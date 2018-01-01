Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Проект отличается великолепным видом на район Burj, а также на пальмы, острова и культовый отель Бурдж аль-Араб. Жилой комплекс включает торговую сеть на первом этаже и отель, а также множество фирменных удобств для гостей и жителей.

Широкий выбор роскошных апартаментов: студии, квартиры с 1-2 спальнями с балконами.

Удобства и оснащение в доме

Также, в комплексе есть кафе, рестораны, бары, кинотеатр, терраса на крыше, оздоровительный центр, помещения для проведения встреч и мероприятий.

В номерах, оборудованных для комфорта и творчества, есть впечатляющий домашний кинотеатр и доступ к библиотеке фильмов Paramount Pictures.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в оживленном районе Burj, где есть множество бутиков мирового класса, ресторанов и развлекательных заведений. Международный финансовый центр Дубая, учебные заведения, медицинские учреждения, музеи, художественные галереи, две станции метро также находятся рядом. Международный аэропорт Дубая - всего в 15 минутах езды от отеля.