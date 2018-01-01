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  4. Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 774,774
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются новые элитные таунхаусы с видом на поле для гольфа.

Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
  • Автодром - 12 минут
  • Ближайший торговый центр - 11 минут
  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Ближайшая школа - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 774,774
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Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Ла-Кот, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

Основные моменты;

  • 190 + причал Марина и яхт-клуб / частный пляж
  • Модные бутики, рестораны и кафе
  • Великолепный бассейн
  • Частная ландшафтная терраса
  • Приморский и морской с видом на Перл Джумейра

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 800 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Ресторан и Кафе
  • Район барбекю
  • Фитнес-центр
  • Торговая и супермаркетная зона
  • Спортивный корт
  • мечеть
  • Водная активность
  • Морские и Яхты
  • Доступ к пляжу
  • Вид на море
  • Пляжный волейбол

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Ocean House | Ellington
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Palm Jumeirah, известную как Ocean House от Ellington

Основные моменты;

  • Удивительные дизайны и архитектура
  • Рядом со многими достопримечательностями и пунктами назначения
  • Простые и доступные варианты плана оплаты

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 3 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1785 кв.
  • кладовая
  • прачечная
  • Порошковая комната
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Район барбекю
  • Ресторан и Кафе
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Зона отдыха
  • Школа и Институт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Доступ к пляжу
  • Открытый кинотеатр
  • Конференц-зал и рабочая зона
  • Клубный салон
  • Тихая зеленая зона
  • Общественный зал

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Сдача в: 2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам роскошную 3-комнатную квартиру, расположенную в Палм-Джумейре, известную как Palm Gateway от Nakheel

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2369 кв.
  • Горничная комната
  • изучение
  • Порошковая комната
  • Область магазина
  • полезность
  • Разный комод для обоих полов
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Спортивный корт
  • Бассейн
  • Общественный зал
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Баскетбол и теннисный корт
  • Зеленое окружение
  • Зона отдыха
  • Район барбекю
  • Пляжная зона
  • больница
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация
  • Спорт на открытом воздухе

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City – 0,9 км
  • Зеленые – 1,8 км
  • Виды – 1,9 км
  • Barsha Heights – 2,2 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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