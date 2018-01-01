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Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 444,700
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект включает две башни жилого комплекса Harbour Gate с видом на гавань Dubai Creek и большой зеленый парк, кафе, рестораны, магазины. При строительстве использованы новейшие технологии и высококачественные материалы.

В жилом комплексе есть апартаменты с элегантной архитектурой нейтральной цветовой палитрой. Апартаменты с различными планировками: гостиная, кухня и столовая открытого плана, 1-3 спальни, 1-2 ванные комнаты, прихожая, прачечная, гардеробная.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Creek Harbour — это новый район Дубая, основное место проведения всемирной выставки Экспо-2020.

Жилой комплекс расположен недалеко от центральной площади района, парка и пристани для яхт Creek.

Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая - в 10–15 минутах езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 444,700
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 4BR | Bluewaters Bay | Apt
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, расположенную в заливе Блюуотерс, Дубай.

Bluewaters Bay от Meraas - это высотная жилая набережная, которая украшена новой версией роскошной морской жизни, дизайн которой вдохновлен стилем жизни Дубая, захватывающим захватывающую набережную и & вид на город

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2994 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

Соседство поблизости;

  • Башни на озере Джумейра ( 2,1 км )
  • Луга ( 3,0 км )
  • Острова Джумейра ( 3,3 км )
  • Парк Джумейра ( 3,5 км )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Summer | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру с 3 спальнями, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1636 кв.
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Льняная комната
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Частный двор
  • Открытые пространства
  • Центр города
  • Вид на закат
  • Доступ к пляжу

Места поблизости;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Прогулка JBR – 30 минут
  • Бурдж Аль Араб – 25 минут
  • Прогулка от Марина Крик – 05 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс W Residences с балконами, террасами, бассейном и VIP клубом, с видом на город и небоскреб Бурдж-Халифа, Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект включает высокое здание из 49 этажей и 384 апартаментов с изысканным дизайном интерьера и различными вариантами планировки: апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаус.

Комплекс спроектирован таким образом, чтобы другие дома не загораживали вид на город и достопримечательности.

В комплексе есть терраса на крыше, которая возвышается над городом. На террасе - 60-метровый бассейн с баром и местами отдыха.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства комплекса:

  • Clubhouse с баром и VIP-зонами
  • Медиа-зал с частным кинотеатром, игровой комнатой и зоной отдыха
  • Зал заседаний, конференц-залы и пространство для совместной работы
  • Обширные террасы с зонами отдыха
  • Пешеходная дорожка среди пышной растительности
  • Гостевые люксы по запросу
  • Статус “Platinum Elite” в Marriott
  • Услуги отеля включают уборку номеров, услуги няни, услуги прачечной, кейтеринга.
Преимущества

Владельцы резиденций будут пользоваться статусом “Platinum Elite” в Marriott Bonvoy в течение двух лет, который включает особую поддержку, бесплатный доступ в лаундж-зоны, скидку 10% на лучший доступный тариф и многие другие удобства в более чем 7400 отелях по всему миру.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в центре города. Достопримечательности Дубая всего в нескольких шагах от отеля.

  • Бурдж-Халифа - 5 минут
  • Фонтан Дубай - 4 минуты
  • Водный канал Дубая - 3 минуты
  • ТЦ Dubai Mall - 6 минут
  • Dubai Opera - 6 минут
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