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Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в комплексе O Ten, район Dubai Healthcare City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 213,000
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Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в комплексе O Ten, район Dubai Healthcare City, ОАЭ
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О комплексе

Новый 10-этажный жилой комплекс. К покупке доступны студии, квартиры с 1 и 2 спальнями. В квартирах качественная отделка, полностью оборудованные кухни, есть балконы или террасы.

В комплексе есть инфинити-бассейн с шезлонгами, зеленая зона с пешеходными дорожками, магазин на первом этаже.

Удобный план оплаты:

  • 20% от стоимости - предоплата,
  • 20% - во время строительства объекта,
  • 5% - после строительства,
  • 55% - пост-оплата в течение 2-х лет.
Преимущества

Дубай — одно из наиболее привлекательных направлений для инвестиций (Топ-4 городов по уровню безопасности (Euromonitor International), Топ-5 наиболее посещаемых городов мира, Топ-1 по объему потраченных туристами средств).

В Дубае развитая экономика (налог на прибыль/прирост капитала/дивиденды — 0%; фризоны — районы, где действует льготная налоговая и таможенная системы; стабильный курс валюты; низкие темпы инфляции).

Прогнозируется дальнейший рост цен в Дубае из-за спроса инвесторов. Общий объем сделок за первые два квартала 2022 года достиг 22 тыс., что на 45% больше, чем в 2021 году. Ко второму кварталу 2022 года цены на квартиры в Дубае выросли на 38,9% по сравнению с предыдущим годом.

Расположение и объекты поблизости

Инфраструктура района: детские сады, частная школа Swiss International Scientific School, музей Jameel Arts Centre, госпиталь Latifa, стадион Забиль, где проходят футбольные матчи и рок-концерты, набережная с живописными видами. В районе, в 10 минутах езды от проекта, находится Заповедник Рас Аль Хор с лагунами, мангровыми лесами и большой популяцией фламинго.

В 5 минутах езды от фризоны Dubai Healthcare City с больницами, клиниками и оздоровительными центрами. Дубай — одно из самых быстроразвивающихся направлений медицинского туризма в мире. В 2021 году страну посетило 630 тыс. медицинских туристов.

Через район проходят главные дороги города — Dubai-Al Ain Road и Sheikh Rashid Road, а также линия метро.

  • Аэропорт Дубай — 7 мин
  • Заповедник Рас Аль Хор — 9 мин
  • Бурдж-Халифа — 10 мин
  • Джумейра-Бич — 14 мин
  • Дубай Хиллс Молл — 16 мин
  • Финансовый центр DIFC — 10 мин
  • Пальма Джумейра — 20 мин
  • Дубай Марина — 22 мин
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в комплексе O Ten, район Dubai Healthcare City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
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Предлагаются меблированные апартаменты с полным обслуживанием.

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, консьерж-сервисом, тренажерным залом, спа-центром, ресторанами и магазинами, детской площадкой, парковкой, зоной барбекю, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника (холодильник, стиральная машина, плита и вытяжка)
  • Кондиционеры
  • Окна с двойным остеклением
  • ТВ
  • Спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро, торговыми центрами и Экспо 2020.

  • Экспо 2020 - 14 минут
  • Пальма Джумейра - 16 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт - 20 минут
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Окончание строительства - июль 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Бурдж Халифа - 5 минут (3 км)
  • Море - 3,1 км
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 15 минут (15 км)
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1800 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Расположение рядом;

  • Крик Марина – 05 минут
  • Заповедник Рас Аль Хор – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 10 минут
  • Центр города Дубай – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Пляж Джумейра – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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