Жилой комплекс Современная резиденция Luna рядом со всей необходимой инфраструктурой, в районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 220,720
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О комплексе
Предлагаются различные комфортабельные апартаменты с балконами.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, парковкой, детской площадкой, круглосуточной охраной, консьержем, магазинами и супермаркетами, кафе и ресторанами.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
- Школы - 5 минут
- Ближайший торговый центр - 2 минуты
- Больницы - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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