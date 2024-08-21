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Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 258,200
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Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает бассейном с детской секцией, тренажерным залом, парными и сауной, детской площадкой, красивыми ухоженными садами, круглосуточным консьерж-сервисом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре района Бизнес-Бей.

  • Бурдж Халифа - 10 минут
  • Фонтан Дубай - 7 минут
  • Дубай Опера - 8 минут
  • Мечеть Джумейра - 19 минут
  • Дубай Молл - 6 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 258,200
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Другие комплексы
Жилой квартал Park Field Dubai Hills
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Просторная квартира с 1 спальней  792кв.фут, в самом центре Dubai Hills Estate, Южный округ. В минуте от центра. в окружении зелени, прекрасный вид на парк снаружи. Tам есть детская игровая площадка, спортивные удобства на открытом пространстве, поле для гольфа и магазины.

сдача квартиры в декабре 2025г. полностью меблирована, готова к заселению.

50% первый взнос. с очень гибким планом оплаты.

Даты платежей:

Первоначальный плтеж 50%: 145309.32 USD  владельцу

                                                   64158.36 USD застройщику

                 21/08/2024 -  10%  -  32079.18 USD застройщику

                 06/01/2025 - 10%  -  32079.18 USD застройщику

                 15/12/2025  -  30%  - 96236.99 USD застройщику


дополнительные платежи:    DLD  -  4%

                                        Комиссия  -  2%

 
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.

🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика!

Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 16 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м

ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20

Первоночальный взнос: 1 253 000 аед ( 343 287 $ )

                          4% DLD:  128 000 (35 068 $)

                  2% комиссия:  64 000 (17 534 $)

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Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.

Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.

Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:

  • Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.
  • Неограниченный доступ к частному пляжу.
  • Оздоровительный клуб с сауной.
  • Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.

Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.

Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.

 
Жилой комплекс Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются элитные меблированные апартаменты с полным обслуживанием.

Жилой комплекс включает квартиры с 1 и 2 спальнями и располагает открытым бассейном, фитнес-центром, рестораном, спа, парковкой, круглосуточным консьерж-сервисом.

Резиденция представляет собой одно из последних зданий, спроектированных Захой Хадид при жизни. Заха Хадид — одна из самых талантливых архитекторов нашего времени и первая женщина, получившая Притцкеровскую премию — аналог Нобелевской премии в сфере архитектуры. Квартиры, продающиеся в этом доме, обставлены по проекту архитектора. Вся мебель была выбрана лично Захой Хадид.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Стоимость - от 873 000 долларов США (3 205 000 дирхам).

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в 22 минутах ходьбы от театра Dubai Opera, знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа и Дубай Молла, который является одним из крупнейших торговых центров в мире. Также в пешей доступности находится множество кафе и ресторанов, парков и супермаркетов, а также торговый центр Bay Avenue Mall.

  • Торговый центр Bay Avenue Mall — 5 минут
  • Dubai Opera — 5 минут
  • Дубай Молл и Бурдж-Халифа — 6 минут
  • Палм-Джумейра — 18 минут
  • Дубай Марина — 19 минут
  • Аэропорт — 20 минут
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