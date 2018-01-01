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Жилой комплекс Готовые квартиры для получения резидентской визы и дохода в DEC Towers недалеко от делового центра города, Dubai Marina, Дубай, ОА

Дубай, ОАЭ
от € 192,480
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Жилой комплекс Готовые квартиры для получения резидентской визы и дохода в DEC Towers недалеко от делового центра города, Dubai Marina, Дубай, ОА
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О комплексе

Для покупки доступны 4 студии. Комплекс состоит из двух башен, которые соединены 5-этажным переходом, и включает 417 квартир и 12 коммерческих помещений на 1 этаже. Резиденция располагает бассейном, фитнес-залом, теннисным кортом, кортом для сквоша, беговыми дорожками на открытом воздухе, бильярдной и видеонаблюдением.

Преимущества

Все студии сданы в аренду долгосрочным арендаторам, доходность 6 - 7%.

Годовой арендный доход - 10 900 – 13 068 долларов США.

Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от супермаркета, кафе и ресторанов и гавани:

  • в 6 минутах езды от пляжа Marina Beach и крупного торгового центра Dubai Marina Mall на набережной
  • в 10 минутах езды Пальмы Джумейра
  • в 20 минутах езды от Бурдж Халифы
  • в 24 минутах от финансового центра Дубая
  • в 27 минутах от аэропорта
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Готовые квартиры для получения резидентской визы и дохода в DEC Towers недалеко от делового центра города, Dubai Marina, Дубай, ОА
Дубай, ОАЭ
от € 192,480
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру с 3 спальнями, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Elvira by Emaar.
Это самое обогащающее место с выходом на пляж, водными видами спорта и пышными зелеными ландшафтными зонами, окруженными достопримечательностями.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 3392 кв.
  • Прачечная
  • Store-область
  • Прогулка в шкафчике
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Баскетбольные и теннисные корты
  • Супермаркеты и Торговая зона
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Школа и Институт
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Водная деятельность

Расположение рядом;

  • Центр города Дубай ( 15 минут )
  • Марина Дубай ( 15 мин )
  • EXPO 2020 ( 25 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 30 минут )
  • Международный аэропорт Аль-Мактум ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс состоит из студий и квартир с 1-3 спальнями.

Каждая квартира имеет встроенные/проходные гардеробные, оборудованную кухню и ванные комнаты с высококачественной керамической отделкой.

Из арендного дохода вычитаются:

• Сервисные сборы (service charges): $38,1 за м2 в год (или 13 AED за кв. фут в год)

• Плата за кондиционер: рассчитываются по расходам всего здания и оплачиваются жильцом — владельцем или арендатором (если квартира сдается в аренду).

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: центральное кондиционирование, домофон, круглосуточная охрана, сауна, парная, 2 крытых корта для сквоша, баскетбольная площадка, детский бассейн, терраса на крыше, кофейня.

Преимущества
  • Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).
  • В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).
  • Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из‑за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.
Расположение и объекты поблизости

Здание расположено в районе Jumeirah Village. Этот быстро растущий район в центре Нового Дубая пользуется популярностью среди семей, благодаря центральному расположению, транспортной доступности и привлекательной стоимости недвижимости.

Район разделён на 2 подрайона – Jumeirah Village Triangle, который застроен преимущественно жилыми таунхаусами и виллами; и намного более крупный Jumeirah Village Circle с благоустроенной зоной в центре застройки.

Jumeirah Village Circle — это тихий район, где есть 33 благоустроенных парка, школы, торговые площадки, кафе и рестораны.

В пешей доступности от здания есть кафе и рестораны, супермаркет, несколько парков и автобусных остановок.

Расстояние:

  • Дубай Марина - 15 минут на автомобиле
  • Центр города, ТЦ Dubai Mall, небоскреб Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Аэропорт Дубая — 25-30 минут.
Многоквартирный жилой дом 4BR | Cavalli Couture | Dubai Water Canal
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, расположенную в Кавалли Кутюр, Дубайский водный канал.

Основные моменты;

  • Блестящая местность связана с удивительными местами
  • Роскошный дизайн крытой подиумной лагуны и ленивой реки на службе
  • Эксклюзивный дизайн резиденций с ограниченным тиражом и бассейном
  • Натуральные элементы и дизайн делают удивительные экстерьеры

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 5300 кв.
  • Область магазина
  • прачечная
  • Порошковая комната
  • Лифт
  • Прогулка в шкафчике
  • Показать кухню
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Зеленое окружение
  • Спортивный корт
  • Пляжный волейбол
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Зал для вечеринок
  • Клубный дом

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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