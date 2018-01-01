Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 2,880,123
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О комплексе
Предлагаются просторные новые апартаменты и пентхаусы с панорамным видом.
Резиденция располагает тренажерным залом, детскими и спортивными площадками, студией йоги, спа-зоной, открытым инфинити-бассейном, собственным выходом на пляж, парком и набережной, причалом, зоной отдыха, кафе.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.Расположение и объекты поблизости
- 10 минут - Дубай Марина
- 20 минут - Бурдж Халифа и Дубай Молл
- 25 минут - Международный аэропорт
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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