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  4. Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 318,800
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Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект является закрытым сообществом в тихом озелененном районе Damac Hills 2, и находится рядом с Jebel Ali - Lehbab Road (E77).

Комплекс состоит исключительно из вилл с тремя спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: амфитеатр, озеро для катания на лодках, сад бабочек, велосипедные дорожки, озеро для рыбалки, плавучий кинотеатр, футбольное поле, площадка для игр в шахматы, беговая дорожка, искусственный пляж, открытый кинотеатр, пейнтбольный клуб, зооферма, парк для пикников, закусочная, игра "змеи и лестницы", волейбольная площадка, аквапарк с различными аттракционами, сад дзен.

Расположение и объекты поблизости

На автомобиле:

  • 38 минут до ТЦ Dubai Mall
  • 38 минут до Palm Jumeirah
  • 37 минут до Burj Al Arab
  • 42 минуты до The Walk JBR
  • Международный аэропорт Дубая (DXB) - 39 минут
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - примерно в 44 минутах езды.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 318,800
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Grove | Emaar
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Grove by Emaar.

Основные моменты;

  • Роскошные апартаменты на набережной
  • Первоклассные удобства и удобства
  • Закрытое сообщество с полным сюрпризом
  • Пешеходный мост на остров Крик
  • Элегантно оформленные апартаменты с удобствами для жителей

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 711 кв.
  • Встроенный в гардеробе
  • Балкон / Терраса
  • Услуги консьержа
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • пляж
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Школа и Институт
  • Спортивный корт
  • Общественный зал
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна
  • Внутренняя площадь
  • Многоцелевой зал
  • Общественная комната
  • Развлекательная комната

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Blvd Heights рядом с Дубай Молл, Downtown Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются красивые и функциональные апартаменты с различными планировками, панорамными окнами и живописными видами.

Резиденция состоит из двух башен (45 и 50 этажей) и располагает круглосуточным консьерж-сервисом, бассейном, террасами, кафе, фитнес-центром.

Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от крупнейшего торгового центра Дубай Молл и пятизвездочных отелей.

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.
Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - 1 квартал 2023 года.

Преимущества

Возможна скидка 17%.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
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