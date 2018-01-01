Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 289,600
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О комплексе
Таунхаусы в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.
Удобства комплекса:
- бассейн
- парк
- парковка
- панорамные окна
- полы из плитки
- высокие потолки
- встроенная кухня
- оборудованные ванные комнаты
Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.
Гибкая система оплаты:
- 10% при покупке недвижимости
- 10% — через каждые 4 месяца
Dubai South — один из самых выгодных для инвестиций в недвижимость районов на сегодняшний день. Здесь находится Международный аэропорт Аль-Мактум.
В районе отлично развита вся необходимая инфраструктура и транспортная система.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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