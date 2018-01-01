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Жилой комплекс Апартаменты под аренду с доходностью 8% в престижном гостинично-жилом комплексе Five, район JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 581,000
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Жилой комплекс Апартаменты под аренду с доходностью 8% в престижном гостинично-жилом комплексе Five, район JVC, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

5-звездочный роскошный отель включает бутик-спа, тренажерный зал, ландшафтные дорожки, большой бассейн, лужайку для гольфа, рестораны, супермаркет и водные объекты. В башне есть круглосуточная закусочная, бар у бассейна и гриль, спорт-бар и китайский ресторан на крыше.

Каждая квартира в здании включает ландшафтный сад и частный бассейн. 271 бассейн и дизайн фасада создают в садах более прохладный микроклимат.

Преимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости
  • 17 минут до Пальмы Джумейра
  • 19 минут до Бурдж Аль Араб
  • 21 минута до The Walk JBR
  • 22 минуты до Дубай Молл
  • 28 минут до международного аэропорта Дубая (DXB)
  • 35 минут до нового международного аэропорта Аль-Мактум
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты под аренду с доходностью 8% в престижном гостинично-жилом комплексе Five, район JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 581,000
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает удивительную квартиру с 4 спальнями, расположенную в заливе Блюуотерс, Дубай.

Bluewaters Bay от Meraas - это высотная жилая набережная, которая украшена новой версией роскошной морской жизни, дизайн которой вдохновлен стилем жизни Дубая, захватывающим захватывающую набережную и & вид на город

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 2994 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • оформление
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

Соседство поблизости;

  • Башни на озере Джумейра ( 2,1 км )
  • Луга ( 3,0 км )
  • Острова Джумейра ( 3,3 км )
  • Парк Джумейра ( 3,5 км )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект является закрытым сообществом в тихом озелененном районе Damac Hills 2, и находится рядом с Jebel Ali - Lehbab Road (E77).

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Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: амфитеатр, озеро для катания на лодках, сад бабочек, велосипедные дорожки, озеро для рыбалки, плавучий кинотеатр, футбольное поле, площадка для игр в шахматы, беговая дорожка, искусственный пляж, открытый кинотеатр, пейнтбольный клуб, зооферма, парк для пикников, закусочная, игра "змеи и лестницы", волейбольная площадка, аквапарк с различными аттракционами, сад дзен.

Расположение и объекты поблизости

На автомобиле:

  • 38 минут до ТЦ Dubai Mall
  • 38 минут до Palm Jumeirah
  • 37 минут до Burj Al Arab
  • 42 минуты до The Walk JBR
  • Международный аэропорт Дубая (DXB) - 39 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - примерно в 44 минутах езды.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Creek Waters | Emaar
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar.

Ключевые хайлигты;

  • Знаменитая башня в современном архитектурном стиле
  • Доступ к пляжам и набережной ручья, в розницу у порога
  • Потрясающий подиум в курортном стиле с широким спектром мероприятий
  • Передовые удобства мирового класса: развлечения, здоровье и удовольствия

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 950 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Уличная столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая, Велоспорт и Бег
  • Спортивные сооружения
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Полностью закрытое сообщество
  • Просторные домики
  • Многоцелевой зал
  • Splash Pads

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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