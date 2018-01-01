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Жилой комплекс Резиденция STAR с садом и бассейнами в престижном районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 160,462
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Жилой комплекс Резиденция STAR с садом и бассейнами в престижном районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, кафе, тренажерным залом, ухоженным садом, детской площадкой, парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
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Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
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В проекте 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

В комплексе есть различные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1-10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT - один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
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Девелопер проекта — Aqua Properties. Компания с богатой историей, отличной репутацией и множеством наград. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes — «Top Real Estate Companies».

Окончание строительства - 2025 год.

График платежей:

  • 10% - первый взнос
  • 10% - через 6 месяцев после первого взноса
  • 10% - через 12 месяцев после первого взноса
  • 10% - после сдачи объекта в эксплуатацию
Преимущества

Ожидаемый арендный доход - 9%.

Возможность приобретения квартир в строящемся коливинге в перспективном районе Дубая со скидкой при условии полной оплаты.

Квартиры можно перепродать с наценкой или сдавать в аренду после окончания строительства.

Расположение и объекты поблизости

Motor City - это зеленый жилой район, который известен трассой «Формулы 4», автодромами для гонок, которые ежегодно привлекают более 300 000 автолюбителей со всего света и развитой инфраструктурой. В торговом центре First Avenue Mall есть магазины, детские игровые площадки, а также заведения, которые можно посетить всей семьей.

Рядом вы найдете супермаркеты, школы, рестораны, Starbucks, Wendy's, KFC, торговые центры, медицинский центр.

Выезд на автомагистраль займёт 4 минуты.

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