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  4. Жилой комплекс Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 150,500
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Жилой комплекс Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Жилой комплекс состоит из студий и квартир с 1-3 спальнями.

Каждая квартира имеет встроенные/проходные гардеробные, оборудованную кухню и ванные комнаты с высококачественной керамической отделкой.

Из арендного дохода вычитаются:

• Сервисные сборы (service charges): $38,1 за м2 в год (или 13 AED за кв. фут в год)

• Плата за кондиционер: рассчитываются по расходам всего здания и оплачиваются жильцом — владельцем или арендатором (если квартира сдается в аренду).

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: центральное кондиционирование, домофон, круглосуточная охрана, сауна, парная, 2 крытых корта для сквоша, баскетбольная площадка, детский бассейн, терраса на крыше, кофейня.

Преимущества
  • Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).
  • В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).
  • Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из‑за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.
Расположение и объекты поблизости

Здание расположено в районе Jumeirah Village. Этот быстро растущий район в центре Нового Дубая пользуется популярностью среди семей, благодаря центральному расположению, транспортной доступности и привлекательной стоимости недвижимости.

Район разделён на 2 подрайона – Jumeirah Village Triangle, который застроен преимущественно жилыми таунхаусами и виллами; и намного более крупный Jumeirah Village Circle с благоустроенной зоной в центре застройки.

Jumeirah Village Circle — это тихий район, где есть 33 благоустроенных парка, школы, торговые площадки, кафе и рестораны.

В пешей доступности от здания есть кафе и рестораны, супермаркет, несколько парков и автобусных остановок.

Расстояние:

  • Дубай Марина - 15 минут на автомобиле
  • Центр города, ТЦ Dubai Mall, небоскреб Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Аэропорт Дубая — 25-30 минут.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 150,500
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Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей.

Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по строительству данного жилого района были начаты в январе 2018 года.

Удобный график оплат:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 20% постройка
  • 8,3% - 40% постройка
  • 8,3% - 60% постройка
  • 8,3% - 100% постройка
  • 4,2% - 6 месяцев с завершения
  • 4,2% - 12 месяцев с завершения
  • 4,2% - 18 месяцев с завершения
  • 4,2% - 24 месяца с завершения.
Особенности квартир Варианты планировки:

Апартаменты с 1 спальней: cпальня, гостиная, кухня, прачечная, ванная комната, балкон.

Апартаменты с 2 спальнями: 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната.

Апартаменты с 3 спальнями: 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната, комната для обслуживающего персонала.

Удобства и оснащение в доме

Также, в жилом комплексе есть пристань для яхт, круглосуточная охрана, рестораны, кафе, магазины, зеленый парк.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность до 18% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

Расположен между островом Palm Jumeirah и районом Jumeirah Beach Residence. Рядом - район Dubai Marina, дорога Sheikh Zayed Road.

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 15 минут до района Downtown Dubai
  • 20 минут до Международного аэропорта Дубая
  • 25 минут до выставки EXPO-2021
  • 45 минут до аэропорта Мактума.
Многоквартирный жилой дом 4BR | Lamtara | MJL
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошную 4-комнатную квартиру в Ламтара у Мерааса, расположенную в MJL, Дубай.

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Туалет / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • Доступ к пляжу
  • Столовая и розничная торговля
  • Зеленое окружение
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Бассейн
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Школа и Институт
  • Водная активность
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Умм Сукейм – 2,0 км
  • Аль Суфу – 2,2 км
  • Сады Суфу – 3,0 км
  • Акварии Авеню – 3,1 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 5BR | The Sanctuary | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 5 спальнями, расположенную в городе MBR, известном как The Sanctuary by Ellington

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 40%
  • На передачу – 40%

Удобства и фасилиты;

  • 5 спальня
  • 6 баня
  • без мебели
  • BUA; 9,984 кв.
  • Горничная комната
  • 3 парковочных места
  • Гостевая комната
  • Зона для завтрака
  • Водительская комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Подготовка и шоу Кухня
  • Внутренний двор
  • Прогулка в шкафчике
  • Паровая душевая кабина
  • многоцелевой
  • Фитнес студия
  • Зона отдыха
  • крыша
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Парк и зона отдыха
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Бег. Беговая и велосипедная дорожка
  • Спортивный корт

Соседство поблизости;

  • Ливан – 2,9 км
  • Дубай Силиконовый оазис – 3,6 км
  • Falconcity Of Wonders – 3,6 км
  • Мейдан – 4,7 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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