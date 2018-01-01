Жилой комплекс Готовые квартиры для получения резидентской визы и дохода в DEC Towers недалеко от делового центра города, Dubai Marina, Дубай, ОА

Для покупки доступны 4 студии. Комплекс состоит из двух башен, которые соединены 5-этажным переходом, и включает 417 квартир и 12 коммерческих помещений на 1 этаже. Резиденция располагает бассейном, фитнес-залом, теннисным кортом, кортом для сквоша, беговыми дорожками на открытом воздухе, бильярдной и видеонаблюдением.

Преимущества

Все студии сданы в аренду долгосрочным арендаторам, доходность 6 - 7%.

Годовой арендный доход - 10 900 – 13 068 долларов США.

Расположение и объекты поблизости

Дубай Марина - один из самых оживленных и престижных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы. Это роскошная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Дубай Марина является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным.

Недвижимость находится в непосредственной близости от супермаркета, кафе и ресторанов и гавани: