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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Blvd Heights рядом с Дубай Молл, Downtown Dubai, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,115,369
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Blvd Heights рядом с Дубай Молл, Downtown Dubai, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются красивые и функциональные апартаменты с различными планировками, панорамными окнами и живописными видами.

Резиденция состоит из двух башен (45 и 50 этажей) и располагает круглосуточным консьерж-сервисом, бассейном, террасами, кафе, фитнес-центром.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от крупнейшего торгового центра Дубай Молл и пятизвездочных отелей.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Blvd Heights рядом с Дубай Молл, Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,115,369
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Torino | Payment Plan
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Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить апартаменты с 1 спальней, расположенные в Арджане, известном как Torino by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • До передачи – 29%
  • После передачи – 51%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 624 кв.
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и Розничная зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • мечеть
  • Школа и Институт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Зеленое окружение
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт
  • Зал для вечеринок
  • Ленивая река
  • Подземная горка
  • Колода йоги
  • беседка
  • Зона домашних животных

Соседство поблизости;

  • Вилла Лантана – 1,0 км
  • Дубайский научный парк – 1,4 км
  • Мотор Сити – 2,5 км
  • Студия Сити – 3,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seascape | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай.

Основные моменты;

  • Бассейн с длинным каналом и набережной Марина
  • Розничная торговля и рестораны на воде
  • Пешеходные мосты для быстрого доступа
  • Привлекательные варианты плана оплаты
  • Современные объекты, как никогда раньше

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 782 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Отели
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Столовая и розничная торговля

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: Крик-Харбор
Подлокация: Surf at Creek Beach Building 1
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 1

Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: вне плана, сдача в 4 квартале 2023 г.
Застроенная площадь: 987 кв. футов.
 

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