Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в Джумейре, известную как Lamtara by Dubai holding.

Основные моменты;

5-звездочные отели, включая Бурдж Аль Араб

Закрытые жилые кластеры

Прямой кондиционер пешеходного моста

50 ресторанов и развлекательных заведений

Эксклюзивный адрес с видом на Бурдж Аль Араб

Удобства и удобства;

1 спальня

1 ванна

без мебели

BUA; 785 кв.

Прачечная

Прогулка в шкафчике

оформление

Балкон / Терраса

24/7 Безопасность

Столовая и розничная торговля

Зеленый Окружающий

тренажерный зал

Медицинский центр

Зона отдыха

Ресторан и Кафе

Бассейн

Район барбекю

Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт

Водная активность

Доступ к пляжу

Йога и Медитация

Фитнес-центр

Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284