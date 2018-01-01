Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ

Таунхаусы в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.

Удобства комплекса:

бассейн

парк

парковка

панорамные окна

полы из плитки

высокие потолки

встроенная кухня

оборудованные ванные комнаты

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Гибкая система оплаты:

10% при покупке недвижимости

10% — через каждые 4 месяца

Расположение и объекты поблизости

Dubai South — один из самых выгодных для инвестиций в недвижимость районов на сегодняшний день. Здесь находится Международный аэропорт Аль-Мактум.

В районе отлично развита вся необходимая инфраструктура и транспортная система.