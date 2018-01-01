Жилой комплекс Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 585,300
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О комплексе
Предлагаются новые апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, джакузи, детской площадкой, ухоженными садами.
Окончание строительства - июнь 2023 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в динамичном районе Бизнес-Бэй, в нескольких минутах от достопримечательностей, рядом со станцией метро и автомагистралями.
- Даунтаун Дубай - 3 минуты
- Станция метро - 3 минуты
- Яхт-клуб - 5 минут
- Аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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