Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как Башня ORB по району 1.

Удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 2690 кв.

Горничная комната

Порошковая комната

Прачечная

оформление

Столовая и розничная торговля

тренажерный зал

Детская игровая площадка

Досуг и Парк

Ресторан и Кафе

Район барбекю

Бассейн

Супермаркет и Торговая зона

Зеленое окружение

Школа и Институт

Общественный зал

Фитнес-центр

Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Услуги;

Хрустальная лагуна и пляж

Частный доступ к пляжу

Обилие зеленых насаждений

Велосипедная дорожка

аптека

Оздоровительный клуб на крыше

Детский сад

Boardwalk

Семейный

Частное сообщество

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284