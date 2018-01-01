  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Новая резиденция PLAZA с ресторанами и спа-центром в одном из самых популярных и живописных районов Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция PLAZA с ресторанами и спа-центром в одном из самых популярных и живописных районов Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 414,528
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая резиденция PLAZA с ресторанами и спа-центром в одном из самых популярных и живописных районов Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
1 / 3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской площадкой, парковкой, зоной барбекю, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита и вытяжка)
  • Кондиционеры
  • Окна с двойным остеклением
  • ТВ
  • Спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро, торговыми центрами и Экспо 2020.

  • Экспо 2020 - 14 минут
  • Пальма Джумейра - 16 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 4BR | Jomana | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 1BR | Pool & Landscape view | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Azizi Riviera Reve
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marriot Executive Residence
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные апартаменты с панорамным видом в резиденции Creekside 18 с бассейнами и тренажерным залом рядом с гаванью, Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция PLAZA с ресторанами и спа-центром в одном из самых популярных и живописных районов Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 414,528
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Azizi Riviera Reve
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Срочно продам студию в Azizi Riviera Reve 3 на 18 этаже площадью  458 SQ.FT по цене ниже чем  у застройщика в связи с  личными обстоятельствами.

Описание объекта

  • Застройщик: Azizi Developments
  • Этажность: 26
  • Срок сдачи: 3 кв 2024

Riviera Reve – это новый проект роскошного жилого комплекса, состоящего из трех отдельных башен. Он будет располагаться в одном из престижных районов Дубая – Mohammed Bin Rashid City (MBR City), рядом с крупной автомобильной дорогой Al Khail, в десяти минутах езды от центра Дубая.

Проект станет частью элитного комьюнити Riviera, в состав которого входит 69 многоквартирных домов средней этажности, а также большая торговая зона.
Ключевым элементом сообщества является искусственная лагуна, протяженностью 2,7 километров с песчаными пляжами и инфраструктурой для отдыха у воды

На территории Riviera имеется...

бульвар в стиле Французской Ривьеры с многочисленными розничными магазинами, ресторанами и кафе.
Архитектура трех башен вдохновлена водной лагуной и ее движением. Здания выполнены в современном урбанистическом стиле со стеклянными панелями. Необычность конструкции башен придают открытые террасы с зеленью, выполненные в форме извилистой лагуны.
Многоквартирный жилой дом 4BR | Lamaa | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известной как Ламаа Мерааса

Удобства и фасилиты;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 3154 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Торговый центр Эмиратов – 05 минут
  • Дубай Марина – 15 минут
  • Глобальная деревня – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | 17 Icon Bay | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как 17 Icon Bay от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1072 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лифт, Лобби и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,2 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,5 км
  • Культурная деревня – 2,8 км
  • Аль Кифаф – 6,0 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти