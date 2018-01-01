  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Элитные апартаменты с панорамным видом в резиденции Creekside 18 с бассейнами и тренажерным залом рядом с гаванью, Dubai Creek Harbour, ОАЭ

Жилой комплекс Элитные апартаменты с панорамным видом в резиденции Creekside 18 с бассейнами и тренажерным залом рядом с гаванью, Dubai Creek Harbour, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 814,570
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Элитные апартаменты с панорамным видом в резиденции Creekside 18 с бассейнами и тренажерным залом рядом с гаванью, Dubai Creek Harbour, ОАЭ
1 / 17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

В комплексе есть современные двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры с большими балконами, парковочными местами и панорамными видами.

Резиденция состоит из 450 квартир и располагает парковкой, бассейнами, тренажерным залом, зонами барбекю, детскими площадками, спортивной площадкой, ухоженной террасой.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах от Международного аэропорта Дубая, в десяти минутах от центрального района Даунтаун Дубай, в трех минутах ходьбы от гавани, в двух минутах ходьбы от центрального парка.

  • Новый порт Creek Marina - 300 метров
  • Центральный парк - 800 метров
  • Шоссе Ras Al Khor - 3.6 км
  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Бизнес Бэй - 14 минут
  • Бурдж Халифа - 18 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Аэропорт Dxb Int’ - 16 минут

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Orla | Dorchester Collection
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с террасами, видом на парк и гавань в ЖК Cedar, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Bluewaters Bay
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом Studio | The Quayside | Ellington
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция LIV Marina с круглосуточной охраной в 500 метрах от пляжа, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Элитные апартаменты с панорамным видом в резиденции Creekside 18 с бассейнами и тренажерным залом рядом с гаванью, Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 814,570
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты The Sterling рядом с водным каналом и центром города, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс представляет собой две башни в самом центре Дубая, расположенные между небоскребом Бурдж-Халифа и водным каналом Dubai Water Canal.

В здании есть апартаменты с различными планировками: студии, стандартные квартиры с 1-4 спальнями, пентхаусы, лофт-апартаменты, таунхаусы, с площадью от 47 м2.

Цены: от $272 257 (AED 999 999)

Расположение и объекты поблизости

Находится недалеко от магазинов, образовательных учреждений, больниц, а также некоторых достопримечательностей:

  • Бульвар Sheikh Mohammed Bin Rashid - 2 км
  • Район Downtown Dubai - 2 км
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 3 км
  • Dubai Opera - 4 км
  • Канал Dubai Water - 8 км
  • Аэропорт Dxb Int - 15 км
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются различные комфортабельные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, парковкой, детской площадкой, ухоженными садами, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Школы - 5 минут
  • Ближайший торговый центр - 2 минуты
  • Больницы - 5 минут
Жилой комплекс Surf at Creek Beach Building 1
Аш-Шарджа, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Акция: Распродажа
Категория: Квартира
Район: Крик-Харбор
Подлокация: Surf at Creek Beach Building 1
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 1

Этаж: На верхнем этаже
 С мебелью: Без мебели
 Балкон: Да
Доступность: вне плана, сдача в 4 квартале 2023 г.
Застроенная площадь: 987 кв. футов.
 

Realting.com
Перейти