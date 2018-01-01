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Жилой комплекс Новые виллы и таунхаусы в закрытой резиденции District 11 Opal Gardens с пляжами, в спокойном жилом районе MBR, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,481,133
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Жилой комплекс Новые виллы и таунхаусы в закрытой резиденции District 11 Opal Gardens с пляжами, в спокойном жилом районе MBR, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются виллы и таунхаусы с балконами и видом на лагуну и город.

Престижная резиденция располагает спортивной площадкой, лагуной, детской площадкой, студией йоги, песчаными пляжами, велосипедной и пешеходной дорожкой, зонами барбекю, фитнес-центром.

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника Miele
  • Мраморный пол в гостиных и столовых
  • Большие окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с центральным районо Даунтаун Дубай.

  • Дубайский канал - 23 минуты
  • Бурдж Халифа - 22 минуты
  • Фонтан Дубай - 21 минута
  • Дельфинарий - 19 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новые виллы и таунхаусы в закрытой резиденции District 11 Opal Gardens с пляжами, в спокойном жилом районе MBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,481,133
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Расположенный на полуострове в престижном районе Бизнес-Бэй, проект выделяется обилием зеленых насаждений, парков, беговых и прогулочных дорожек и других удобств для жизни и отдыха. Одной из ключевых особенностей является набережная с ресторанами, магазинами, садами и парками.

На полуострове будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. В пешей доступности супермаркеты, бутики, салоны, кафе и рестораны. Также на территории острова будет теннисный корт, сквош-корт, баскетбольная площадка и скейт-парк.

Преимущества

Компания Select Group, девелопер проекта, основана в 2002 году и известна такими проектами, как Studio One, Jumeirah Living Marina Gate, Marina Gate и др. Select Group удостоена множества наград, в том числе как лучший застройщик элитной и жилой высотной недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный у Дубайского канала, рядом с Sheikh Zayed Rd и Al Khail Rd, в пешей доступности от станции метро Business Bay, проект располагает удобной транспортной доступностью и на личном автомобиле, и на общественном или водном транспорте. До ключевых районов Дубая — Даунтаун, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–15 минут. Расстояния:

  • 800 метров до Bay Avenue Mall
  • 850 метров до Sheikh Zayed Road
  • 1 км до станции метро Business Bay
  • 1,9 км до Бурдж-Халифы
  • 2,2 км до Dubai Mall
  • 3,7 км до DIFC
  • 14,6 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
Жилой комплекс Современные дизайнерские апартаменты на берегу океана, с балконами, террасами и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Новый проект от Ellington Properties в сотрудничестве с Northacre и Sol Properties - эксклюзивные апартаменты на берегу океана в окружении тропических пальм, на северо-восточной части полумесяца в районе Palm Jumeirah.

Проект Ocean House представляет собой уникальное дизайнерское решение, которое сочетает бескрайние просторы океана с яркой архитектурой жилого комплекса.

В дизайне интерьера - современные формы и объекты, яркие тона травертина, натуральное дерево.

В стандартных апартаментах есть балконы или террасы. В пентхаусах и дуплекс-апартаментах есть собственные бассейны и сады.

Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскреб Бурдж-Халифа, Palm Jumeirah и Персидский залив.

План оплаты:

  • 20% - в момент бронирования
  • 5 % - через 60 дней после даты бронирования
  • 5 % - через 120 дней после даты бронирования
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 20%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 30%
  • 5 % -на момент завершения строительства проекта на 40%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 50%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 60%
  • 5 % - на момент завершения строительства проекта на 70%
  • 40% - по готовности проекта.
Удобства и оснащение в доме

Терраса у бассейна: 50-метровый бассейн олимпийского формата, детский бассейн, беседки и зоны отдыха с шезлонгами, пышная зелень.

Спа-центр: разнообразные оздоровительные процедуры и удобства, в том числе лаунж-зона с бассейном, гималайская соляная пещера, ароматерапевтический душ, дорожка для гидротерапии, паровая баня, сауна.

Фитнес-центр с видом на террасу у бассейна и сад, с современным оборудованием, отдельной студией для йоги, раздевалками, паровой баней, сауной.

Другие удобства: двухэтажный вестибюль с зонами для чтения и отдыха, клубная лаундж-зона, кинотеатр, сигарная комната, дизайнерская кухня для закрытых и частных мероприятий, конференц-зал и зона коворкинга, библиотека, игровая комната, галерея, террасы для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Район Palm Jumeirah олицетворяет собой современную эпоху инноваций, отдыха и развлечений. В то же время, он впечатляет туристов внешним видом в форме полумесяца, который соединяет современный город с бескрайними просторами океана.

От комплекса можно быстро добраться до популярных мест:

  • 1 минута - набережная Palm Jumeirah
  • 3 минуты - отель Atlantis The Palm
  • 7 минут - ТЦ The Pointe
  • 12 минут - смотровая площадка The View at The Palm
  • 12 минут - ТЦ Nakheel Mall
  • 18 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - гольф-клуб Emirates, отель Burj Al Arab, колесо обозрения Ain Dubai, ТЦ Mall Of The Emirates, Бурдж-Халифа, Музей будущего, ТЦ Dubai Mall
  • 30 минут - Международный финансовый центр Дубая
  • 35 минут - Международный аэропорт Дубая.
Жилой комплекс Жилой комплекс Samia с магазинами, зонами отдыха, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Удобно расположенный в престижном районе Al Furjan, проект Samia предлагает 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы, террасы и кондиционеры.

В комплексе есть круглосуточная охрана, зоны отдыха и магазины.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Расстояние до некоторых популярных мест:

  • ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут
  • DUBAI EXPO 2020 – 14
  • Jafza — 10 минут
  • Palm Jumeirah — 16 минут
  • Festival City/ IKEA — 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum — 20 минут
  • Madinat Jumeirah — 16 минут
  • Dubai Marina/ Jumeirah Beach Residence — 10 минут
  • Станция метро Al Furjan — 1 минута
  • Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда — 2 минуты
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