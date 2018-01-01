Жилой комплекс Новая резиденция PLAZA с ресторанами и спа-центром в одном из самых популярных и живописных районов Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 414,528
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О комплексе
Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской площадкой, парковкой, зоной барбекю, круглосуточной охраной.Удобства и оснащение в доме
- Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита и вытяжка)
- Кондиционеры
- Окна с двойным остеклением
- ТВ
- Спутниковая антенна
Недвижимость находится рядом со станцией метро, торговыми центрами и Экспо 2020.
- Экспо 2020 - 14 минут
- Пальма Джумейра - 16 минут
- Дубай Марина - 10 минут
- Международный аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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