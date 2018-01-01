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Жилой комплекс Жилой комплекс Orania с парками и пляжем недалеко от достопримечательностей, район The Valley, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 412,080
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Жилой комплекс Жилой комплекс Orania с парками и пляжем недалеко от достопримечательностей, район The Valley, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются элитные таунхаусы с тремя, четырьмя и пятью спальнями.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, зоной барбекю, ресторанами и магазинами, парками, озером с песчаным пляжем.

Стоимость - от 408 000 долларов США (1 498 624 дирхам)

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шоссе Al-Ain - 5 минут
  • Дубай Аутлет Молл - 31 минута
  • Аэропорт Dxb Int’ - 41 минута
  • Даунтаун Дубай - 43 минуты
  • Бурдж Халифа - 43 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 412,080
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Damac properties

Дизайнерские апартаменты с видом на канал Дубай

На берегу Дубайского канала в Сафа-парке находится Cavalli Couture, коллекция дизайнерских апартаментов с 3-5 спальнями и пентхаусов с 6 спальнями, оформленных интерьерами Cavalli и выходящих из потрясающего вида на парк Сафа, канал Дубай, Бизнес-Бей и спокойные воды залива.

Каждый из домов в Cavalli Couture отличается изысканным мастерством и роскошью частной террасы, обеспечивающей беспрепятственный доступ к пейзажному бассейну на крыше и зоне отдыха, где можно оценить лучшие вещи в жизни, от восхода до заката.

Сообщество

Cavalli Couture скрыт в Саф-парке на берегу Дубайского канала, с беспрепятственным доступом к Al Wasl Road и Sheikh Zayed Road.

Отель Cavalli Couture с живописным видом на канал Дубая, парк Сафа и море окружен самыми востребованными районами Дубая, такими как культовая территория Бурдж с ее всемирно известными достопримечательностями, Бизнес-Бей и вечное сообщество Джумейра. 

В нескольких минутах от Cavalli Couture находятся городские развлекательные центры City Walk, La Mer и Jumeira Beach.
Жилой квартал MARINA GATE
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

Дубай, один из семи эмиратов ОАЭ, менее чем за полвека превратился в космополитичный город, что делает его одним из самых важных коммерческих и культурных центров Персидского залива и одним из самых захватывающих мест для жизни в мире. Здесь находится порт Джебель-Али, крупнейшая в мире искусственная гавань и крупнейший порт региона: Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных аэропортов в мире, и Emirates, одна из крупнейших авиакомпаний в мире.

Славится своими превосходными архитектурными достоинствами, в том числе первым в мире 7-звездочным отелем с Бурдж-аль-Араб, 8-м чудом света с Пальмой Джумейра, самым длинным в мире метро без водителя, крупнейшим в мире торговым центром Dubai Mall и самым высоким небоскребом Бурдж-Халифа в Дубае.

Оживленная Дубай MARINA - один из самых востребованных районов Дубая. Расположение Marina Gate расположена именно в этом оживленном месте. Расположенный у входа в самую большую в мире искусственную пристань для яхт, комплекс имеет прямой доступ к Marina Walk - самой известной части района Марина. Вы можете отправиться на неспешную ночную прогулку или утреннюю пробежку по всему периметру. Вы можете выпить свой любимый кофе или взять напрокат велосипед. Если вам надоест находиться на суше, вы можете сесть и выйти из водного такси с билетом на весь день и насладиться прогулкой на лодке вокруг островов Мира, Бурдж-аль-Араб. В качестве альтернативы вы также можете взять напрокат яхту и провести день на рыбалке.

Любители еды могут посетить рестораны, а шопоголики могут насладиться  прилавками и магазинами, разбросанными по всей набережной. Пятизвездочные отели, такие как Grosvenor House, Marriott и Westin, находятся в нескольких минутах ходьбы от комплекса Marina Gate Residences.

Расположенный недалеко от моста, который соединяет остров с материком на его северной стороне, отель обеспечивает легкий доступ и парковку для жителей.

Общественный транспорт в пределах пристани для яхт мирового класса. В дополнение к очень легкодоступным такси и лимузинам, в Marina Gate вы находитесь менее чем в 5 минутах ходьбы от трамвайной остановки. Трамвай - ваш идеальный вид транспорта, если вы хотите насладиться оживленной набережной JBR и ее бесчисленными достопримечательностями. Комплекс также расположен в непосредственной близости от станции метро Marina. Метро - это самый быстрый способ добраться до ваших любимых торговых центров или других отдаленных мест в городе.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕЗИДЕНЦИИ

Комплекс Residences at Marina Gate, расположенный у ворот МАРИНА Гейт, северного входа в возвышающееся сообщество Дубай Марина, представляет собой триумвират жилых башен у ворот в Дубай Марина. Ворота Марины были продуманы с большим вниманием к деталям. В соответствии с потребностями жителей здание объединяется в последовательность привлекательных пространств, которые позволяют  переходить от общественных к частным зонам, от активного к спокойному использованию и от утилитарных функций к презентационным зонам. На живописных уровнях подиума разместятся торговая колоннада, виллы и спортивные клубы в сочетании с обсаженными деревьями общественными пространствами и пейзажными бассейнами, чтобы завершить современный фасад.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ ВИДЫ

Резиденции в Marina Gate предлагают потрясающие виды на набережную, создавая впечатляющее дополнение к горизонту Дубай Марина.

РЕЗИДЕНЦИИ

Каждая квартира в резиденциях на Marina Gate спроектирована так, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство с высокими потолками и прямыми углами, идеально сочетая яркие, современные вертикальные линии с вдохновенной внутренней отделкой. С просторных балконов и окон от пола до потолка открывается потрясающий вид, независимо от того, смотрите ли вы на далекий горизонт, городской пейзаж или спокойные воды пристани для яхт.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАРИНА ГЕЙТ

Торговая колоннада была спроектирована таким образом, чтобы создать живую, активную связь с остальной частью сообщества без ущерба для конфиденциальности и уединения жителей. Пешеходные переходы, ведущие к более чем 50 торговым точкам, предлагают широкий спектр удобств и возможностей для отдыха, включая супермаркет, тренажерный зал, салоны красоты и спортивные сооружения, расположенные на первом и втором этажах.

MARINA GATE I
Захватывающий дух пейзажный бассейн с контролем температуры
Зона детского бассейна 
Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с видом на пристань для яхт
Чемпионский уровень, освещенные корты для игры в сквош и паддл-теннис
8 скоростных лифтов со специальным служебным лифтом
Погрузочная платформа с прямым доступом для беспроблемного перемещения в
условиях специальной безопасности со встроенным видеонаблюдением
24-часовые услуги консьержа
Охраняемая парковка для резидентов
Просторная парковка для посетителей

MARINA GATE II

Лаундж-бассейн с контролем температуры

Детский бассейн 

Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с паровой баней и сауной 

Полноразмерная баскетбольная площадка

9 высокоскоростных лифтов со специальным служебным лифтом

Погрузочная площадка с прямым доступом для беспроблемного въезда 

Специальная охрана со встроенным видеонаблюдением

24-часовые услуги консьержа

Охраняемая парковка для жителей 

Просторная парковка для посетителей.
Многоквартирный жилой дом Azizi Riviera Reve
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Срочно продам студию в Azizi Riviera Reve 3 на 18 этаже площадью  458 SQ.FT по цене ниже чем  у застройщика в связи с  личными обстоятельствами.

Описание объекта

  • Застройщик: Azizi Developments
  • Этажность: 26
  • Срок сдачи: 3 кв 2024

Riviera Reve – это новый проект роскошного жилого комплекса, состоящего из трех отдельных башен. Он будет располагаться в одном из престижных районов Дубая – Mohammed Bin Rashid City (MBR City), рядом с крупной автомобильной дорогой Al Khail, в десяти минутах езды от центра Дубая.

Проект станет частью элитного комьюнити Riviera, в состав которого входит 69 многоквартирных домов средней этажности, а также большая торговая зона.
Ключевым элементом сообщества является искусственная лагуна, протяженностью 2,7 километров с песчаными пляжами и инфраструктурой для отдыха у воды

На территории Riviera имеется...

бульвар в стиле Французской Ривьеры с многочисленными розничными магазинами, ресторанами и кафе.
Архитектура трех башен вдохновлена водной лагуной и ее движением. Здания выполнены в современном урбанистическом стиле со стеклянными панелями. Необычность конструкции башен придают открытые террасы с зеленью, выполненные в форме извилистой лагуны.

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