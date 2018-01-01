Жилой комплекс Меблированные апартаменты с полным обслуживанием в новой резиденции Mama Shelter Residence, район Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 9,197,161
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О комплексе
Предлагаются оригинальные апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает тренажерным залом, 4 бассейнами, барами, зоной отдыха и детским бассейном, беседками и игровыми площадками, конференц-залами и бизнес-центром.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Полностью оборудованные кухни
- Кухонная бытовая техника
- Система "умный дом"
- ТВ
Недвижимость находится рядом с лучшими отелями, магазинами и ресторанами, Дубай Молл и Дубай Опера.
- Аэропорт - 19,7 км
- Море - 6,1 км
- Бурдж Халифа - 5,5 км
- Дубай Молл - 5,8 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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