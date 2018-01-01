Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 815,700
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О комплексе
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с 1, 2 или 3 спальнями площадью от 150 м2.
Резиденция располагает зоной отдыха, бассейнами, детской площадкой, игровой комнатой, парковкой, ресторанами, террасой на верхнем этаже.
Стоимость - от 795 000 долларов США (2 920 000 дирхам).Расположение и объекты поблизости
- Новый порт Creek Marina - 500 м
- Шоссе Ras Al Khor - 4 км
- Business Bay - 14 мин.
- Downtown Dubai - 15 мин.
- Dubai Mall - 15 мин.
- Аэропорт Dxb Int’ - 16 мин.
- Burj Khalifа - 18 мин.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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