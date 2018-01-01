Жилой комплекс Высотная резиденция MBL Royal от Mag Lifestyle с круглосуточной охраной и бассейном рядом с Дубай Марина и Джумейра Бич, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,020,457
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О комплексе
Предлагаются новые апартаменты с живописным видом.
Резиденция располагает тренажерным залом, джакузи, бассейном, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом, детской игровой зоной, зоной барбекю и парной.
Окончание строительства - конец 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу озера, рядом с парком и Шейх-Зайед-Роад, между двумя станциями метро.
- Дубай Марина - 5 минут
- Джумейра Бич - 7 минут
- Даунтаун Дубай - 15 минут
- Дубай Крик - 20 минут
- Международный аэропорт Дубая - 20 минут
- Международный аэропорт Абу-Даби - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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