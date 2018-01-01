Жилой комплекс Новый комплекс меблированных квартир SHAISTA недалеко от пляжей, в престижном жилом районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Резиденция располагает зеленой территорией, бассейнами, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской и спортивной площадками, парковкой, круглосуточной охраной.

Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита, посудомоечная машина, ТВ, микроволновая печь)

Сигнализация

Кабельное ТВ

Высокоскоростной интернет

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро и остановками общественного транспорта, недалеко от торговых центров и Дубай Марина.