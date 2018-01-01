Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 218,500
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О комплексе
В проекте 4 башни-небоскреба с кафе, лаунж-зонами, апартаментами.
Жилой комплекс с элитными и просторными меблированными апартаментами, в престижном районе, рядом с городскими достопримечательностями.
Захватывающий вид на несколько интересных объектов: Персидский залив, водный канал Dubai Canal, парк Safa, гавань Dubai Marina.Расположение и объекты поблизости
- 9 минут до торгового центра Дубай Молл/небоскреба Бурдж Халифа
- 10 минут до торгового центра Mall of the Emirates
- 9 минут до пляжа
- 13 минут - Международный аэропорт Дубая
- 10 минут до международной школы
- 14 минут до Бурдж Аль Араб
- 16 минут до гавани Дубая
- 8 минут до Всемирного торгового центра Дубая
- 20 минут до супермаркета.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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