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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс Mag Park от Mag Lifestyle, с частными бассейнами, с видом на большой зеленый парк, в спокойном районе MBR City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс Mag Park от Mag Lifestyle, с частными бассейнами, с видом на большой зеленый парк, в спокойном районе MBR City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 2,400,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс Mag Park от Mag Lifestyle, с частными бассейнами, с видом на большой зеленый парк, в спокойном районе MBR City, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект - один из крупнейших закрытых сообществ в самом сердце Дубая. Это уникальный жилой комплекс, состоящий из апартаментов и домов с различными планировками.

В проекте 896 апартаментов и 694 таунхаусов и вилл с 4-5 спальнями и 4-5 этажами.

Дома с личными лифтами, просторными складскими помещениями, кабинетами, детскими комнатами, гардеробными, парковками и частными бассейнами.

С балконов открывается вид на большой зеленый парк 25 000 м2.

На террасе на крыше есть кухня на открытом воздухе, обеденная зона, лаунж-зона.

Удобный план оплаты:

  • 10% - предоплата
  • 10% - после 6 месяцев
  • 10% - через 12 месяцев
  • 10% - через 18 месяцев
  • 60% - после сдачи проекта.
Удобства и оснащение в доме

Проект также включает магазины, больницы, мечеть, лаунж-зоны, бар на открытом воздухе, детский сад, беговые дорожки, теннисные корты, поля для гольфа, места для прогулки на лошадях, велосипедные дорожки.

Расположение и объекты поблизости

Находится в спокойном районе Mohammed Bin Rashid City, в окружении зеленых насаждений, пешеходных дорожек и парков, вдали от городского шума.

На машине легко добраться до популярных мест:

Отели: Бурдж Эль Араб: 21 мин, отель Мейдан: 10 мин, Armani Hotel: 17 мин.

Коммерческие районы: финансовый центр DIFC: 12 мин, Business Bay: 15 мин, D3: 15 мин.

Клиники и больницы: Emirates Hosp. Clinics: 17 мин, Mediclinic City Hospital: 19 мин, Американский госпиталь: 19 мин.

Транспорт: аэропорт DXB: 21 мин, дорога Sheikh Zayed Rd: 7мин, аэропорт DWC: 35мин.

Гольф-клубы: Meydan Golf: 10мин, Dubai Hills: 15 мин, Emirates: 24 мин.

Образовательные учреждения: Gems-Willington-Pr. School: 17 мин, Английский колледж: 15 мин, Dubai Int. Pvt. School: 17 мин.

Места отдыха и развлечений: ТЦ Dubai Mall: 16 мин, ТЦ Meydan One Mall: 15 мин, оперный театр Дубая: 20 мин.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Mag Park от Mag Lifestyle, с частными бассейнами, с видом на большой зеленый парк, в спокойном районе MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 2,400,000
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Orla Omniyat

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 6,309 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Приготовленная кухня
  • Медиа-комната
  • Частный бассейн
  • фойе
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег
  • Открытая зона отдыха
  • школа
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • сад

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд – 10 минут
  • Дубай Марина – 15 мин
  • Айн Дубай – 15 минут
  • Бурдж Халифа – 20 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Elano | Payment Plan
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 20%
  • Во время строительства – 80%

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 2 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 785 кв.
  • Порошковая комната
  • Область исследования
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Соседство =;

  • Мотор Сити – 1,7 км
  • Вилла Лантана – 1,7 км
  • Дубайский научный парк – 1,8 км
  • Студия Сити – 2,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1633 кв.
  • Порошковая комната
  • фойе
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон и Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • Район барбекю
  • тренажерный зал
  • 24/7 безопасности
  • Фитнес-центр
  • Игровая зона
  • Зеленая облачность
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Зона катания на коньках
  • Йога и Медитация
  • Чемпионат по гольфу
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет

Близлежащее расположение;

  • Заповедник Рас Аль Хор – 05 минут
  • Бурдж Халифа – 10 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 15 минут
  • Дубай Молл – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Пляж Джумейра – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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