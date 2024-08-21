Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2026

Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.

🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика!

Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 16 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м

ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20

Первоночальный взнос: 1 253 000 аед ( 343 287 $ )

4% DLD: 128 000 (35 068 $)

2% комиссия: 64 000 (17 534 $)

далее беспроцентная рассрочка до получения ключей

Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.

Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.

Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:

Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.

Неограниченный доступ к частному пляжу.

Оздоровительный клуб с сауной.

Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.

Круглосуточный консьерж-сервис.

Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.

Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.