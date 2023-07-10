Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
О комплексе
Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей.
Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по строительству данного жилого района были начаты в январе 2018 года.
Удобный график оплат:
- 41,7% - 1 предоплата
- 8,3% - 2 предоплата
- 8,3% - 20% постройка
- 8,3% - 40% постройка
- 8,3% - 60% постройка
- 8,3% - 100% постройка
- 4,2% - 6 месяцев с завершения
- 4,2% - 12 месяцев с завершения
- 4,2% - 18 месяцев с завершения
- 4,2% - 24 месяца с завершения.
Апартаменты с 1 спальней: cпальня, гостиная, кухня, прачечная, ванная комната, балкон.
Апартаменты с 2 спальнями: 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната.
Апартаменты с 3 спальнями: 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната, комната для обслуживающего персонала.Удобства и оснащение в доме
Также, в жилом комплексе есть пристань для яхт, круглосуточная охрана, рестораны, кафе, магазины, зеленый парк.Преимущества
Беспроцентная рассрочка до 2027 года.
Налог 0% на покупку и продажу.
Доходность до 18% в год от сдачи в аренду.
Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).Расположение и объекты поблизости
Расположен между островом Palm Jumeirah и районом Jumeirah Beach Residence. Рядом - район Dubai Marina, дорога Sheikh Zayed Road.
На машине легко добраться до популярных мест:
- 15 минут до района Downtown Dubai
- 20 минут до Международного аэропорта Дубая
- 25 минут до выставки EXPO-2021
- 45 минут до аэропорта Мактума.