Жилой комплекс Новая резиденция Creek рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Бич, район Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 494,413
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О комплексе
Предлагаются новые апартаменты с видом на бухту Дубай-Крик.
Резиденция располагает бассейнами, кафе и ресторанами, студией йоги, парковкой, тренажерным залом, магазинами.
Окончание строительства - март 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
Недвижимость находится в нескольких минутах от всех достопримечательностей Дубая, рядом со станцией метро, автомагистралью и всей необходимой инфраструктурой, в 5 минутах от Бурдж Халифа, в 3 минутах от Даунтаун Дубай.
- Пляж Джумейра - 15 минут
- Аэропорт - 10 минут
- Дубай Марина - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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