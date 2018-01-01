Жилой комплекс Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Комплекс состоит из двух красиво спроектированных жилых высотных зданий с непревзойденным видом на пышную парковую зону острова. Расположенный в районе, ориентированном на семью, он включает квартиры с одной, двумя и тремя спальнями площадью от 72 до 152 м2. Все квартиры имеют балконы с четким видом на набережную и пышные просторы парка внизу. Динамичное окружение башен никогда не перестанет удивлять и восхищать, обеспечивая бесконечные впечатления для жителей и гостей всех возрастов, от очаровательных кафе и ресторанов до модных розничных магазинов и бутиков. Удобства - частные бассейны с регулируемой температурой, современные тренажерные залы и детские игровые площадки означают, что каждый найдет что-то для себя. Это безмятежное пространство с ландшафтной площадкой для отдыха является идеальным местом для общения с семьей и друзьями.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $205 000.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в северной части острова Creek, с видом на парк, и имеет прямой доступ к кольцевому бульвару острова. В нескольких минутах ходьбы от Creek Marina, нового роскошного 5-звездочного причала. С развязкой на Ras Al Khor Road есть легкий доступ к основным дорогам Дубая, центру Дубая и международному аэропорту Дубая - всего в 10-15 минутах езды.