Жилой комплекс Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 6,074,200
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает детской площадкой, инфинити-бассейном, крытым бассейном, спа, парковкой, собственным пляжем.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями, в 20 - 30 минутах езды от Дубай Марина, Бизнес-Бэй, Даунтаун Дубай, Международного аэропорта Дубая.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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