Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Проект представляет собой комплекс с инфраструктурой и таунхаусами с 4-5 спальнями, в стиле мальтийской и средиземноморской культуры и архитектуры. Таунхаусы окружены лазурными лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими растениями.

Удобный план оплаты:

20% - предоплата,

60% - во время строительства,

20% - при сдаче объекта.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: кафе, супермаркет, круглосуточная охрана, оздоровительный центр, водные аттракционы, площадка для йоги, VR-парк, плавучий цветочный рынок.

Расположение и объекты поблизости

Район DAMAC Lagoons расположен в нескольких минутах от DAMAC Hills, гольф-сообщества мирового класса, которое предлагает своим жителям доступ к таким развлечениям, как гольф, волновой бассейн, конный клуб, ферма домашних животных, озеро для рыбалки, скейт-парк, спортивные площадки и многое другое.

Ближайшие торговые центры: First Avenue Mall (5 минут), City Centre Me'aisem (10 минут), Cityland Mall (8 минут) и Mall of the Emirates (25 минут).

Ближайшие медицинские центры: Prime Medical Centre (5 минут), Aster Medical Centre (8 минут), Mediclinic Parkview Hospital (10 минут) и NMC Royal Hospital (15 минут).

Международный аэропорт Аль-Мактум находится в 20 минутах езды.

Международный аэропорт Дубая - в 30 минутах езды.