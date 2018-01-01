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Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 815,700
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Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с 1, 2 или 3 спальнями площадью от 150 м2.

Резиденция располагает зоной отдыха, бассейнами, детской площадкой, игровой комнатой, парковкой, ресторанами, террасой на верхнем этаже.

Стоимость - от 795 000 долларов США (2 920 000 дирхам).

Расположение и объекты поблизости
  • Новый порт Creek Marina - 500 м
  • Шоссе Ras Al Khor - 4 км
  • Business Bay - 14 мин.
  • Downtown Dubai - 15 мин.
  • Dubai Mall - 15 мин.
  • Аэропорт Dxb Int’ - 16 мин.
  • Burj Khalifа - 18 мин.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 815,700
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Design Quarter | D3
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas.

Основные Высоты;

  • Современная инфраструктура с достопримечательностями отдыха
  • Близость к заповеднику Рас Аль Хор и торговый центр Дубая
  • Ведущий дизайнерский центр для международных и местных брендов
  • Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 807 кв.
  • фойе
  • полезность
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Danube Properties
Дубай, ОАЭ
от € 195,401
69 м² 1 квартира
Сдача в: 2025
Застройщик: PH Real Estate

Представляем Вашему вниманию потрясающий проект с уникальным планом платежей :
- Первый взнос 10-20%
- Ежемесячный платеж 1% от стоимости недвижимости.
Квартира полностью с отделкой.
Для первый покупателей мебель в подарок!
Ключи август 2025г.
Беспроцентная рассрочка!
Оставляйте заявку чтобы успеть!
 
Многоквартирный жилой дом Studio | Fully Furnished | Community View
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Арьяне, известную как Elevate by Prescott Development.

Основные моменты;

- Удивительные удобства и услуги у вашего порога 
- Одна из видов игровых зон и среды 
- Легкий доступ по Шейх Заид Роуд в непосредственной близости 
- Рядом с Мал Эмиратов и Бизнес Бэй
- Премиум и завораживающие виды, не выходя из дома 

Удобства и фасилиты;

- Студия 
- 1 баня
- полностью меблирована 
- Вид сообщества 
- БУА; 405 кв 
- Балкон и Терраса 
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона 
- зона барбекю
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля 
- Ресторан и Кафе 
- Детская игровая площадка
- Детский бассейн и бассейн
- Всплеск фонтана 
- Электронные игровые комнаты
- беседка 
- Кофейный бар 
- Фитнес-студия 
- Оздоровительный и оздоровительный центр 
- Клубная комната
- Огненная яма 
- Кинотеатр 
- Бизнес Центр
- Школа и Институт 
- Супермаркет и Торговая зона
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Зона йоги и медитации 

 Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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