  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 266,800
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект отличается великолепным видом на район Burj, а также на пальмы, острова и культовый отель Бурдж аль-Араб. Жилой комплекс включает торговую сеть на первом этаже и отель, а также множество фирменных удобств для гостей и жителей.

Широкий выбор роскошных апартаментов: студии, квартиры с 1-2 спальнями с балконами.

Удобства и оснащение в доме

Также, в комплексе есть кафе, рестораны, бары, кинотеатр, терраса на крыше, оздоровительный центр, помещения для проведения встреч и мероприятий.

В номерах, оборудованных для комфорта и творчества, есть впечатляющий домашний кинотеатр и доступ к библиотеке фильмов Paramount Pictures.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в оживленном районе Burj, где есть множество бутиков мирового класса, ресторанов и развлекательных заведений. Международный финансовый центр Дубая, учебные заведения, медицинские учреждения, музеи, художественные галереи, две станции метро также находятся рядом. Международный аэропорт Дубая - всего в 15 минутах езды от отеля.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Vida Residence | Emaar
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом vida marina residence
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 266,800
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 4BR | Bluewaters Bay | Apt
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, расположенную в заливе Блюуотерс, Дубай.

Bluewaters Bay от Meraas - это высотная жилая набережная, которая украшена новой версией роскошной морской жизни, дизайн которой вдохновлен стилем жизни Дубая, захватывающим захватывающую набережную и & вид на город

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2994 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

Соседство поблизости;

  • Башни на озере Джумейра ( 2,1 км )
  • Луга ( 3,0 км )
  • Острова Джумейра ( 3,3 км )
  • Парк Джумейра ( 3,5 км )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 6BR | The Sanctuary | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 6 спальнями, расположенную в самом центре города MBR, известного как Святилище Эллингтона

Удобства и удобства;

  • 6 Спальня
  • 7 баня
  • без мебели
  • BUA; 14 605 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Steam & Spa room
  • Комната для переодевания
  • Фитнес студия
  • Зона йоги
  • Затонувшее сидение
  • 3 парковочных места
  • Гостевая комната
  • Водительская комната
  • Горничная комната
  • кладовая
  • Внутренний двор
  • Показать кухню
  • Лифт
  • Прогулка в шкафчике
  • Исследование и библиотека
  • крыша
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Парк и зона отдыха
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Бег. Беговая и велосипедная дорожка
  • Спортивный корт

Места поблизости;

  • Центр города Дубай -15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Мейдан Молл – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Peninsula Five | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 5%
  • Во время строительства – 35%
  • На передачу – 60%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1352 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти