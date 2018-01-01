Жилой комплекс Жилой комплекс Mag Park от Mag Lifestyle, с частными бассейнами, с видом на большой зеленый парк, в спокойном районе MBR City, Дубай, ОАЭ
О комплексе
Проект - один из крупнейших закрытых сообществ в самом сердце Дубая. Это уникальный жилой комплекс, состоящий из апартаментов и домов с различными планировками.
В проекте 896 апартаментов и 694 таунхаусов и вилл с 4-5 спальнями и 4-5 этажами.
Дома с личными лифтами, просторными складскими помещениями, кабинетами, детскими комнатами, гардеробными, парковками и частными бассейнами.
С балконов открывается вид на большой зеленый парк 25 000 м2.
На террасе на крыше есть кухня на открытом воздухе, обеденная зона, лаунж-зона.
Удобный план оплаты:
- 10% - предоплата
- 10% - после 6 месяцев
- 10% - через 12 месяцев
- 10% - через 18 месяцев
- 60% - после сдачи проекта.
Проект также включает магазины, больницы, мечеть, лаунж-зоны, бар на открытом воздухе, детский сад, беговые дорожки, теннисные корты, поля для гольфа, места для прогулки на лошадях, велосипедные дорожки.Расположение и объекты поблизости
Находится в спокойном районе Mohammed Bin Rashid City, в окружении зеленых насаждений, пешеходных дорожек и парков, вдали от городского шума.
На машине легко добраться до популярных мест:
Отели: Бурдж Эль Араб: 21 мин, отель Мейдан: 10 мин, Armani Hotel: 17 мин.
Коммерческие районы: финансовый центр DIFC: 12 мин, Business Bay: 15 мин, D3: 15 мин.
Клиники и больницы: Emirates Hosp. Clinics: 17 мин, Mediclinic City Hospital: 19 мин, Американский госпиталь: 19 мин.
Транспорт: аэропорт DXB: 21 мин, дорога Sheikh Zayed Rd: 7мин, аэропорт DWC: 35мин.
Гольф-клубы: Meydan Golf: 10мин, Dubai Hills: 15 мин, Emirates: 24 мин.
Образовательные учреждения: Gems-Willington-Pr. School: 17 мин, Английский колледж: 15 мин, Dubai Int. Pvt. School: 17 мин.
Места отдыха и развлечений: ТЦ Dubai Mall: 16 мин, ТЦ Meydan One Mall: 15 мин, оперный театр Дубая: 20 мин.