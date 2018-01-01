Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в малоэтажной резиденции Santorini, рядом с полем для гольфа, район Studio City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2025

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

План оплаты;

Авансовый платеж – 20%

Во время строительства – 80%

Удобства и удобства;

1 спальня

2 ванны

Полу-меблированный

BUA; 785 кв.

Порошковая комната

Область исследования

Балкон / Терраса

Лобби, Лифт и Зона ожидания

приемная

Район барбекю

Бассейн

тренажерный зал

Столовая и розничная торговля

Ресторан и Кафе

Детская игровая площадка

Беговая дорожка, Велоспорт и Бег

Шоппинг и супермаркет

Спа и Сауна

Фитнес-центр

Спортивный корт

Открытый кинотеатр

Настольный теннис

Клуб здоровья

Cabana сидячие места

Крытый баскетбол

Паровая комната

Зал для вечеринок

Бильярд

Тропический душ

библиотека

Ландшафтный сад

Соседство =;

Мотор Сити – 1,7 км

Вилла Лантана – 1,7 км

Дубайский научный парк – 1,8 км

Студия Сити – 2,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284