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  4. Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE

Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE

Дубай, ОАЭ
от € 285,599
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Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
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О комплексе

Предлагаются новые студии и апартаменты в собственными бассейнами.

Резиденция украшена великолепными каскадными водными украшениями и располагает тренажерными залами, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, оздоровительным центром, бассейнами и джакузи, зоной барбекю, кинотеатром на открытом воздухе, зеленой зоной.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с торговым центром, международной школой, отелем.

  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Дубай Молл - 17 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 285,599
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Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Раздвижные стеклянные двери и окна
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с детскими садами, супермаркетами, торговым центром, медицинскими центрами, школами.

  • Дубай Марина - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 12 минут
  • Пляж - 19 минут
  • Бурдж Халифа - 25 минут
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Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Кухонная бытовая техника
  • Система "умный дом"
  • ТВ
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лучшими отелями, магазинами и ресторанами, Дубай Молл и Дубай Опера.

  • Аэропорт - 19,7 км
  • Море - 6,1 км
  • Бурдж Халифа - 5,5 км
  • Дубай Молл - 5,8 км
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Джумейре, известную как Lamtara by Dubai holding.

Основные моменты;

  • 5-звездочные отели, включая Бурдж Аль Араб
  • Закрытые жилые кластеры
  • Прямой кондиционер пешеходного моста
  • 50 ресторанов и развлекательных заведений
  • Эксклюзивный адрес с видом на Бурдж Аль Араб

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 785 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленый Окружающий
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Водная активность
  • Доступ к пляжу
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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