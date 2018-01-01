Жилой комплекс Современные дизайнерские апартаменты на берегу океана, с балконами, террасами и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Новый проект от Ellington Properties в сотрудничестве с Northacre и Sol Properties - эксклюзивные апартаменты на берегу океана в окружении тропических пальм, на северо-восточной части полумесяца в районе Palm Jumeirah.

Проект Ocean House представляет собой уникальное дизайнерское решение, которое сочетает бескрайние просторы океана с яркой архитектурой жилого комплекса.

В дизайне интерьера - современные формы и объекты, яркие тона травертина, натуральное дерево.

В стандартных апартаментах есть балконы или террасы. В пентхаусах и дуплекс-апартаментах есть собственные бассейны и сады.

Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскреб Бурдж-Халифа, Palm Jumeirah и Персидский залив.

План оплаты:

20% - в момент бронирования

5 % - через 60 дней после даты бронирования

5 % - через 120 дней после даты бронирования

5 % - на момент завершения строительства проекта на 20%

5 % - на момент завершения строительства проекта на 30%

5 % -на момент завершения строительства проекта на 40%

5 % - на момент завершения строительства проекта на 50%

5 % - на момент завершения строительства проекта на 60%

5 % - на момент завершения строительства проекта на 70%

40% - по готовности проекта.

Удобства и оснащение в доме

Терраса у бассейна: 50-метровый бассейн олимпийского формата, детский бассейн, беседки и зоны отдыха с шезлонгами, пышная зелень.

Спа-центр: разнообразные оздоровительные процедуры и удобства, в том числе лаунж-зона с бассейном, гималайская соляная пещера, ароматерапевтический душ, дорожка для гидротерапии, паровая баня, сауна.

Фитнес-центр с видом на террасу у бассейна и сад, с современным оборудованием, отдельной студией для йоги, раздевалками, паровой баней, сауной.

Другие удобства: двухэтажный вестибюль с зонами для чтения и отдыха, клубная лаундж-зона, кинотеатр, сигарная комната, дизайнерская кухня для закрытых и частных мероприятий, конференц-зал и зона коворкинга, библиотека, игровая комната, галерея, террасы для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Район Palm Jumeirah олицетворяет собой современную эпоху инноваций, отдыха и развлечений. В то же время, он впечатляет туристов внешним видом в форме полумесяца, который соединяет современный город с бескрайними просторами океана.

От комплекса можно быстро добраться до популярных мест: