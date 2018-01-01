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Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 289,600
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Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
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О комплексе

Таунхаусы в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • парк
  • парковка
Удобства и оснащение в доме
  • панорамные окна
  • полы из плитки
  • высокие потолки
  • встроенная кухня
  • оборудованные ванные комнаты
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Гибкая система оплаты:

  • 10% при покупке недвижимости
  • 10% — через каждые 4 месяца
Расположение и объекты поблизости

Dubai South — один из самых выгодных для инвестиций в недвижимость районов на сегодняшний день. Здесь находится Международный аэропорт Аль-Мактум.

В районе отлично развита вся необходимая инфраструктура и транспортная система.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 289,600
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Erin | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в 2-комнатной квартире, расположенной в Центральном парке, City Walk, известной как Erin by Meraas.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2835 кв.
  • полезность
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • шкафчик
  • Область магазина
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Вид на море
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Водная активность
  • Бег, Бег и Велоспорт
  • Йога и Медитация
  • Парк собак
  • Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
  • Настольный игровой стол
  • Область событий
  • Функциональная комната
  • питомник
  • Павильоны для пикников

Расположение рядом;

  • City Walk Mall – 05 минут
  • Пляж Джумейра – 10 минут
  • Пляж Ла Мер – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 50 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Vida Residence | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Vida Residence от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 3132 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • фойе
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Бассейн
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Розничная и столовая
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Услуги а-ля карт
  • Парковка автомобилей служащим гостиницы
  • Услуга по требованию
  • Столовая в здании
  • Вид на закат
  • бар

Расположение рядом;

  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Прогулка JBR – 30 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 45 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект представляет собой комплекс с инфраструктурой и таунхаусами с 4-5 спальнями, в стиле мальтийской и средиземноморской культуры и архитектуры. Таунхаусы окружены лазурными лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими растениями.

Удобный план оплаты:

20% - предоплата,

60% - во время строительства,

20% - при сдаче объекта.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: кафе, супермаркет, круглосуточная охрана, оздоровительный центр, водные аттракционы, площадка для йоги, VR-парк, плавучий цветочный рынок.

Расположение и объекты поблизости

Район DAMAC Lagoons расположен в нескольких минутах от DAMAC Hills, гольф-сообщества мирового класса, которое предлагает своим жителям доступ к таким развлечениям, как гольф, волновой бассейн, конный клуб, ферма домашних животных, озеро для рыбалки, скейт-парк, спортивные площадки и многое другое.

Ближайшие торговые центры: First Avenue Mall (5 минут), City Centre Me'aisem (10 минут), Cityland Mall (8 минут) и Mall of the Emirates (25 минут).

Ближайшие медицинские центры: Prime Medical Centre (5 минут), Aster Medical Centre (8 минут), Mediclinic Parkview Hospital (10 минут) и NMC Royal Hospital (15 минут).

Международный аэропорт Аль-Мактум находится в 20 минутах езды.

Международный аэропорт Дубая - в 30 минутах езды.

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