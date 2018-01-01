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Жилой комплекс Современные дизайнерские апартаменты на берегу океана, с балконами, террасами и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 2,384,538
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Жилой комплекс Современные дизайнерские апартаменты на берегу океана, с балконами, террасами и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Новый проект от Ellington Properties в сотрудничестве с Northacre и Sol Properties - эксклюзивные апартаменты на берегу океана в окружении тропических пальм, на северо-восточной части полумесяца в районе Palm Jumeirah.

Проект Ocean House представляет собой уникальное дизайнерское решение, которое сочетает бескрайние просторы океана с яркой архитектурой жилого комплекса.

В дизайне интерьера - современные формы и объекты, яркие тона травертина, натуральное дерево.

В стандартных апартаментах есть балконы или террасы. В пентхаусах и дуплекс-апартаментах есть собственные бассейны и сады.

Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскреб Бурдж-Халифа, Palm Jumeirah и Персидский залив.

План оплаты:

  • 20% - в момент бронирования
  • 5 % - через 60 дней после даты бронирования
  • 5 % - через 120 дней после даты бронирования
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 20%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 30%
  • 5 % -на момент завершения строительства проекта на 40%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 50%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 60%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 70%
  • 40% - по готовности проекта.
Удобства и оснащение в доме

Терраса у бассейна: 50-метровый бассейн олимпийского формата, детский бассейн, беседки и зоны отдыха с шезлонгами, пышная зелень.

Спа-центр: разнообразные оздоровительные процедуры и удобства, в том числе лаунж-зона с бассейном, гималайская соляная пещера, ароматерапевтический душ, дорожка для гидротерапии, паровая баня, сауна.

Фитнес-центр с видом на террасу у бассейна и сад, с современным оборудованием, отдельной студией для йоги, раздевалками, паровой баней, сауной.

Другие удобства: двухэтажный вестибюль с зонами для чтения и отдыха, клубная лаундж-зона, кинотеатр, сигарная комната, дизайнерская кухня для закрытых и частных мероприятий, конференц-зал и зона коворкинга, библиотека, игровая комната, галерея, террасы для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Район Palm Jumeirah олицетворяет собой современную эпоху инноваций, отдыха и развлечений. В то же время, он впечатляет туристов внешним видом в форме полумесяца, который соединяет современный город с бескрайними просторами океана.

От комплекса можно быстро добраться до популярных мест:

  • 1 минута - набережная Palm Jumeirah
  • 3 минуты - отель Atlantis The Palm
  • 7 минут - ТЦ The Pointe
  • 12 минут - смотровая площадка The View at The Palm
  • 12 минут - ТЦ Nakheel Mall
  • 18 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - гольф-клуб Emirates, отель Burj Al Arab, колесо обозрения Ain Dubai, ТЦ Mall Of The Emirates, Бурдж-Халифа, Музей будущего, ТЦ Dubai Mall
  • 30 минут - Международный финансовый центр Дубая
  • 35 минут - Международный аэропорт Дубая.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 2,384,538
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Резиденция располагает панорамным видом, системой безопасности, двумя бассейнами, фитнес-центром, зоной барбекю, садом, игровой комнатой и зоной отдыха.

Окончание строительства - январь 2024 года.

Особенности квартир
  • Двойные стеклопакеты
  • Кухонная мебель и бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном престижном районе с множеством магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, парков, детских площадок.

  • Парк цветов - 10 минут
  • Автодром - 10 минут
  • Школы и детские сады - 5 минут езды
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 40 минут
  • Станция метро - 21 минута
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Сдача в: 2026
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Удобства и фасилиты;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 768 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Городская прогулка – 2,7 км
  • Дубайский международный финансовый центр – 3,8 км
  • Шейх Зайед Роуд – 4,1 км
  • Поло Резиденция – 4,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Особенности квартир

Каждый дом включает 5, 6 или 7 спален с ванными комнатами и гардеробными, игровую комнату.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
  • Автодром - 12 минут
  • Ближайший торговый центр - 11 минут
  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Ближайшая школа - 5 минут
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