Жилой комплекс Высотная резиденция Merano Tower с круглосуточной охраной рядом с Бурдж Халифа и Джумейра-Бич, район Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 1828 кв.

Горничная комната

Прачечная

Порошковая комната

Прогулка в шкафчике

Лобби, Лифт и Зона ожидания

приемная

Район барбекю

Бассейн

тренажерный зал

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Велоспорт, Бег и Бег трусцой

Спортивный корт

Частный доступ к пляжу

Фитнес-центр

Водная активность

Пляжный волейбол

Спа и Сауна

Йога и Медитация

Расположение рядом;

Пальма Джумейра – 05 минут

Дубай Марина – 10 минут

Бизнес-Бей – 20 минут

Центр города Дубай – 25 минут

La Mer – 30 минут

Международный аэропорт Дубая – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284