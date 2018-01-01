Жилой комплекс Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 2 спальнями, расположенную в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

La Sirene от Meraas - это подсообщество, которое представляет коллекцию квартир в собственность. Испытайте жизнь на краю нетронутой береговой линии Дубая и примите вдохновенный морской образ жизни, который предлагает больше для изучения

Удобства и удобства;

2 спальни

3 ванны

без мебели

BUA; 1277 кв.

Порошковая комната

Прачечная

Прогулка в шкафчике

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

приемная

тренажерный зал

Бассейн

Район барбекю

Фитнес-центр

Спортивный корт

Шоппинг и супермаркет

Доступ к пляжу

Пляжный волейбол

Марина и Яхта

мечеть

Водная активность

услуги

Ресторан и Кафе

Рестораны и магазины

24/7 Безопасность

CCTV

Пожарные

Расположение рядом;

Пляж La Mer ( 05 минут )

Центр города Дубай ( 10 минут )

Международный аэропорт Дубая ( 15 минут )

Palm Jumeirah ( 20 минут )

Бурдж Аль Араб ( 25 минут )

Прогулка JBR ( 30 минут )

Международный аэропорт Аль-Мактум ( 45 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284