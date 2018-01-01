Жилой комплекс Высотная резиденция Merano Tower с круглосуточной охраной рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Бич, район Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 418,000
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О комплексе
Предлагаются студии, двух-, трех- и четырехкомнатные апартаменты с панорамным видом на город и каналы.
Высотная резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, круглосуточной охраной, ухоженным садом.Расположение и объекты поблизости
- Ближайший ресторан - 4 минуты езды
- Ближайшее кафе - 6 минутах езды
- Бурдж Халифа и Дубай Молл - 6 минут езды
- Джумейра Бич - 9 минут
- Фонтан Дубай - 12 минут езды
- Дубай Опера - 7 минут езды
- Мечеть Джумейра - 17 минут езды
- Международный аэропорт Дубай - 13 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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