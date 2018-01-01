Жилой комплекс Новая высотная резиденция Blvd Heights рядом с Дубай Молл, Downtown Dubai, ОАЭ

Предлагаются красивые и функциональные апартаменты с различными планировками, панорамными окнами и живописными видами.

Резиденция состоит из двух башен (45 и 50 этажей) и располагает круглосуточным консьерж-сервисом, бассейном, террасами, кафе, фитнес-центром.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от крупнейшего торгового центра Дубай Молл и пятизвездочных отелей.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.