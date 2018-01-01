Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе Greenview среди зеленых парков и рядом с гольф-клубом, район Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 401,000
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О комплексе
Жилой комплекс в окружении парков и зеленых газонов. В комплексе есть виллы с 3-4 спальнями с площадью от 180 до 227 м2.
Инфраструктура комплекса:
- бассейн с зоной отдыха
- безбортный бассейн
- парк развлечений
- детская площадка
- спортивный зал
- оздоровительный центр
- беговые дорожки
- гольф-клуб
- приватные балконы и патио
- зона барбекю
- рестораны
- магазины
Комфортное расположение: виллы находятся всего в 30 минутах езды от центра Дубая. По прилегающему бульвару легко добраться до Всемирной выставки ЭКСПО-2021, международного аэропорта и всех популярных достопримечательностей города.
Удобный план оплаты:
- 1-й взнос - 10%
- 2-й взнос - 10%
- 3-й взнос - 10%
- 4-й взнос - 10%
- 40% готовности объекта - 10%
- 60% готовности объекта - 10%
- 80% готовности объекта - 10%
- Завершение строительства - 30%
Расстояние до некоторых популярных мест и районов Дубая:
- Гольф-клуб - 1 км.
- Остров Palm Jebel Ali - 18 мин.
- Парки развлечений - 25 мин.
- ТЦ Dubai Mall - 35 мин.
- Район Downtown Dubai - 36 мин.
- Небоскреб Burj Khalifа - 38 мин.
- Аэропорт Dxb Int - 40 мин.
- Аэропорт Абу-Даби - 55 мин.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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