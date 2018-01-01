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  4. Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 481,115
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.

Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.

Удобный план оплаты:

  • 20% - при бронировании
  • 10% - через 60 дней после бронирования
  • 10% - через 120 дней после бронирования
  • 5% - при 20% готовности проекта
  • 5% - при 30% готовности проекта
  • 5% - при 40% готовности проекта
  • 5% - при 50% готовности проекта
  • 5% - при 60% готовности проекта
  • 5% - при 70% готовности проекта
  • 30% - после сдачи объекта.
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.

Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.

Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.

Расположение от основных популярных мест:

  • 5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall
  • 15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills
  • 15 минут - ТЦ Dubai Hills
  • 20 минут - ТЦ Mall of the Emirates
  • 25 минут - пляж JBR
  • 20 минут - отель Burj Al Arab
  • 23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа
  • 27 минут - ТЦ Дубай Молл
  • 20 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - аэропорт DWC
  • 30 минут - Международный аэропорт Дубая.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
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от € 481,115
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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО ДУБАЯ

Поздоровайся со своим будущим в Emaar South.

Живите в новом сообществе, которое поддерживает ваши представления, где вы можете быть новатором и реализовать свои

амбиции.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

  • 7 МИНУТАХ езды от отеля - Международный аэропорт Аль-Мактум 
  • 10 МИНУТ езды до района 2020: видение будущего Экспо 2020 в Дубае
  • 20 МИНУТ - до Пристани для яхт Дубая 
  • 30 МИНУТ - до центра Дубая 
  • 50 МИНУТ -  находится Абу-Даби

БУДУЩЕЕ, ПОЛНОЕ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Открыается шестая очередь самых востребованных вилл Дубая.

Expo Golf Villas 6 состоит из элегантных роскошных вилл с тремя и четырьмя спальнями, с районом 2020,

будущим видением места проведения Экспо 2020 в Дубае, прямо у вашего порога, наряду с 18-луночным

полем для гольфа, пышными зелеными парками и удобствами мирового класса.

 

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Гольф-виллы - идеальный дом для тех, кто стремится к сбалансированному образу жизни.

 

ПОГРУЖЕННЫЙ В ПРИРОДУ

Каждая элегантная вилла имеет окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный вид на уютные 

пространства, пышные парки и зеленые лужайки. Просторные частные балконы делают вас еще ближе к природе.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Возвращайтесь домой на свою изысканно современную виллу. Каждая вилла с тремя и четырьмя спальнями, отличающаяся простотой форм и четкими архитектурными линиями, предлагает идеальное сочетание элегантности и изысканности.

 

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Совершенствуйте свою игру на 18-луночном чемпионском поле для гольфа.

  • Уникальные пейзажи
  • Безукоризненно ухоженная зелень
  • Клубный дом
  • Уровень мирового класса

 
Жилой комплекс Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные меблированные апартаменты с полным обслуживанием.

Жилой комплекс включает квартиры с 1 и 2 спальнями и располагает открытым бассейном, фитнес-центром, рестораном, спа, парковкой, круглосуточным консьерж-сервисом.

Резиденция представляет собой одно из последних зданий, спроектированных Захой Хадид при жизни. Заха Хадид — одна из самых талантливых архитекторов нашего времени и первая женщина, получившая Притцкеровскую премию — аналог Нобелевской премии в сфере архитектуры. Квартиры, продающиеся в этом доме, обставлены по проекту архитектора. Вся мебель была выбрана лично Захой Хадид.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Стоимость - от 873 000 долларов США (3 205 000 дирхам).

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 22 минутах ходьбы от театра Dubai Opera, знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа и Дубай Молла, который является одним из крупнейших торговых центров в мире. Также в пешей доступности находится множество кафе и ресторанов, парков и супермаркетов, а также торговый центр Bay Avenue Mall.

  • Торговый центр Bay Avenue Mall — 5 минут
  • Dubai Opera — 5 минут
  • Дубай Молл и Бурдж-Халифа — 6 минут
  • Палм-Джумейра — 18 минут
  • Дубай Марина — 19 минут
  • Аэропорт — 20 минут
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Комплекс состоит из двух красиво спроектированных жилых высотных зданий с непревзойденным видом на пышную парковую зону острова. Расположенный в районе, ориентированном на семью, он включает квартиры с одной, двумя и тремя спальнями площадью от 72 до 152 м2. Все квартиры имеют балконы с четким видом на набережную и пышные просторы парка внизу. Динамичное окружение башен никогда не перестанет удивлять и восхищать, обеспечивая бесконечные впечатления для жителей и гостей всех возрастов, от очаровательных кафе и ресторанов до модных розничных магазинов и бутиков. Удобства - частные бассейны с регулируемой температурой, современные тренажерные залы и детские игровые площадки означают, что каждый найдет что-то для себя. Это безмятежное пространство с ландшафтной площадкой для отдыха является идеальным местом для общения с семьей и друзьями.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в северной части острова Creek, с видом на парк, и имеет прямой доступ к кольцевому бульвару острова. В нескольких минутах ходьбы от Creek Marina, нового роскошного 5-звездочного причала. С развязкой на Ras Al Khor Road есть легкий доступ к основным дорогам Дубая, центру Дубая и международному аэропорту Дубая - всего в 10-15 минутах езды.

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