Жилой комплекс Новый комплекс меблированных квартир SHAISTA недалеко от пляжей, в престижном жилом районе Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 315,122
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О комплексе
Резиденция располагает зеленой территорией, бассейнами, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской и спортивной площадками, парковкой, круглосуточной охраной.Удобства и оснащение в доме
- Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита, посудомоечная машина, ТВ, микроволновая печь)
- Сигнализация
- Кабельное ТВ
- Высокоскоростной интернет
Недвижимость находится рядом со станцией метро и остановками общественного транспорта, недалеко от торговых центров и Дубай Марина.
- Море и пляжи - 5 км
- Аэропорт - 30 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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