Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Дубай, ОАЭ
от € 285,599
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О комплексе
Предлагаются новые студии и апартаменты в собственными бассейнами.
Резиденция украшена великолепными каскадными водными украшениями и располагает тренажерными залами, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, оздоровительным центром, бассейнами и джакузи, зоной барбекю, кинотеатром на открытом воздухе, зеленой зоной.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с торговым центром, международной школой, отелем.
- Бурдж Аль Араб - 15 минут
- Дубай Молл - 17 минут
- Бурдж Халифа - 15 минут
- Дубай Марина - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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