Жилой комплекс Виллы и таунхаусы Zinnia с доходностью от 5%, в спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Дубай, один из семи эмиратов ОАЭ, менее чем за полвека превратился в космополитичный город, что делает его одним из самых важных коммерческих и культурных центров Персидского залива и одним из самых захватывающих мест для жизни в мире. Здесь находится порт Джебель-Али, крупнейшая в мире искусственная гавань и крупнейший порт региона: Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных аэропортов в мире, и Emirates, одна из крупнейших авиакомпаний в мире.

Славится своими превосходными архитектурными достоинствами, в том числе первым в мире 7-звездочным отелем с Бурдж-аль-Араб, 8-м чудом света с Пальмой Джумейра, самым длинным в мире метро без водителя, крупнейшим в мире торговым центром Dubai Mall и самым высоким небоскребом Бурдж-Халифа в Дубае.

Оживленная Дубай MARINA - один из самых востребованных районов Дубая. Расположение Marina Gate расположена именно в этом оживленном месте. Расположенный у входа в самую большую в мире искусственную пристань для яхт, комплекс имеет прямой доступ к Marina Walk - самой известной части района Марина. Вы можете отправиться на неспешную ночную прогулку или утреннюю пробежку по всему периметру. Вы можете выпить свой любимый кофе или взять напрокат велосипед. Если вам надоест находиться на суше, вы можете сесть и выйти из водного такси с билетом на весь день и насладиться прогулкой на лодке вокруг островов Мира, Бурдж-аль-Араб. В качестве альтернативы вы также можете взять напрокат яхту и провести день на рыбалке.

Любители еды могут посетить рестораны, а шопоголики могут насладиться прилавками и магазинами, разбросанными по всей набережной. Пятизвездочные отели, такие как Grosvenor House, Marriott и Westin, находятся в нескольких минутах ходьбы от комплекса Marina Gate Residences.

Расположенный недалеко от моста, который соединяет остров с материком на его северной стороне, отель обеспечивает легкий доступ и парковку для жителей.

Общественный транспорт в пределах пристани для яхт мирового класса. В дополнение к очень легкодоступным такси и лимузинам, в Marina Gate вы находитесь менее чем в 5 минутах ходьбы от трамвайной остановки. Трамвай - ваш идеальный вид транспорта, если вы хотите насладиться оживленной набережной JBR и ее бесчисленными достопримечательностями. Комплекс также расположен в непосредственной близости от станции метро Marina. Метро - это самый быстрый способ добраться до ваших любимых торговых центров или других отдаленных мест в городе.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕЗИДЕНЦИИ

Комплекс Residences at Marina Gate, расположенный у ворот МАРИНА Гейт, северного входа в возвышающееся сообщество Дубай Марина, представляет собой триумвират жилых башен у ворот в Дубай Марина. Ворота Марины были продуманы с большим вниманием к деталям. В соответствии с потребностями жителей здание объединяется в последовательность привлекательных пространств, которые позволяют переходить от общественных к частным зонам, от активного к спокойному использованию и от утилитарных функций к презентационным зонам. На живописных уровнях подиума разместятся торговая колоннада, виллы и спортивные клубы в сочетании с обсаженными деревьями общественными пространствами и пейзажными бассейнами, чтобы завершить современный фасад.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ ВИДЫ

Резиденции в Marina Gate предлагают потрясающие виды на набережную, создавая впечатляющее дополнение к горизонту Дубай Марина.

РЕЗИДЕНЦИИ

Каждая квартира в резиденциях на Marina Gate спроектирована так, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство с высокими потолками и прямыми углами, идеально сочетая яркие, современные вертикальные линии с вдохновенной внутренней отделкой. С просторных балконов и окон от пола до потолка открывается потрясающий вид, независимо от того, смотрите ли вы на далекий горизонт, городской пейзаж или спокойные воды пристани для яхт.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАРИНА ГЕЙТ

Торговая колоннада была спроектирована таким образом, чтобы создать живую, активную связь с остальной частью сообщества без ущерба для конфиденциальности и уединения жителей. Пешеходные переходы, ведущие к более чем 50 торговым точкам, предлагают широкий спектр удобств и возможностей для отдыха, включая супермаркет, тренажерный зал, салоны красоты и спортивные сооружения, расположенные на первом и втором этажах.

MARINA GATE I

Захватывающий дух пейзажный бассейн с контролем температуры

Зона детского бассейна

Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с видом на пристань для яхт

Чемпионский уровень, освещенные корты для игры в сквош и паддл-теннис

8 скоростных лифтов со специальным служебным лифтом

Погрузочная платформа с прямым доступом для беспроблемного перемещения в

условиях специальной безопасности со встроенным видеонаблюдением

24-часовые услуги консьержа

Охраняемая парковка для резидентов

Просторная парковка для посетителей

MARINA GATE II

Лаундж-бассейн с контролем температуры

Детский бассейн

Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с паровой баней и сауной

Полноразмерная баскетбольная площадка

9 высокоскоростных лифтов со специальным служебным лифтом

Погрузочная площадка с прямым доступом для беспроблемного въезда

Специальная охрана со встроенным видеонаблюдением

24-часовые услуги консьержа

Охраняемая парковка для жителей

Просторная парковка для посетителей.