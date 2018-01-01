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Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 369,400
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Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект находится в районе Damac Hills 2. Комплекс включает виллы и таунхаусы с 3-6 спальнями.

За безопасность можно быть спокойным, есть круглосуточная система видеонаблюдения. Также есть парковочные места для всех жителей комплекса.

Удобства и оснащение в доме

На территории находится: современная гимназия, рынок, детский сад и школа, детский аквапарк, кафе, закусочная.

Преимущества

При покупке виллы или таунхауса можно рассчитывать на рентабельность инвестиций в размере от 5% до 5,7% в зависимости от купленного типа недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Рядом есть озера для рыбалки и катания на лодке, пляж, парк, спортивные площадки, бассейны, кинотеатры, рестораны, которые также доступны и жителям комплекса.

Здесь, в районе Damac Hills 2, построен гольф-клуб Trump World Golf Club Dubai-18 Hole Golf Course. Поле, стандарта чемпионата, спроектировано звездой гольфа Тайгером Вудсом.

Комплекс находится в непосредственной близости от автомагистрали Umm Suqeim, что позволяет легко добраться до любой части города. До Dubai International Airport дорога составит 50 минут. А от центра города комплекс находится в 25 минутах езды на машине.

В 25 минутах езды расположены супермаркеты New Mart и Spinneys. А до гипермаркета Carrefour ехать 30 минут.

Недалеко есть Medclinic Arabian Ranches. Здесь жители могут воспользоваться любыми медицинскими услугами. Также близко находится Mediclinic Parkview.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 369,400
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Предлагаются просторные высококачественные апартаменты с полным обслуживанием, балконами и террасами, панорамными видами на город.

Резиденция располагает собственным пляжем, пляжным клубом и рестораном, конференц-залом, тремя бассейнами, детской площадкой, фитнес-центром и тренажерным залом, баскетбольной площадкой, зоной барбекю и зоной для проведения мероприятий, подземной парковкой, консьержем и круглосуточной охраной, ухоженными садами и водными украшениями.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Встроенная кухня
  • Бытовая техника итальянских брендов (варочная панель, холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф)
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж JBR - 10 минут
  • Дубай Марина - 13 минут
  • Бурдж-Халифа - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 35 минут
Жилой квартал MARINA GATE
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Застройщик: Address Property

Дубай, один из семи эмиратов ОАЭ, менее чем за полвека превратился в космополитичный город, что делает его одним из самых важных коммерческих и культурных центров Персидского залива и одним из самых захватывающих мест для жизни в мире. Здесь находится порт Джебель-Али, крупнейшая в мире искусственная гавань и крупнейший порт региона: Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных аэропортов в мире, и Emirates, одна из крупнейших авиакомпаний в мире.

Славится своими превосходными архитектурными достоинствами, в том числе первым в мире 7-звездочным отелем с Бурдж-аль-Араб, 8-м чудом света с Пальмой Джумейра, самым длинным в мире метро без водителя, крупнейшим в мире торговым центром Dubai Mall и самым высоким небоскребом Бурдж-Халифа в Дубае.

Оживленная Дубай MARINA - один из самых востребованных районов Дубая. Расположение Marina Gate расположена именно в этом оживленном месте. Расположенный у входа в самую большую в мире искусственную пристань для яхт, комплекс имеет прямой доступ к Marina Walk - самой известной части района Марина. Вы можете отправиться на неспешную ночную прогулку или утреннюю пробежку по всему периметру. Вы можете выпить свой любимый кофе или взять напрокат велосипед. Если вам надоест находиться на суше, вы можете сесть и выйти из водного такси с билетом на весь день и насладиться прогулкой на лодке вокруг островов Мира, Бурдж-аль-Араб. В качестве альтернативы вы также можете взять напрокат яхту и провести день на рыбалке.

Любители еды могут посетить рестораны, а шопоголики могут насладиться  прилавками и магазинами, разбросанными по всей набережной. Пятизвездочные отели, такие как Grosvenor House, Marriott и Westin, находятся в нескольких минутах ходьбы от комплекса Marina Gate Residences.

Расположенный недалеко от моста, который соединяет остров с материком на его северной стороне, отель обеспечивает легкий доступ и парковку для жителей.

Общественный транспорт в пределах пристани для яхт мирового класса. В дополнение к очень легкодоступным такси и лимузинам, в Marina Gate вы находитесь менее чем в 5 минутах ходьбы от трамвайной остановки. Трамвай - ваш идеальный вид транспорта, если вы хотите насладиться оживленной набережной JBR и ее бесчисленными достопримечательностями. Комплекс также расположен в непосредственной близости от станции метро Marina. Метро - это самый быстрый способ добраться до ваших любимых торговых центров или других отдаленных мест в городе.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕЗИДЕНЦИИ

Комплекс Residences at Marina Gate, расположенный у ворот МАРИНА Гейт, северного входа в возвышающееся сообщество Дубай Марина, представляет собой триумвират жилых башен у ворот в Дубай Марина. Ворота Марины были продуманы с большим вниманием к деталям. В соответствии с потребностями жителей здание объединяется в последовательность привлекательных пространств, которые позволяют  переходить от общественных к частным зонам, от активного к спокойному использованию и от утилитарных функций к презентационным зонам. На живописных уровнях подиума разместятся торговая колоннада, виллы и спортивные клубы в сочетании с обсаженными деревьями общественными пространствами и пейзажными бассейнами, чтобы завершить современный фасад.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ ВИДЫ

Резиденции в Marina Gate предлагают потрясающие виды на набережную, создавая впечатляющее дополнение к горизонту Дубай Марина.

РЕЗИДЕНЦИИ

Каждая квартира в резиденциях на Marina Gate спроектирована так, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство с высокими потолками и прямыми углами, идеально сочетая яркие, современные вертикальные линии с вдохновенной внутренней отделкой. С просторных балконов и окон от пола до потолка открывается потрясающий вид, независимо от того, смотрите ли вы на далекий горизонт, городской пейзаж или спокойные воды пристани для яхт.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАРИНА ГЕЙТ

Торговая колоннада была спроектирована таким образом, чтобы создать живую, активную связь с остальной частью сообщества без ущерба для конфиденциальности и уединения жителей. Пешеходные переходы, ведущие к более чем 50 торговым точкам, предлагают широкий спектр удобств и возможностей для отдыха, включая супермаркет, тренажерный зал, салоны красоты и спортивные сооружения, расположенные на первом и втором этажах.

MARINA GATE I
Захватывающий дух пейзажный бассейн с контролем температуры
Зона детского бассейна 
Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с видом на пристань для яхт
Чемпионский уровень, освещенные корты для игры в сквош и паддл-теннис
8 скоростных лифтов со специальным служебным лифтом
Погрузочная платформа с прямым доступом для беспроблемного перемещения в
условиях специальной безопасности со встроенным видеонаблюдением
24-часовые услуги консьержа
Охраняемая парковка для резидентов
Просторная парковка для посетителей

MARINA GATE II

Лаундж-бассейн с контролем температуры

Детский бассейн 

Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с паровой баней и сауной 

Полноразмерная баскетбольная площадка

9 высокоскоростных лифтов со специальным служебным лифтом

Погрузочная площадка с прямым доступом для беспроблемного въезда 

Специальная охрана со встроенным видеонаблюдением

24-часовые услуги консьержа

Охраняемая парковка для жителей 

Просторная парковка для посетителей.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Summer | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Summer by Emaar

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1133 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Прачечная
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Частный двор
  • Открытые пространства
  • Центр города
  • Вид на закат
  • Доступ к пляжу

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,6 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
  • Культурная деревня – 3,1 км
  • Деревня Уорсон – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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