Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 774,774
1 / 11
О комплексе
Предлагаются новые элитные таунхаусы с видом на поле для гольфа.
Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.Расположение и объекты поблизости
- Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
- Автодром - 12 минут
- Ближайший торговый центр - 11 минут
- Международный аэропорт - 28 минут
- Ближайшая школа - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы