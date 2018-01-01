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Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera I с видом на набережную в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 283,063
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Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera I с видом на набережную в районе MBR City, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Преимущества

Возможна скидка 17%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera I с видом на набережную в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 283,063
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Другие комплексы
Жилой квартал Design Quarter в самом креативном районе Дубая
Дубай, ОАЭ
от € 465,675
76–156 м² 3 квартиры
Сдача в: -2026
Застройщик: realtortopdubai

Старт продаж элитных апартаментов Design Quarter в самом креативном районе Дубая!

В самом сердце Dubai Design District гордо возвышается новый флагманский проект от Meraas – Design Quarter at d3.

Вокруг – штаб-квартиры всемирно известных модных домов и офисы стартапов. Самый творческий район, где проводятся крупнейшие мероприятия, связанные с модой, музыкой, культурой и искусством.

📍Dubai Design District

Резиденции в проекте Design Quarter at d3 станут первыми во всемирно известном дизайнерском районе Дубая!

❗️Продажи стартуют 18 марта. У вас еще есть время первыми забронировать лучший вариант.

Самые привлекательные цены в районе!
К покупке доступны квартиры с 1-3 спальнями. 

Средние цены:
💵 -средняя цена за 1 спальные апартаменты  $510 000 (~38 418 000₽)
💵-средняя цена за 2-спальные апартаменты $788 000 (~59 360 000₽)
💵-средняя цена за 3-спальные апартаменты $1,161 млн (~87 458 000₽)
Площадь от 75м²

Инфраструктура комплекса:
• открытый бассейн
• тренажерный зал
• зона барбекю
• изысканные рестораны
• парки и зеленые сады
• игровые площадки
• теннисные и баскетбольные корты 

Сдача проекта – май 2027 года

Уточните детали и оставьте заявку на бронирование по лучшей цене📩
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект Expo Valley включает более 300 таунхаусов и вилл. Сообщество также включает образовательные и оздоровительные центры, достопримечательности Expo City Dubai. В сообществе есть eco-friendly удобства, такие как озеро, природный заповедник, фермерское хозяйство.

В таунхаусах и виллах есть пространство для офиса/спортзала на первом уровне, спальни с встроенными ванными комнатами, парковка на 2-3 автомобиля. В некоторых домах есть гардеробная и вторая гостиная на верхнем уровне.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, студия йоги, салон красоты, открытый кинотеатр, зоны отдыха магазины, рестораны.

Расположение и объекты поблизости

Район Expo City Dubai включает энергоэффективные здания, озелененные площадки, зоны для отдыха и развлечения. Находится рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как метро Дубая и основными магистральными дорогами, что повышает его привлекательность в качестве делового и логистического центра.

Быстрый доступ к четырем основным автомагистралям: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road, Al Khail Road.

В 30 минутах езды от центра Дубая.

Менее чем в часе езды от международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Абу-Даби.

16 минут до Dubai Marina.
Жилой комплекс Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Для покупки доступны студия, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. У некоторых квартир вид на гавань, также есть квартиры с видом на район JBR и улицу. Во всех квартирах окна от пола до потолка, европейские кухни премиум-класса, а также просторные частные террасы. Большинство оставшихся апартаментов на данный момент сдаются в аренду.

Удобства: безбортный бассейн и терраса с видом на Дубай Марину; магазины и ресторан.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — один из самых оживленных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы.

Это престижная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Dubai Marina является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным. Квартал Джумейра Бич Резиденц (Jumeirah Beach Residence или JBR) является «сердцем» района. В JBR построено 200 высотных зданий, из них 40 небоскрёбов высотой от 250 до 516 м. Самый высокий из них — небоскрёб Pentominium высотой 516 м.

Проект расположен в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • ТЦ Dubai Marina Mall - 4 мин (на машине)
  • Пляж Marina Beach - 6 мин
  • Район Palm Jumeirah - 9 мин
  • ТЦ Дубай Молл - 18 мин
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 20 мин
  • Аэропорт — 25 мин
  • Мечеть Джумейра — 23 мин
  • Парк Creek — 22 мин
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