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  4. Жилой комплекс Высотная резиденция MBL Royal от Mag Lifestyle с круглосуточной охраной и бассейном рядом с Дубай Марина и Джумейра Бич, JLT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Высотная резиденция MBL Royal от Mag Lifestyle с круглосуточной охраной и бассейном рядом с Дубай Марина и Джумейра Бич, JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,020,457
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Жилой комплекс Высотная резиденция MBL Royal от Mag Lifestyle с круглосуточной охраной и бассейном рядом с Дубай Марина и Джумейра Бич, JLT, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются новые апартаменты с живописным видом.

Резиденция располагает тренажерным залом, джакузи, бассейном, круглосуточной охраной, консьерж-сервисом, детской игровой зоной, зоной барбекю и парной.

Окончание строительства - конец 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу озера, рядом с парком и Шейх-Зайед-Роад, между двумя станциями метро.

  • Дубай Марина - 5 минут
  • Джумейра Бич - 7 минут
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Крик - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 20 минут
  • Международный аэропорт Абу-Даби - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 1,020,457
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Проект расположен рядом с центром города и основными экономическими зонами и достопримечательностями Дубая.

Проект - жилой комплекс с 21 этажами, апартаментами с просторными светлыми комнатами и балконами, с которых открываются захватывающие виды на окружающий городской пейзаж, водный канал Dubai Canal или большой парк.

В дизайне интерьера использовалась нейтральная цветовая палитра, которая добавляет нотку элегантности апартаментам. На продажу предлагаются различные юниты: студии и апартаменты с 1-3 спальнями.

В проекте будут предусмотрены парковочные места, выделенные для каждой квартиры, в дополнение к парковке для посетителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: фреш-бар у бассейна, кафе с фирменным кофе и легкими закусками, пространство для коворкинга с частным бизнес-центром, многоцелевой зал для проведения мероприятий и вечеринок, кинотеатр, высокотехнологичный симулятор игры в гольф, площадка для сквоша в стиле амфитеатра, салон для ухода за домашними животными, просторная терраса для загара, открытая площадка для йоги и зона медитации, открытая терраса для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Находится в двух шагах от самых популярных достопримечательностей Дубая и основных экономических центров. Рядом - торговый центр Dubai Mall, Музей будущего, центр искусств Dubai Opera, всемирно известные рестораны The Maine Brasserie, Zuma, Armani Ristorante, Nusr-Et Steakhouse и Gaia, кафе, модные бары, передовые фитнес-центры и роскошные SPA-центры.

Недалеко от комплекса есть станция метро, автобусные остановки, водный общественный транспорт.

Международный аэропорт Дубая - всего в 15 минутах езды.
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира на набережной
  • Размер - 1 001 кв. Футов
  • Количество спален - 2
  • Количество ванных комнат - 2 
  • 20 минут от центра города
  • 24 минуты от аэропорта
  • без мебели
  • Аренда до января
  • Доход от аренды ( P / A ): 22 000 долларов США

особенности

Высокий этаж 

Полнометражные французские окна с потрясающим видом на канал Марина

Крытая парковка

безопасность

Центральный A / C

Встроенные шкафы

Кухонные принадлежности

Балкон

Фитнес-центр

Общий бассейн


 

О районе

 

Стратегическое расположение и современные удобства Marina Diamond 4 делают его идеальной жилой башней. Дубай Марина всегда гудит от активности. Это блестящее место назначения является домом для впечатляющих жилых башен, в том числе самой высокой в мире высотной башни Cayan Tower ‘, которая легко конкурирует с некоторыми из самых эстетически приятных городских сооружений на набережной в мире.

 
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Застройщик: TRANIO

Проект представляет собой комплекс с инфраструктурой и таунхаусами с 4-5 спальнями, в стиле мальтийской и средиземноморской культуры и архитектуры. Таунхаусы окружены лазурными лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими растениями.

Удобный план оплаты:

20% - предоплата,

60% - во время строительства,

20% - при сдаче объекта.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: кафе, супермаркет, круглосуточная охрана, оздоровительный центр, водные аттракционы, площадка для йоги, VR-парк, плавучий цветочный рынок.

Расположение и объекты поблизости

Район DAMAC Lagoons расположен в нескольких минутах от DAMAC Hills, гольф-сообщества мирового класса, которое предлагает своим жителям доступ к таким развлечениям, как гольф, волновой бассейн, конный клуб, ферма домашних животных, озеро для рыбалки, скейт-парк, спортивные площадки и многое другое.

Ближайшие торговые центры: First Avenue Mall (5 минут), City Centre Me'aisem (10 минут), Cityland Mall (8 минут) и Mall of the Emirates (25 минут).

Ближайшие медицинские центры: Prime Medical Centre (5 минут), Aster Medical Centre (8 минут), Mediclinic Parkview Hospital (10 минут) и NMC Royal Hospital (15 минут).

Международный аэропорт Аль-Мактум находится в 20 минутах езды.

Международный аэропорт Дубая - в 30 минутах езды.

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