет представление о роскошной жизни с момента своего зарождение. Потрясающая архитектура, замечательные удобства и непревзойденных местах, каждый проект стратегически концептуализирован для выполнить все ваши требования. Danube Group стремится обеспечивать качество и постоянство с 1993 года, что сделало Danube Properties самый надежный бренд в мире.

0% рассрочка 50/50. 20% первоначальный взнос.

♦️СТУДИЯ - от 260 000 $

♦️1BR - от 410 000 $ (4 вида)

♦️ 1BR+POOL+OFC (40 ед.) - От 450 000 $

♦️2BR+бассейн - от 575 000 $

♦️3BR + Бассейн (2 вида)- От 770 000 $

♦️ НЕБО ВИЛЛЫ

3БР - 1 630 000 $ (12 шт.)

4БР - 1 700 000 (12 шт.)

5БР - 3 060 000 (8 шт.)

ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАНА