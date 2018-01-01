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Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 218,500
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Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В проекте 4 башни-небоскреба с кафе, лаунж-зонами, апартаментами.

Жилой комплекс с элитными и просторными меблированными апартаментами, в престижном районе, рядом с городскими достопримечательностями.

Захватывающий вид на несколько интересных объектов: Персидский залив, водный канал Dubai Canal, парк Safa, гавань Dubai Marina.

Расположение и объекты поблизости
  • 9 минут до торгового центра Дубай Молл/небоскреба Бурдж Халифа
  • 10 минут до торгового центра Mall of the Emirates
  • 9 минут до пляжа
  • 13 минут - Международный аэропорт Дубая
  • 10 минут до международной школы
  • 14 минут до Бурдж Аль Араб
  • 16 минут до гавани Дубая
  • 8 минут до Всемирного торгового центра Дубая
  • 20 минут до супермаркета.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 218,500
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает большой зоной отдыха и зелеными зонами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольной площадкой, зоной для йоги, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - октябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая, рядом с достопримечательностями, ресторанами, магазинами, торговыми центрами, в пешей доступности от Бурдж-Халифа.

  • Даунтаун Дубай - 5 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elano | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Elano by Oro 24

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • Полу-меблированный
  • BUA; 1045 кв.
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Шоппинг и супермаркет
  • Спа и Сауна
  • Фитнес-центр
  • Спортивный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Настольный теннис
  • Клуб здоровья
  • Cabana сидячие места
  • Крытый баскетбол
  • Паровая комната
  • Зал для вечеринок
  • Бильярд
  • Тропический душ
  • библиотека
  • Ландшафтный сад

Расположение рядом;

  • Dubai Sports City – 05 минут
  • Jumeirah Village Circle – 05 минут
  • First Avenue Mall – 10 минут
  • Торговый центр Эмиратов – 15 минут
  • Шейх Зайед Роуд – 20 минут
  • Бизнес-Бей – 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 25 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | ORB Tower | District One
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2023
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как Башня ORB по району 1.

Удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2690 кв.
  • Горничная комната
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • оформление
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Фитнес-центр
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде

Услуги;

  • Хрустальная лагуна и пляж
  • Частный доступ к пляжу
  • Обилие зеленых насаждений
  • Велосипедная дорожка
  • аптека
  • Оздоровительный клуб на крыше
  • Детский сад
  • Boardwalk
  • Семейный
  • Частное сообщество

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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