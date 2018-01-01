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Жилой комплекс Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 4,749,975
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Жилой комплекс Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются красивые трех- и четырехэтажные виллы с видом на поле для гольфа.

Каждая вилла имеет просторную парковку, бассейн, джакузи, тренажерный зал, домашний кинотеатр.

Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Особенности квартир

Каждый дом включает 5, 6 или 7 спален с ванными комнатами и гардеробными, игровую комнату.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
  • Автодром - 12 минут
  • Ближайший торговый центр - 11 минут
  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Ближайшая школа - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 4,749,975
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | 17 Icon Bay | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как 17 Icon Bay от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1072 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • Балкон / Терраса
  • Лифт, Лобби и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Спа и Сауна

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,2 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,5 км
  • Культурная деревня – 2,8 км
  • Аль Кифаф – 6,0 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | Peninsula Five | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в Business Bay, известную как Peninsula Five от Select Group

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1722 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Горничная комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Йога и Медитация
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Спортивный корт
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Сад и парк
  • больница
  • Зеленое окружение

Расположение рядом;

  • Бурдж Халифа – 05 минут
  • Дубай Молл – 05 минут
  • Дубай Опера – 10 минут
  • Пляж Джумейра – 15 минут
  • DIFC – 10 минут
  • Заповедник Рас Аль Хор – 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут
  • Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном жилом комплексе Creek Rise Towers на острове в Dubai Creek Harbour, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Комплекс состоит из двух красиво спроектированных жилых высотных зданий с непревзойденным видом на пышную парковую зону острова. Расположенный в районе, ориентированном на семью, он включает квартиры с одной, двумя и тремя спальнями площадью от 72 до 152 м2. Все квартиры имеют балконы с четким видом на набережную и пышные просторы парка внизу. Динамичное окружение башен никогда не перестанет удивлять и восхищать, обеспечивая бесконечные впечатления для жителей и гостей всех возрастов, от очаровательных кафе и ресторанов до модных розничных магазинов и бутиков. Удобства - частные бассейны с регулируемой температурой, современные тренажерные залы и детские игровые площадки означают, что каждый найдет что-то для себя. Это безмятежное пространство с ландшафтной площадкой для отдыха является идеальным местом для общения с семьей и друзьями.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в северной части острова Creek, с видом на парк, и имеет прямой доступ к кольцевому бульвару острова. В нескольких минутах ходьбы от Creek Marina, нового роскошного 5-звездочного причала. С развязкой на Ras Al Khor Road есть легкий доступ к основным дорогам Дубая, центру Дубая и международному аэропорту Дубая - всего в 10-15 минутах езды.

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