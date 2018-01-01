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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс Mag 5 в развивающемся районе, недалеко от крупных супермаркетов Green Belt и ботанических садов, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс Mag 5 в развивающемся районе, недалеко от крупных супермаркетов Green Belt и ботанических садов, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 124,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс Mag 5 в развивающемся районе, недалеко от крупных супермаркетов Green Belt и ботанических садов, Dubai South, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект - это жилой комплекс с простым функциональным дизайном.

Жилой комплекс состоит из 13 зданий, в каждом есть студии, апартаменты с 1-2 спальнями.

Балкон и парковочные места предусмотрены для каждого апартамента.

Находится рядом с Expo 2020, недалеко от развлекательного центра Dubai Parks and Resorts, в нескольких минутах от станции метро и рядом с крупнейшей сетью супермаркетов в ОАЭ - Green Belt.

Удобства и оснащение в доме

Проект также включает беговые и велосипедные дорожки, рестораны, торговые центры.

Расположение и объекты поблизости

Dubai South - это экономическая зона, где будет поддерживаться ряд видов деятельности, включая логистику, авиацию, коммерческую, выставочную, гуманитарную, жилую и другие сопутствующие виды бизнеса. Dubai South - это развивающийся район, построенный для проживания 1 миллиона человек и создания 500 000 рабочих мест. Почти в два раза больше острова Гонконг.

Недалеко можно найти популярные места:

  • Green Belt
  • Ботанические сады и органические фермы
  • Международный аэропорт Аль Мактум, который к 2022 году станет крупнейшим аэропортом в мире
  • Экспо-2020
  • Новая линия метро
  • Школы и детские сады
  • Множество ресторанов и кафе
  • Супермаркеты и торговые центры.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Mag 5 в развивающемся районе, недалеко от крупных супермаркетов Green Belt и ботанических садов, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 124,000
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Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий на 283 квартиры с чистовой отделкой, встроенными шкафами и кухней с потолками высотой 3,2 м. Из окон открывается вид на небоскрёбы Бизнес Бэй.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • барбекю
  • тренажерный зал
  • библиотека
  • детская площадка
  • 1 парковочное место для каждой квартиры
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Район называют «городом» из-за его размеров и ожидаемого большого потока гостей и посетителей. Всего в MBR City планируется построить 26 400 жилых объектов с собственной монорельсовой дорогой, соединяющей район с двумя международными аэропортами. Также в проект включены: торговый комплекс The Mall of the World с самым большим в мире бассейном, больницы, школы, отели и спортивные центры. Территория района будет покрыта парками, включая поля для гольфа и центральный парк.

Комплекс расположен рядом с главными достопримечательностями города. Поблизости от проекта также находятся 2 международных школы и 3 парка. В 14 минутах езды от комплекса находится природный заповедник Ras al Khor Wildlife Sanctuary, где обитает большая популяция фламинго. До Дубай Молла и Бурдж-Халифы можно доехать за 15 минут, до финансового центра Дубая — за 17 минут.
Многоквартирный жилой дом 3BR | Summer | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру с 3 спальнями, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1636 кв.
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Льняная комната
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Частный двор
  • Открытые пространства
  • Центр города
  • Вид на закат
  • Доступ к пляжу

Места поблизости;

  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Башня Дубай Крик – 05 минут
  • Прогулка JBR – 30 минут
  • Бурдж Аль Араб – 25 минут
  • Прогулка от Марина Крик – 05 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Creek Beach Grove с собственным пляжем и фитнес-центром, в престижном районе Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на город.

Резиденция премиум класса располагает собственным пляжем, бассейнами для взрослых и детей, фитнес-центром, зонами отдыха, охраной, детской площадкой, ухоженным садом, парковкой, магазином и супермаркетом.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с центром города, торговым центром, набережной.

  • Центр Дубая - 17 минут езды
  • Школа - 7,8 км
  • Бурдж-Халифа - 12,9 км
  • Аэропорт - 13,5 км
  • Море - 15,6 км
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