Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в малоэтажной резиденции Santorini, рядом с полем для гольфа, район Studio City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 275,543
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О комплексе
Резиденция в греческом стиле располагает парковкой, консьерж-сервисом, зоной отдыха, инфинити-бассейном и джакузи, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой, открытым тренажерным залом, зоной барбекю, парковкой и сауной.
Окончание строительства - апрель 2025 года.Преимущества
Рассрочка на 5 лет без процентов.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с остановками общественного транспорта, торговыми центрами, школой и детским садом, полем для гольфа.
- Бурдж Халифа - 24 км
- Море - 13,4 км
- Аэропорт - 36 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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