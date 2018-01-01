Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 444,700
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О комплексе
Проект включает две башни жилого комплекса Harbour Gate с видом на гавань Dubai Creek и большой зеленый парк, кафе, рестораны, магазины. При строительстве использованы новейшие технологии и высококачественные материалы.
В жилом комплексе есть апартаменты с элегантной архитектурой нейтральной цветовой палитрой. Апартаменты с различными планировками: гостиная, кухня и столовая открытого плана, 1-3 спальни, 1-2 ванные комнаты, прихожая, прачечная, гардеробная.Расположение и объекты поблизости
Dubai Creek Harbour — это новый район Дубая, основное место проведения всемирной выставки Экспо-2020.
Жилой комплекс расположен недалеко от центральной площади района, парка и пристани для яхт Creek.
Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая - в 10–15 минутах езды.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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