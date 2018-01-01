Жилой комплекс Апартаменты под аренду с доходностью 8% в престижном гостинично-жилом комплексе Five, район JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 581,000
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О комплексе
5-звездочный роскошный отель включает бутик-спа, тренажерный зал, ландшафтные дорожки, большой бассейн, лужайку для гольфа, рестораны, супермаркет и водные объекты. В башне есть круглосуточная закусочная, бар у бассейна и гриль, спорт-бар и китайский ресторан на крыше.
Каждая квартира в здании включает ландшафтный сад и частный бассейн. 271 бассейн и дизайн фасада создают в садах более прохладный микроклимат.Преимущества
Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.
Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.Расположение и объекты поблизости
- 17 минут до Пальмы Джумейра
- 19 минут до Бурдж Аль Араб
- 21 минута до The Walk JBR
- 22 минуты до Дубай Молл
- 28 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)
- 35 минут до нового международного аэропорта Аль-Мактум
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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