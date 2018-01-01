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  4. Жилой комплекс Высотная резиденция Merano Tower с круглосуточной охраной рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Бич, район Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Высотная резиденция Merano Tower с круглосуточной охраной рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Бич, район Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 418,000
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Жилой комплекс Высотная резиденция Merano Tower с круглосуточной охраной рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Бич, район Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются студии, двух-, трех- и четырехкомнатные апартаменты с панорамным видом на город и каналы.

Высотная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, круглосуточной охраной, ухоженным садом.

Расположение и объекты поблизости
  • Ближайший ресторан - 4 минуты езды
  • Ближайшее кафе - 6 минутах езды
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл - 6 минут езды
  • Джумейра Бич - 9 минут
  • Фонтан Дубай - 12 минут езды
  • Дубай Опера - 7 минут езды
  • Мечеть Джумейра - 17 минут езды
  • Международный аэропорт Дубай - 13 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 418,000
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Новый запуск

Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC

Всего единиц: 191

B + G + 5P + 17 + R
✅ Исследования 
✅ 1BED + прачечная или учеба
✅ 2BED + прачечная + Исследование
✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 варианты бассейна плуга + частный сад 
✅ 3BED Duplex + прачечная + исследование + плед
✅ 4BED Duplex + Laundy + Исследование + Горничный + Плунговый бассейн + частный сад

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Все подразделения полу меблированы 
Кухня Итальянская техника 

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Есть вариант 3 года и 5 лет плана оплаты:
-20% авансовый платеж 
-1% ежемесячно 

Завершение 2024

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*ROOFTOP УДОБСТВА И УСЛУГИ*

Крытый фитнес-центр ⁇ ♀️
Бесконечный бассейн на крыше и детский бассейн ⁇ ♀️
Крытая детская игровая площадка ’
Открытый барбекю и столовая 🍖
Кинотеатр 🎥
Игровая комната 🏓
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seapoint | Prime Location
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1828 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Расположение рядом;

  • Пальма Джумейра – 05 минут
  • Дубай Марина – 10 минут
  • Бизнес-Бей – 20 минут
  • Центр города Дубай – 25 минут
  • La Mer – 30 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками (двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры и 2 эксклюзивных пентхауса).

Резиденция располагает собственным ухоженным парком и панорамным видом на Центральный парк, теннисными кортами и бассейнами, фитнес-залом, спа-центром, парковкой.

Окончание строительства - июль 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Бурдж Халифа - 5 минут (3 км)
  • Море - 3,1 км
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 15 минут (15 км)
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