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  4. Жилой комплекс Меблированные апартаменты в современной резиденции Mansio на берегу моря с бассейнами и садами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Меблированные апартаменты в современной резиденции Mansio на берегу моря с бассейнами и садами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,386,221
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в современной резиденции Mansio на берегу моря с бассейнами и садами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются просторные высококачественные апартаменты с полным обслуживанием, балконами и террасами, панорамными видами на город.

Резиденция располагает собственным пляжем, пляжным клубом и рестораном, конференц-залом, тремя бассейнами, детской площадкой, фитнес-центром и тренажерным залом, баскетбольной площадкой, зоной барбекю и зоной для проведения мероприятий, подземной парковкой, консьержем и круглосуточной охраной, ухоженными садами и водными украшениями.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Встроенная кухня
  • Бытовая техника итальянских брендов (варочная панель, холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф)
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж JBR - 10 минут
  • Дубай Марина - 13 минут
  • Бурдж-Халифа - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 35 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в современной резиденции Mansio на берегу моря с бассейнами и садами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,386,221
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Другие комплексы
Жилой комплекс Лучший проект Дубая в 2023 | Sobha One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: fäm Properties

Представляем один из самых инновационных и многофункциональных проектов, которые когда-либо видел Дубай, предлагающий роскошный образ жизни в одном из развивающихся районов города, с доступом к бесконечным удобствам.

Комплекс будет состоять из пяти башен высотой от 30 до 66 этажей. 

Все жилые помещения будут оборудованы прачечной/подсобным помещением, а во всех квартирах с 3-4 спальнями будет предусмотрена комната для прислуги. В некоторых квартирах будет оборудована комната для занятий.

В каждой квартире будет как минимум один балкон или сад, откуда будущие жители смогут наслаждаться удивительным видом на Рас Аль Хор, кристальную лагуну и 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед комплексом. 

Удобства 

  • Cады и террасы с удивительным видом на горизонт Дубая, Рас-аль-Хор и Хрустальную лагуну.
  • Полноценная библиотека
  • Тренажерный зал с беговыми дорожками, статическими велосипедами, беговой дорожкой.
  • Торговый центр 
  • Бассейн для взрослых и детей
  • Четыре соединенных между собой внутренних двора
  • Детская игровая зона
  • 12 лифтов в каждом здании
  • Кафе Sobha и зона для барбекю. 
  • Поле для гольфа премиум-класса Pitch & Putt, спроектированное Гари Плейером
  • Эксклюзивный клубный дом с первоклассными удобствами и патио с видом на поле для гольфа
  • Оздоровительный парк, семейный парк, фитнес-парк и парк для взрослых
  • 8 миллионов квадратных футов набережной, 30 % открытых зеленых зон, 2 международные школы
  • Кристальная лагуна

Расположение

  • Всего в 15 минутах езды от центра Дубая, Бизнес-Бэй и международного аэропорта Дубая. Рядом с недавно запланированной линией метро, недалеко от нового крупнейшего в мире торгового центра и крытого горнолыжного склона, в нескольких минутах от центра Дубая. Транспортная доступность
  • 6 минут до комплекса Sobha Hartland Community с лагуной и двумя международными школами.
  • 10 минут до природного заповедника Рас Аль Хор
  • 10 минут до торговых центров The Dubai Mall, Festival City Mall
  • 12 минут до Бизнес Бэй и центра Дубая
  • 14 минут до парка Забил, Музея будущего и Дубай Фрейм
  • 10 минут до международного аэропорта Дубая
  • 3 мин до медицинского центра Надд Аль Хаммар
  • 20 минут до Бурдж Халифа / центр города
  • Плата за обслуживание 20 AED/кв.фт

Sky Terrace

Потрясающие виды на город открываются с великолепной небесной террасы в каждой башне. Яркие оттенки тематических дворов и поля для гольфа подарят вам чувство безмятежности, когда вы будете любоваться горизонтом, окрашенным в мириады оттенков. 

В каждой из 5 башен есть пещера с высоким лобби, небольшие площадки для барбекю, отдыха и частных вечеринок, а также тематический внутренний двор, соединенный между собой на 6 этаже.

Четыре тематических двора. 

Сохраните гармонию своей души в четырех эксклюзивных тематических дворах, соединенных между собой. Поплавайте в бассейне, приведите себя в форму в тренажерном зале или прогуляйтесь по зеленым аллеям с ландшафтным дизайном, чтобы снять стресс повседневной жизни. 

Поле для гольфа мирового класса

Стильно сыграйте в гольф на поле для игры в питч-энд-патч с 18 лунками, каждая из которых тщательно спроектирована известным игроком.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Peninsula Five | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 2-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 5%
  • Во время строительства – 35%
  • На передачу – 60%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1352 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seascape | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Основные моменты;

  • Бассейн с длинным каналом и набережной Марина
  • Розничная торговля и рестораны на воде
  • Пешеходные мосты для быстрого доступа
  • Привлекательные варианты плана оплаты
  • Современные объекты, как никогда раньше

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 782 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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