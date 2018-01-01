Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в комплексе O Ten, район Dubai Healthcare City, ОАЭ

Новый 10-этажный жилой комплекс. К покупке доступны студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. В квартирах качественная отделка, полностью оборудованные кухни, есть балконы или террасы.

В комплексе есть инфинити-бассейн с шезлонгами, зеленая зона с пешеходными дорожками, магазин на первом этаже.

Удобный план оплаты:

20% от стоимости - предоплата,

20% - во время строительства объекта,

5% - после строительства,

55% - пост-оплата в течение 2-х лет.

Преимущества

Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).

В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).

Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из-за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.

Расположение и объекты поблизости

Инфраструктура района: детские сады, частная школа Swiss International Scientific School, музей Jameel Arts Centre, госпиталь Latifa, стадион Забиль, где проходят футбольные матчи и рок-концерты, набережная с живописными видами. В районе, в 10 минутах езды от проекта, находится Заповедник Рас Аль Хор с лагунами, мангровыми лесами и большой популяцией фламинго.

В 5 минутах езды от фризоны Dubai Healthcare City с больницами, клиниками и оздоровительными центрами. Дубай — одно из самых быстроразвивающихся направлений медицинского туризма в мире. В 2021 году страну посетило 630 тыс. медицинских туристов.

Через район проходят главные дороги города — Dubai-Al Ain Road и Sheikh Rashid Road, а также линия метро.