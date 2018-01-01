Жилой комплекс Резиденция STAR с садом и бассейнами в престижном районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

В проекте 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

В комплексе есть различные варианты апартаментов: студии, квартиры с 1-3 спальнями.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1-10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT - один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.