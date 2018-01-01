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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе Greenview среди зеленых парков и рядом с гольф-клубом, район Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 401,000
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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе Greenview среди зеленых парков и рядом с гольф-клубом, район Emaar South, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Жилой комплекс в окружении парков и зеленых газонов. В комплексе есть виллы с 3-4 спальнями с площадью от 180 до 227 м2.

Инфраструктура комплекса:

  • бассейн с зоной отдыха
  • безбортный бассейн
  • парк развлечений
  • детская площадка
  • спортивный зал
  • оздоровительный центр
  • беговые дорожки
  • гольф-клуб
  • приватные балконы и патио
  • зона барбекю
  • рестораны
  • магазины
Преимущества

Комфортное расположение: виллы находятся всего в 30 минутах езды от центра Дубая. По прилегающему бульвару легко добраться до Всемирной выставки ЭКСПО-2021, международного аэропорта и всех популярных достопримечательностей города.

Удобный план оплаты: 

  • 1-й взнос - 10%
  • 2-й взнос - 10%
  • 3-й взнос - 10%
  • 4-й взнос - 10%
  • 40% готовности объекта - 10%
  • 60% готовности объекта - 10%
  • 80% готовности объекта - 10%
  • Завершение строительства - 30%
Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых популярных мест и районов Дубая:

  • Гольф-клуб - 1 км.
  • Остров Palm Jebel Ali - 18 мин.
  • Парки развлечений - 25 мин.
  • ТЦ Dubai Mall - 35 мин.
  • Район Downtown Dubai - 36 мин.
  • Небоскреб Burj Khalifа - 38 мин.
  • Аэропорт Dxb Int - 40 мин.
  • Аэропорт Абу-Даби - 55 мин.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе Greenview среди зеленых парков и рядом с гольф-клубом, район Emaar South, Дубай, ОАЭ
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от € 401,000
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 3 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.

Удобства и фасилиты;

- 3 спальни

- 3 ванны

- без мебели 

- БУА; 1292 кв 

- Зона магазина 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Соседство поблизости;

- Высоты Победы; 1,5 км

- Спортивный Город; 1,7 км

- Jumeirah Village Triangle; 2,5 км

- Мотор Сити; 2,7 км

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Квартиры под аренду или перепродажу в комплексе The Community с богатой инфраструктурой в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция будет располагать кинотеатром, библиотекой, теннисными кортами, волейбольными площадками, игровым центром, зонами отдыха, магазином и рестораном, клубом для занятий йогой, симулятором гольфа, тренажерным залом, спа-центром.

Девелопер проекта — Aqua Properties. Компания с богатой историей, отличной репутацией и множеством наград. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes — «Top Real Estate Companies».

Окончание строительства - 2025 год.

График платежей:

  • 10% - первый взнос
  • 10% - через 6 месяцев после первого взноса
  • 10% - через 12 месяцев после первого взноса
  • 10% - после сдачи объекта в эксплуатацию
Преимущества

Ожидаемый арендный доход - 9%.

Возможность приобретения квартир в строящемся коливинге в перспективном районе Дубая со скидкой при условии полной оплаты.

Квартиры можно перепродать с наценкой или сдавать в аренду после окончания строительства.

Расположение и объекты поблизости

Motor City - это зеленый жилой район, который известен трассой «Формулы 4», автодромами для гонок, которые ежегодно привлекают более 300 000 автолюбителей со всего света и развитой инфраструктурой. В торговом центре First Avenue Mall есть магазины, детские игровые площадки, а также заведения, которые можно посетить всей семьей.

Рядом вы найдете супермаркеты, школы, рестораны, Starbucks, Wendy's, KFC, торговые центры, медицинский центр.

Выезд на автомагистраль займёт 4 минуты.
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Waters рядом с яхт-клубом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, детским бассейном и детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с набережной и центральным парком.

  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 10 минут
  • Яхт-клуб - 5 минут
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