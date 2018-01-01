Жилой комплекс Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 4,749,975
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О комплексе
Предлагаются красивые трех- и четырехэтажные виллы с видом на поле для гольфа.
Каждая вилла имеет просторную парковку, бассейн, джакузи, тренажерный зал, домашний кинотеатр.
Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.Особенности квартир
Каждый дом включает 5, 6 или 7 спален с ванными комнатами и гардеробными, игровую комнату.Расположение и объекты поблизости
- Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
- Автодром - 12 минут
- Ближайший торговый центр - 11 минут
- Международный аэропорт - 28 минут
- Ближайшая школа - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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