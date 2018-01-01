  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. ОАЭ
  4. Жилой комплекс Высотная резиденция Meera Tower с панорамным видом прямо на берегу Дубайского канала, район Al Habtoor City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Высотная резиденция Meera Tower с панорамным видом прямо на берегу Дубайского канала, район Al Habtoor City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 1,117,226
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Высотная резиденция Meera Tower с панорамным видом прямо на берегу Дубайского канала, район Al Habtoor City, Дубай, ОАЭ
1 / 14
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на город.

Резиденция располагает ресторанами, садами, зоной отдыха, отелями, набережной, академией тенниса, тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится непосредственно на Шейх-Зайед-Роад и прямо на берегу Дубайского канала.

  • Бурдж Халифа - 5,2 км (10 минут)
  • Дубай Молл - 10 минут
  • Море - 4,1 км
  • Аэропорт - 19,1 км
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Lamaa | Jumeirah
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera I с видом на набережную в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seapoint | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Многоквартирный жилой дом 2BR | La Voile | La Mer
Дубай, ОАЭ
Вы просматриваете
Жилой комплекс Высотная резиденция Meera Tower с панорамным видом прямо на берегу Дубайского канала, район Al Habtoor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 1,117,226
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: DOM REAL ESTATE

Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса.

🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика!

Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 8 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м

ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20

Первоночальный взнос: 1 386 000 аед ( 379$ )

                          4% DLD:  132 000(36165 $)

                  2% комиссия:  66 000 (18080 $)

далее беспроцентная рассрочка до получения ключей

 

Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды.

Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку.

Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами:

  • Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами.
  • Неограниченный доступ к частному пляжу.
  • Оздоровительный клуб с сауной.
  • Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.

Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки.

В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры.

Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.

 
Жилой комплекс Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Для покупки доступны студия, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. У некоторых квартир вид на гавань, также есть квартиры с видом на район JBR и улицу. Во всех квартирах окна от пола до потолка, европейские кухни премиум-класса, а также просторные частные террасы. Большинство оставшихся апартаментов на данный момент сдаются в аренду.

Удобства: безбортный бассейн и терраса с видом на Дубай Марину; магазины и ресторан.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — один из самых оживленных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы.

Это престижная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Dubai Marina является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным. Квартал Джумейра Бич Резиденц (Jumeirah Beach Residence или JBR) является «сердцем» района. В JBR построено 200 высотных зданий, из них 40 небоскрёбов высотой от 250 до 516 м. Самый высокий из них — небоскрёб Pentominium высотой 516 м.

Проект расположен в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • ТЦ Dubai Marina Mall - 4 мин (на машине)
  • Пляж Marina Beach - 6 мин
  • Район Palm Jumeirah - 9 мин
  • ТЦ Дубай Молл - 18 мин
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 20 мин
  • Аэропорт — 25 мин
  • Мечеть Джумейра — 23 мин
  • Парк Creek — 22 мин
Многоквартирный жилой дом 3BR | +Maid | Palm Gateway
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам роскошную 3-комнатную квартиру, расположенную в Палм-Джумейре, известную как Palm Gateway от Nakheel

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2369 кв.
  • Горничная комната
  • изучение
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • полезность
  • Разный комод для обоих полов
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 0,9 км
  • Зеленые – 1,8 км
  • Виды – 1,9 км
  • Barsha Heights – 2,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

Realting.com
Перейти