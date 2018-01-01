Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе Greenview среди зеленых парков и рядом с гольф-клубом, район Emaar South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс в окружении парков и зеленых газонов. В комплексе есть виллы с 3-4 спальнями с площадью от 180 до 227 м2.

Инфраструктура комплекса:

бассейн с зоной отдыха

безбортный бассейн

парк развлечений

детская площадка

спортивный зал

оздоровительный центр

беговые дорожки

гольф-клуб

приватные балконы и патио

зона барбекю

рестораны

магазины

Преимущества

Комфортное расположение: виллы находятся всего в 30 минутах езды от центра Дубая. По прилегающему бульвару легко добраться до Всемирной выставки ЭКСПО-2021, международного аэропорта и всех популярных достопримечательностей города.

Удобный план оплаты:

1-й взнос - 10%

2-й взнос - 10%

3-й взнос - 10%

4-й взнос - 10%

40% готовности объекта - 10%

60% готовности объекта - 10%

80% готовности объекта - 10%

Завершение строительства - 30%

Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых популярных мест и районов Дубая: