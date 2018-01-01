Жилой комплекс Резиденция на берегу моря Mina в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 728,390
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город и море.
Красивая элитная резиденция располагает бассейнами, собственным пляжем, парком, зонами отдыха, ресторанами, тренажерным залом, спа-зоной, кинотеатром, круглосуточной охраной.Расположение и объекты поблизости
- Аквапарк - 5 минут
- Торговый центр Накхил - 10 минут
- Дубай Марина - 18 минут
- Mall of Emirates - 20 минут
- Джумейра Бич - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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