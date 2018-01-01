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Жилой комплекс Новая резиденция Creek рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Бич, район Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 494,413
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Жилой комплекс Новая резиденция Creek рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Бич, район Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются новые апартаменты с видом на бухту Дубай-Крик.

Резиденция располагает бассейнами, кафе и ресторанами, студией йоги, парковкой, тренажерным залом, магазинами.

Окончание строительства - март 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от всех достопримечательностей Дубая, рядом со станцией метро, автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, в 5 минутах от Бурдж Халифа, в 3 минутах от Даунтаун Дубай.

  • Пляж Джумейра - 15 минут
  • Аэропорт - 10 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Creek рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Бич, район Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 494,413
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1133 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Частный двор
  • Открытые пространства
  • Центр города
  • Вид на закат
  • Доступ к пляжу

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,6 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
  • Культурная деревня – 3,1 км
  • Деревня Уорсон – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Застройщик: TRANIO

На первых двух этажах жилого комплекса есть: ресепшн, лаунж-зона, библиотека, рабочее место в вестибюле, кафе, доступ к автостоянке, стоянка для велосипедов и зона обслуживания, место для мытья собак, мини-поле для гольфа, шкафчики для оборудования для гольфа, ландшафтные зоны, бассейн и спа-зона, детский бассейн, открытая душевая зона, крытый и открытый фитнес-центр, комната для йоги, сауна, раздевалки, игровая зона, открытая детская игровая площадка, площадка для барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • энергосберегающая техника, водосберегающая сантехника
  • на парковочных местах есть точки зарядки для электромобилей
  • двойное остекление
  • стеклянные балюстрады на балконах с полом из керамогранита
  • мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже
  • шкафы
  • светодиодное освещение
  • полы из плитки
Инфраструктура

Комплекс связан с городом и окружающей инфраструктурой пешеходными и велосипедными дорожками, а также автобусной остановкой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в зоне Дубай Хиллс. В пешей доступности расположены гольф-клуб, больница, международная школа, автозаправочная станция, торговый центр Dubai Hills, парк Dubai Hills, который включает общественный парк для собак, игровые площадки, амфитеатр, каток с синтетическим льдом, скейт-парк.
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известной как Ламаа Мерааса

Удобства и фасилиты;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 3154 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Гардероб / Шкаф / Шкаф
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Расположение рядом;

  • Торговый центр Эмиратов – 05 минут
  • Дубай Марина – 15 минут
  • Глобальная деревня – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 20 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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