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Жилой комплекс Меблированные апартаменты с полным обслуживанием в новой резиденции Mama Shelter Residence, район Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 9,197,161
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты с полным обслуживанием в новой резиденции Mama Shelter Residence, район Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются оригинальные апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает тренажерным залом, 4 бассейнами, барами, зоной отдыха и детским бассейном, беседками и игровыми площадками, конференц-залами и бизнес-центром.

Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Кухонная бытовая техника
  • Система "умный дом"
  • ТВ
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лучшими отелями, магазинами и ресторанами, Дубай Молл и Дубай Опера.

  • Аэропорт - 19,7 км
  • Море - 6,1 км
  • Бурдж Халифа - 5,5 км
  • Дубай Молл - 5,8 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты с полным обслуживанием в новой резиденции Mama Shelter Residence, район Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 9,197,161
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Застройщик: Sobha Developers

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  • Роскошные апартаменты с 1 до 4 спальнями на набережной

  • Премиум удобства и роскошь в окружении

  • Пышная зелень вокруг места

  • Привлекательные и гибкие варианты плана платежей

  • Современная роскошь с эксклюзивными пляжными удобствами

  • Виды заповедника Хартленд и Рас Аль Хор

 

План оплаты: 60% на строительство и 40% на завершение.

Дата завершения: сентябрь 2025

 

Этот список прямо от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 15%
  • Во время строительства – 52%
  • На передачу – 1%
  • После передачи – 32%

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1476 кв.
  • Порошковая комната
  • Столовая
  • Открытая кухня
  • Частный бассейн
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн для плавания
  • Открытый тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Рестораны и магазины
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • сад
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Школы и институт
  • Спортивный корт
  • Супермаркет и Торговая зона

Места поблизости;

  • Дубайский автодром – 05 минут
  • Дубай Чудо Сад – 05 минут
  • Глобальная деревня – 10 минут
  • IMG World Of Adventure – 10 минут
  • Бурдж Халифа – 15 минут
  • Бурдж Аль Араб – 15 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами в элитной резиденции OPALZ, недалеко от Пальмы Джумейра и Бурдж Халифа, Al Barsha South, Дубай
Al Barsha, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает зоной отдыха и кинотеатром на открытом воздухе, бассейнами для детей и взрослых, беговой дорожкой, детской площадкой, бизнес-центром, салоном красоты, студией йоги, теннисным кортом, фитнес-центром, многофункциональным залом.

Окончание строительства - август 2025 года.

Преимущества

Высокий арендный доход - до 8%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 8 минут
  • Mall of Emirates - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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