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  4. Жилой комплекс Резиденция на берегу моря Mina в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Резиденция на берегу моря Mina в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 728,390
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Жилой комплекс Резиденция на берегу моря Mina в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город и море.

Красивая элитная резиденция располагает бассейнами, собственным пляжем, парком, зонами отдыха, ресторанами, тренажерным залом, спа-зоной, кинотеатром, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Аквапарк - 5 минут
  • Торговый центр Накхил - 10 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Mall of Emirates - 20 минут
  • Джумейра Бич - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Резиденция на берегу моря Mina в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 728,390
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в самом сердце острова Блюватерс, известного как залив Блюватерс от Meraas

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1549 кв.
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд ( 05 минут )
  • Дубай Марина ( 10 минут )
  • Jumeirah Beach Residence ( 15 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marina Shores | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Марина Шорс, Дубай Марина.

Основные моменты;

  • Новая разработка с премиальными резиденциями
  • Расположен в самом сердце Дубай Марина
  • Простые и гибкие варианты плана платежей
  • Рядом с некоторыми из выдающихся достопримечательностей
  • Доступ к некоторым из лучших удобств
  • Часть захватывающего сообщества набережной

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • BUA; 760 кв.
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • 24/7 Безопасность
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбол Корт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • больница
  • Водная активность
  • Зона йоги и медитации
  • Сад и парк
  • Марина и Яхта

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект состоит из вилл и таунхаусов, окруженных многочисленными парками, зелеными насаждениями и общественными пространствами. Комплекс находится рядом с автомагистралью Umm Suqeim Street в районе Akoya, благодаря чему отсюда удобно добраться в любой район Дубая.

Во всех домах есть оборудованные ванные комнаты, отдельный кабинет для работы и уютная гостиная.

Экологически чистая среда, высокий уровень безопасности, просторные помещения и различные удобства обеспечат лучшие условия для отдыха детей и их родителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: кондиционеры, кинотеатр, студия йоги, детский сад, охрана, видеонаблюдение, магазин, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб поло и конного спорта.

Расположение и объекты поблизости
  • Akoya O2 Oxygen Damac Shopping Mall - 3,6 км
  • Школа - 3 км
  • Банкомат - 3,6 км
  • Бурдж-Халифа - 43,2 км
  • Аптека - 3,6 км
  • Аэропорт - 50 км
  • Al Qudra Native Planting - 10 км
  • Море - 33 км.
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