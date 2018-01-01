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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных квартир SHAISTA недалеко от пляжей, в престижном жилом районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 315,122
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных квартир SHAISTA недалеко от пляжей, в престижном жилом районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает зеленой территорией, бассейнами, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской и спортивной площадками, парковкой, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита, посудомоечная машина, ТВ, микроволновая печь)
  • Сигнализация
  • Кабельное ТВ
  • Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро и остановками общественного транспорта, недалеко от торговых центров и Дубай Марина.

  • Море и пляжи - 5 км
  • Аэропорт - 30 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных квартир SHAISTA недалеко от пляжей, в престижном жилом районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 315,122
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Предлагаются апартаменты с парковочными местами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, открытыми и крытыми тренажерными залами, детской площадкой, садом, ресторанами и кафе.

Окончание строительства - 2025 год.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1 минута
  • Бурдж Халифа - 13,8 км
  • Аэропорт - 15,6 км
  • Море - 14 км
  • Дубай Молл - 12 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 15 минут
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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Джумейра Бич - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
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Сделка: Продажа
Категория: Квартира
Район: Ла Мер
Спальни: 2
Ванные комнаты: 3
Вид: вид на море и Бурдж
Парковка: 1
Этаж: Средний этаж
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: вне плана

Застроенная площадь: 134 kв.M

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