Жилой комплекс Меблированные апартаменты в современной резиденции Mansio на берегу моря с бассейнами и садами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2026

Представляем один из самых инновационных и многофункциональных проектов, которые когда-либо видел Дубай, предлагающий роскошный образ жизни в одном из развивающихся районов города, с доступом к бесконечным удобствам.

Комплекс будет состоять из пяти башен высотой от 30 до 66 этажей.

Все жилые помещения будут оборудованы прачечной/подсобным помещением, а во всех квартирах с 3-4 спальнями будет предусмотрена комната для прислуги. В некоторых квартирах будет оборудована комната для занятий.

В каждой квартире будет как минимум один балкон или сад, откуда будущие жители смогут наслаждаться удивительным видом на Рас Аль Хор, кристальную лагуну и 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед комплексом.

Удобства

Cады и террасы с удивительным видом на горизонт Дубая, Рас-аль-Хор и Хрустальную лагуну.

Полноценная библиотека

Тренажерный зал с беговыми дорожками, статическими велосипедами, беговой дорожкой.

Торговый центр

Бассейн для взрослых и детей

Четыре соединенных между собой внутренних двора

Детская игровая зона

12 лифтов в каждом здании

Кафе Sobha и зона для барбекю.

Поле для гольфа премиум-класса Pitch & Putt, спроектированное Гари Плейером

Эксклюзивный клубный дом с первоклассными удобствами и патио с видом на поле для гольфа

Оздоровительный парк, семейный парк, фитнес-парк и парк для взрослых

8 миллионов квадратных футов набережной, 30 % открытых зеленых зон, 2 международные школы

Кристальная лагуна

Расположение

Всего в 15 минутах езды от центра Дубая, Бизнес-Бэй и международного аэропорта Дубая. Рядом с недавно запланированной линией метро, недалеко от нового крупнейшего в мире торгового центра и крытого горнолыжного склона, в нескольких минутах от центра Дубая. Транспортная доступность

6 минут до комплекса Sobha Hartland Community с лагуной и двумя международными школами.

10 минут до природного заповедника Рас Аль Хор

10 минут до торговых центров The Dubai Mall, Festival City Mall

12 минут до Бизнес Бэй и центра Дубая

14 минут до парка Забил, Музея будущего и Дубай Фрейм

10 минут до международного аэропорта Дубая

3 мин до медицинского центра Надд Аль Хаммар

20 минут до Бурдж Халифа / центр города

Плата за обслуживание 20 AED/кв.фт

Sky Terrace

Потрясающие виды на город открываются с великолепной небесной террасы в каждой башне. Яркие оттенки тематических дворов и поля для гольфа подарят вам чувство безмятежности, когда вы будете любоваться горизонтом, окрашенным в мириады оттенков.

В каждой из 5 башен есть пещера с высоким лобби, небольшие площадки для барбекю, отдыха и частных вечеринок, а также тематический внутренний двор, соединенный между собой на 6 этаже.

Четыре тематических двора.

Сохраните гармонию своей души в четырех эксклюзивных тематических дворах, соединенных между собой. Поплавайте в бассейне, приведите себя в форму в тренажерном зале или прогуляйтесь по зеленым аллеям с ландшафтным дизайном, чтобы снять стресс повседневной жизни.

Поле для гольфа мирового класса

Стильно сыграйте в гольф на поле для игры в питч-энд-патч с 18 лунками, каждая из которых тщательно спроектирована известным игроком.