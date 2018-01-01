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Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в малоэтажной резиденции Santorini, рядом с полем для гольфа, район Studio City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 275,543
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Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в малоэтажной резиденции Santorini, рядом с полем для гольфа, район Studio City, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция в греческом стиле располагает парковкой, консьерж-сервисом, зоной отдыха, инфинити-бассейном и джакузи, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой, открытым тренажерным залом, зоной барбекю, парковкой и сауной.

Окончание строительства - апрель 2025 года.

Преимущества

Рассрочка на 5 лет без процентов.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта, торговыми центрами, школой и детским садом, полем для гольфа.

  • Бурдж Халифа - 24 км
  • Море - 13,4 км
  • Аэропорт - 36 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в малоэтажной резиденции Santorini, рядом с полем для гольфа, район Studio City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 275,543
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Предлагаются красивые трех- и четырехэтажные виллы с видом на поле для гольфа.

Каждая вилла имеет просторную парковку, бассейн, джакузи, тренажерный зал, домашний кинотеатр.

Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Особенности квартир

Каждый дом включает 5, 6 или 7 спален с ванными комнатами и гардеробными, игровую комнату.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
  • Автодром - 12 минут
  • Ближайший торговый центр - 11 минут
  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Ближайшая школа - 5 минут
Многоквартирный жилой дом 1BR | 17 Icon Bay | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную квартиру с 1 спальней, расположенную в 17 Icon Bay, Dubai Creek Harbour.

Основные моменты;

  • Современный высококлассный дизайн 43-этажного развития
  • Близость к району Центрального парка
  • Пешком от Башни Дубай Крик
  • Досуг зазвонил в розничной торговой точке F & B на набережной Крик

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 736 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лифт, Лобби и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Elano | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 80%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 785 кв.
  • Порошковая комната
  • Область исследования
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Соседство =;

  • Мотор Сити – 1,7 км
  • Вилла Лантана – 1,7 км
  • Дубайский научный парк – 1,8 км
  • Студия Сити – 2,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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