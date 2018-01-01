Жилой комплекс Жилой комплекс Mag 5 в развивающемся районе, недалеко от крупных супермаркетов Green Belt и ботанических садов, Dubai South, Дубай, ОАЭ
О комплексе
Проект - это жилой комплекс с простым функциональным дизайном.
Жилой комплекс состоит из 13 зданий, в каждом есть студии, апартаменты с 1-2 спальнями.
Балкон и парковочные места предусмотрены для каждого апартамента.
Находится рядом с Expo 2020, недалеко от развлекательного центра Dubai Parks and Resorts, в нескольких минутах от станции метро и рядом с крупнейшей сетью супермаркетов в ОАЭ - Green Belt.Удобства и оснащение в доме
Проект также включает беговые и велосипедные дорожки, рестораны, торговые центры.Расположение и объекты поблизости
Dubai South - это экономическая зона, где будет поддерживаться ряд видов деятельности, включая логистику, авиацию, коммерческую, выставочную, гуманитарную, жилую и другие сопутствующие виды бизнеса. Dubai South - это развивающийся район, построенный для проживания 1 миллиона человек и создания 500 000 рабочих мест. Почти в два раза больше острова Гонконг.
Недалеко можно найти популярные места:
- Green Belt
- Ботанические сады и органические фермы
- Международный аэропорт Аль Мактум, который к 2022 году станет крупнейшим аэропортом в мире
- Экспо-2020
- Новая линия метро
- Школы и детские сады
- Множество ресторанов и кафе
- Супермаркеты и торговые центры.