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Жилой комплекс Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 6,074,200
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Жилой комплекс Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает детской площадкой, инфинити-бассейном, крытым бассейном, спа, парковкой, собственным пляжем.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями, в 20 - 30 минутах езды от Дубай Марина, Бизнес-Бэй, Даунтаун Дубай, Международного аэропорта Дубая.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
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Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится между Даунтаун Дубай и Дубай Марина, всего в нескольких минутах от делового центра города, в непосредственной близости от станции метро, в пешей доступности от кафе, ресторанов, магазинов и Дубай Хиллз Молл.
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Расположение и объекты поблизости
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  • Даунтаун Дубай - 20 минут
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Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

La Sirene от Meraas - это подсообщество, которое представляет коллекцию квартир в собственность. Испытайте жизнь на краю нетронутой береговой линии Дубая и примите вдохновенный морской образ жизни, который предлагает больше для изучения

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1277 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Шоппинг и супермаркет
  • Доступ к пляжу
  • Пляжный волейбол
  • Марина и Яхта
  • мечеть
  • Водная активность
  • услуги
  • Ресторан и Кафе
  • Рестораны и магазины
  • 24/7 Безопасность
  • CCTV
  • Пожарные

Расположение рядом;

  • Пляж La Mer ( 05 минут )
  • Центр города Дубай ( 10 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 15 минут )
  • Palm Jumeirah ( 20 минут )
  • Бурдж Аль Араб ( 25 минут )
  • Прогулка JBR ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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