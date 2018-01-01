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Жилой комплекс Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 585,300
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Жилой комплекс Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются новые апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, джакузи, детской площадкой, ухоженными садами.

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе Бизнес-Бэй, в нескольких минутах от достопримечательностей, рядом со станцией метро и автомагистралями.

  • Даунтаун Дубай - 3 минуты
  • Станция метро - 3 минуты
  • Яхт-клуб - 5 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 585,300
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Bayshore | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 2 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1078 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,6 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
  • Культурная деревня – 3,1 км
  • Мейдан – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 1Bedroom
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Основные моменты; - Комплекс оснащен новейшими удобствами - Расположен в Madinat JL - Предлагает вдохновляющие виды на окружающие ландшафты - Курортная жизнь с очарованием старого города Удобства и услуги; - 1 спальня - 1 ванна - Без мебели - Размер: 816 кв. футов/76 кв.м - Вид на бассейн - Прачечная комната - Открытая кухня - Площадка для барбекю - Бассейн - Спортзал - Рестораны и торговые точки - Медицинский центр - Детские игры - Парк и зона отдыха - Ресторан и кафе - Беговая и велосипедная дорожка - Комната спа и сауны - Водные активности - Магазины и супермаркеты - Место для йоги и медитации - Фитнес клуб - Школа и институт

Месторасположение:

- 10 мин до пляжа
- 15-20 мин до Дубай Марины и Пальм Джумейры
- 15-20 мин до Дубай Молл и Бурдж Кхалифы
- 15 мин до Эмирейтс Молл

 
Жилой квартал Ellington
Дубай, ОАЭ
от € 125,093
39 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: PH Real Estate

Рады представить новый проект от одного из топовых застройщиков Дубая!
Британская компания Ellington строит уже 12й объект в данном районе. 
Здесь высокая прибыль от ареды (10-12%) за счет высокого спроса и удачной локации.
Высокий уровень качества их зданий никого не оставляет равнодушным!
Для более подробной информации оставляйте заявку.

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