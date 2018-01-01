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Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 265,293
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Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.

Преимущества

Возможна скидка 17%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 265,293
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Rove City Walk от застройщика Emaar, в оживленном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Отель Rove City Walk работает под управлением современного оператора Rove Hotels.

Отель расположен в оживленном районе Al Wasl. Здесь есть несколько крупных торговых центров с бутиками Burberry и Dior, известные рестораны, например, KISHMISH at One Third и The Square by Meraas. Рядом с отелем находится площадка Coca-Cola Arena, где проходят масштабные и лучшие шоу, концерты и спортивные мероприятия. А также здесь расположен комплекс The Green Planet — четырехэтажный купол с тропическим лесом, экзотическими растениями, птицами и животными.

Оснащение

В числе других удобств отеля — коворкинг, ресторан и магазины на территории.

Преимущества
  • Отель имеет рейтинг 8,9 на сайте Booking
  • Владелец номера может проживать в отеле бесплатно до 2 недель в год, а также получает скидку 50% на проживание и F&B во всех отелях Rove Hotels.
  • Застройщиком проекта является Emaar Properties — один из крупнейших девелоперов ОАЭ с мировым именем. Компания успешно работает более чем в 35 странах, но основным местом деятельности остаются Эмираты. Самым известным достижением Emaar стало создание района Даунтаун Дубай, включающего в себя самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа, Dubai Mall и Фонтан Дубай. Emaar Properties также выступали девелопером таких районов, как Dubai Marina, Opera District, Arabian Ranches, Emaar Beachfront и другие.
Расположение и объекты поблизости

Районы Al Wasl и Даунтаун Дубай разделяет только дорога Sheikh Zayed Rd, поэтому добраться из отеля до самого популярного района Дубая можно за несколько минут. Расстояния:

  • 500 метров до Sheikh Zayed Rd
  • 500 метров до Coca-Cola Arena
  • 700 метров до ТЦ City Walk
  • 1 км до станции метро Burj Khalifa
  • 1,6 км до Бурдж-Халифы
  • 1,6 км до Dubai Mall
  • 2,8 км до DIFC
  • 13,4 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
Жилой комплекс Виллы в немецком стиле, рядом с пляжем и лагуной, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Современные и элегантные виллы с 4-5 спальнями с панорамными видами, в стиле немецкой архитектуры баухаус.

Рядом с виллами есть бесконечные бассейны, джакузи, белые песчаные пляжи, экзотические сады с деревьями и растениями, голубая лагуна с морской водой.

План оплаты: 50% предоплата, 50% после сдачи проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Это первый отель бренда SLS на ближнем Востоке. Один из самых высоких в регионе (75 этажей), отель начал работу в феврале 2021 года. Брендом управляет международная компания Accor, в портфолио которой более 4 500 гостиниц по всему миру. Рейтинг отеля на Booking 8.5.

К услугам гостей роскошные номера с большой кухней, рестораны, кафе, бар, бассейн, фитнес и спа. Разнообразные завтраки на любой вкус: континентальные, вегетарианское, веганское и безглютеновое меню, халяль. Два бассейна с террасами, расположены на крыше здания. С крыши открывается панорама 360 градусов на весь Дубай.

Преимущества
  • Выплаты совершаются на выбор владельца: раз в год, раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц.
  • Инвестор имеет право проживать в отеле 28 дней в году в номере той же категории, которую он приобретает.
  • При покупке от 205 000 $ можно оформить ВНЖ Дубая на 3 или 5 лет. Tranio проконсультирует по оплате, сопроводит сделку и поможет подать документы.
Расположение и объекты поблизости

Отельный комплекс расположен в районе Бизнес Бей. В пределах 2 км от отеля находятся дубайские фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Дубайский канал с яхтенной мариной расположен в 1 км. Аэропорт Дубая находится в 10 км.

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