Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
О комплексе
Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.
Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.
Удобный план оплаты:
- 20% - при бронировании
- 10% - через 60 дней после бронирования
- 10% - через 120 дней после бронирования
- 5% - при 20% готовности проекта
- 5% - при 30% готовности проекта
- 5% - при 40% готовности проекта
- 5% - при 50% готовности проекта
- 5% - при 60% готовности проекта
- 5% - при 70% готовности проекта
- 30% - после сдачи объекта.
Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.
Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.Расположение и объекты поблизости
Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.
Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.
Расположение от основных популярных мест:
- 5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall
- 15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills
- 15 минут - ТЦ Dubai Hills
- 20 минут - ТЦ Mall of the Emirates
- 25 минут - пляж JBR
- 20 минут - отель Burj Al Arab
- 23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа
- 27 минут - ТЦ Дубай Молл
- 20 минут - район Dubai Marina
- 25 минут - аэропорт DWC
- 30 минут - Международный аэропорт Дубая.