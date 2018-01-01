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Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 706,000
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Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект представляет собой комплекс с инфраструктурой и таунхаусами с 4-5 спальнями, в стиле мальтийской и средиземноморской культуры и архитектуры. Таунхаусы окружены лазурными лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими растениями.

Удобный план оплаты:

20% - предоплата,

60% - во время строительства,

20% - при сдаче объекта.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: кафе, супермаркет, круглосуточная охрана, оздоровительный центр, водные аттракционы, площадка для йоги, VR-парк, плавучий цветочный рынок.

Расположение и объекты поблизости

Район DAMAC Lagoons расположен в нескольких минутах от DAMAC Hills, гольф-сообщества мирового класса, которое предлагает своим жителям доступ к таким развлечениям, как гольф, волновой бассейн, конный клуб, ферма домашних животных, озеро для рыбалки, скейт-парк, спортивные площадки и многое другое.

Ближайшие торговые центры: First Avenue Mall (5 минут), City Centre Me'aisem (10 минут), Cityland Mall (8 минут) и Mall of the Emirates (25 минут).

Ближайшие медицинские центры: Prime Medical Centre (5 минут), Aster Medical Centre (8 минут), Mediclinic Parkview Hospital (10 минут) и NMC Royal Hospital (15 минут).

Международный аэропорт Аль-Мактум находится в 20 минутах езды.

Международный аэропорт Дубая - в 30 минутах езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 706,000
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Резиденция располагает тренажерным залом, 4 бассейнами, барами, зоной отдыха и детским бассейном, беседками и игровыми площадками, конференц-залами и бизнес-центром.

Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные кухни
  • Кухонная бытовая техника
  • Система "умный дом"
  • ТВ
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лучшими отелями, магазинами и ресторанами, Дубай Молл и Дубай Опера.

  • Аэропорт - 19,7 км
  • Море - 6,1 км
  • Бурдж Халифа - 5,5 км
  • Дубай Молл - 5,8 км
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Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Jomana от Meraas

Основные моменты;

  • Гладкие дизайны и современные фасады
  • Современные и грандиозные интерьеры с лучшим декором
  • Престижная община в округе Джумейра
  • Доступ к пятизвездочным ресторанам, гостеприимству, отдыху и развлечениям

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 796 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Водная деятельность
  • Йога и Медитация
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в самом сердце острова Блюватерс, известного как залив Блюватерс от Meraas

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1549 кв.
  • Прачечная
  • Область магазина
  • Горничная комната
  • Балкон / Терраса
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Медицинский центр
  • Зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Бассейн
  • Доступ к пляжу
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Водная активность
  • Спа и Сауна
  • Зона йоги и медитации

Расположение рядом;

  • Шейх Зайед Роуд ( 05 минут )
  • Дубай Марина ( 10 минут )
  • Jumeirah Beach Residence ( 15 минут )
  • Центр города Дубай ( 20 минут )
  • Международный аэропорт Дубая ( 40 минут )

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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