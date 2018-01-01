Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 318,800
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О комплексе
Проект является закрытым сообществом в тихом озелененном районе Damac Hills 2, и находится рядом с Jebel Ali - Lehbab Road (E77).
Комплекс состоит исключительно из вилл с тремя спальнями.Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: амфитеатр, озеро для катания на лодках, сад бабочек, велосипедные дорожки, озеро для рыбалки, плавучий кинотеатр, футбольное поле, площадка для игр в шахматы, беговая дорожка, искусственный пляж, открытый кинотеатр, пейнтбольный клуб, зооферма, парк для пикников, закусочная, игра "змеи и лестницы", волейбольная площадка, аквапарк с различными аттракционами, сад дзен.Расположение и объекты поблизости
На автомобиле:
- 38 минут до ТЦ Dubai Mall
- 38 минут до Palm Jumeirah
- 37 минут до Burj Al Arab
- 42 минуты до The Walk JBR
- Международный аэропорт Дубая (DXB) - 39 минут
- Международный аэропорт Аль-Мактум - примерно в 44 минутах езды.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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