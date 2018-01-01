Жилой комплекс Новые виллы и таунхаусы в закрытой резиденции District 11 Opal Gardens с пляжами, в спокойном жилом районе MBR, Дубай, ОАЭ

Новый проект от Ellington Properties в сотрудничестве с Northacre и Sol Properties - эксклюзивные апартаменты на берегу океана в окружении тропических пальм, на северо-восточной части полумесяца в районе Palm Jumeirah.
Проект Ocean House представляет собой уникальное дизайнерское решение, которое сочетает бескрайние просторы океана с яркой архитектурой жилого комплекса.
В дизайне интерьера - современные формы и объекты, яркие тона травертина, натуральное дерево.
В стандартных апартаментах есть балконы или террасы. В пентхаусах и дуплекс-апартаментах есть собственные бассейны и сады.
Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскреб Бурдж-Халифа, Palm Jumeirah и Персидский залив.
План оплаты:
- 20% - в момент бронирования
- 5 % - через 60 дней после даты бронирования
- 5 % - через 120 дней после даты бронирования
- 5 % - на момент завершения строительства проекта на 20%
- 5 % - на момент завершения строительства проекта на 30%
- 5 % -на момент завершения строительства проекта на 40%
- 5 % - на момент завершения строительства проекта на 50%
- 5 % - на момент завершения строительства проекта на 60%
- 5 % - на момент завершения строительства проекта на 70%
- 40% - по готовности проекта.
Удобства и оснащение в доме
Терраса у бассейна: 50-метровый бассейн олимпийского формата, детский бассейн, беседки и зоны отдыха с шезлонгами, пышная зелень.
Спа-центр: разнообразные оздоровительные процедуры и удобства, в том числе лаунж-зона с бассейном, гималайская соляная пещера, ароматерапевтический душ, дорожка для гидротерапии, паровая баня, сауна.
Фитнес-центр с видом на террасу у бассейна и сад, с современным оборудованием, отдельной студией для йоги, раздевалками, паровой баней, сауной.
Другие удобства: двухэтажный вестибюль с зонами для чтения и отдыха, клубная лаундж-зона, кинотеатр, сигарная комната, дизайнерская кухня для закрытых и частных мероприятий, конференц-зал и зона коворкинга, библиотека, игровая комната, галерея, террасы для отдыха.
Расположение и объекты поблизости
Район Palm Jumeirah олицетворяет собой современную эпоху инноваций, отдыха и развлечений. В то же время, он впечатляет туристов внешним видом в форме полумесяца, который соединяет современный город с бескрайними просторами океана.
От комплекса можно быстро добраться до популярных мест:
- 1 минута - набережная Palm Jumeirah
- 3 минуты - отель Atlantis The Palm
- 7 минут - ТЦ The Pointe
- 12 минут - смотровая площадка The View at The Palm
- 12 минут - ТЦ Nakheel Mall
- 18 минут - район Dubai Marina
- 25 минут - гольф-клуб Emirates, отель Burj Al Arab, колесо обозрения Ain Dubai, ТЦ Mall Of The Emirates, Бурдж-Халифа, Музей будущего, ТЦ Dubai Mall
- 30 минут - Международный финансовый центр Дубая
- 35 минут - Международный аэропорт Дубая.