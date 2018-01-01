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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Creek Beach Grove с собственным пляжем и фитнес-центром, в престижном районе Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 986,256
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция Creek Beach Grove с собственным пляжем и фитнес-центром, в престижном районе Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с террасами и панорамным видом на город.

Резиденция премиум класса располагает собственным пляжем, бассейнами для взрослых и детей, фитнес-центром, зонами отдыха, охраной, детской площадкой, ухоженным садом, парковкой, магазином и супермаркетом.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с центром города, торговым центром, набережной.

  • Центр Дубая - 17 минут езды
  • Школа - 7,8 км
  • Бурдж-Халифа - 12,9 км
  • Аэропорт - 13,5 км
  • Море - 15,6 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 986,256
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Damac Bay | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Damac Bay от Damac Properties.

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 60%
  • На передачу – 20%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1785 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Кавалли вдохновлен интерьерами
  • Крыша Оперного Павильона
  • Cavalli Lounge
  • Водный фонтан
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Многоцелевой зал
  • Парковочные места
  • Досуг и Парк
  • Доступ к пляжу
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Йога и Медитация
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Марина и яхт-клуб

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 0,9 км
  • Jumeirah Beach Residence – 1,6 км
  • Дубай Марина – 1,7 км
  • Живой треугольник Джумейра – 2,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Лучший проект Дубая в 2023 | Sobha One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: fäm Properties

Представляем один из самых инновационных и многофункциональных проектов, которые когда-либо видел Дубай, предлагающий роскошный образ жизни в одном из развивающихся районов города, с доступом к бесконечным удобствам.

Комплекс будет состоять из пяти башен высотой от 30 до 66 этажей. 

Все жилые помещения будут оборудованы прачечной/подсобным помещением, а во всех квартирах с 3-4 спальнями будет предусмотрена комната для прислуги. В некоторых квартирах будет оборудована комната для занятий.

В каждой квартире будет как минимум один балкон или сад, откуда будущие жители смогут наслаждаться удивительным видом на Рас Аль Хор, кристальную лагуну и 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед комплексом. 

Удобства 

  • Cады и террасы с удивительным видом на горизонт Дубая, Рас-аль-Хор и Хрустальную лагуну.
  • Полноценная библиотека
  • Тренажерный зал с беговыми дорожками, статическими велосипедами, беговой дорожкой.
  • Торговый центр 
  • Бассейн для взрослых и детей
  • Четыре соединенных между собой внутренних двора
  • Детская игровая зона
  • 12 лифтов в каждом здании
  • Кафе Sobha и зона для барбекю. 
  • Поле для гольфа премиум-класса Pitch & Putt, спроектированное Гари Плейером
  • Эксклюзивный клубный дом с первоклассными удобствами и патио с видом на поле для гольфа
  • Оздоровительный парк, семейный парк, фитнес-парк и парк для взрослых
  • 8 миллионов квадратных футов набережной, 30 % открытых зеленых зон, 2 международные школы
  • Кристальная лагуна

Расположение

  • Всего в 15 минутах езды от центра Дубая, Бизнес-Бэй и международного аэропорта Дубая. Рядом с недавно запланированной линией метро, недалеко от нового крупнейшего в мире торгового центра и крытого горнолыжного склона, в нескольких минутах от центра Дубая. Транспортная доступность
  • 6 минут до комплекса Sobha Hartland Community с лагуной и двумя международными школами.
  • 10 минут до природного заповедника Рас Аль Хор
  • 10 минут до торговых центров The Dubai Mall, Festival City Mall
  • 12 минут до Бизнес Бэй и центра Дубая
  • 14 минут до парка Забил, Музея будущего и Дубай Фрейм
  • 10 минут до международного аэропорта Дубая
  • 3 мин до медицинского центра Надд Аль Хаммар
  • 20 минут до Бурдж Халифа / центр города
  • Плата за обслуживание 20 AED/кв.фт

Sky Terrace

Потрясающие виды на город открываются с великолепной небесной террасы в каждой башне. Яркие оттенки тематических дворов и поля для гольфа подарят вам чувство безмятежности, когда вы будете любоваться горизонтом, окрашенным в мириады оттенков. 

В каждой из 5 башен есть пещера с высоким лобби, небольшие площадки для барбекю, отдыха и частных вечеринок, а также тематический внутренний двор, соединенный между собой на 6 этаже.

Четыре тематических двора. 

Сохраните гармонию своей души в четырех эксклюзивных тематических дворах, соединенных между собой. Поплавайте в бассейне, приведите себя в форму в тренажерном зале или прогуляйтесь по зеленым аллеям с ландшафтным дизайном, чтобы снять стресс повседневной жизни. 

Поле для гольфа мирового класса

Стильно сыграйте в гольф на поле для игры в питч-энд-патч с 18 лунками, каждая из которых тщательно спроектирована известным игроком.
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются современные апартаменты с панорамными видами на море и город.

Резиденция располагает консьержем, кафе, сауной и парной, библиотекой и зоной отдыха, тренажерным залом, детским центром, бассейнами для взрослых и детей, джакузи, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Особенности квартир
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
  • Современная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 2 минуты
  • Поле для гольфа - 5 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 8 минут
  • Пальма Джумейра - 5 минут
  • Молл Эмиратов - 10 минут
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