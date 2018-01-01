Жилой комплекс Резиденция на берегу моря Mina в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2026

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в самом сердце острова Блюватерс, известного как залив Блюватерс от Meraas

Удобства и удобства;

2 спальни

2 ванны

без мебели

BUA; 1549 кв.

Прачечная

Область магазина

Горничная комната

Балкон / Терраса

тренажерный зал

Район барбекю

Медицинский центр

Зона отдыха

Ресторан и Кафе

Столовая и розничная торговля

Супермаркет и Торговая зона

Бассейн

Доступ к пляжу

Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Водная активность

Спа и Сауна

Зона йоги и медитации

Расположение рядом;

Шейх Зайед Роуд ( 05 минут )

Дубай Марина ( 10 минут )

Jumeirah Beach Residence ( 15 минут )

Центр города Дубай ( 20 минут )

Международный аэропорт Дубая ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284