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Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 483,500
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Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал .

Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей и взрослых с регулируемой температурой, два современных тренажерных зала внутри здания и снаружи, студия йоги, паровые комнаты и сауна и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в Business Bay, рядом с Дубайским каналом и престижным районом Downtown. Рядом - школы, больницы, рестораны и кафе, бутики и магазины в крупнейшем в мире торговом центре.

Ближайший аэропорт - Международный аэропорт Дубая. Он находится примерно в 21 минуте езды по дороге Al Khail Road.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 483,500
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Levanto | Nearby Neighbourhood
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 3 квартиры, расположенные в JVC, известной как Levanto от ORO 24.

Удобства и фасилиты;

- 3 спальни

- 3 ванны

- без мебели 

- БУА; 1292 кв 

- Зона магазина 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Соседство поблизости;

- Высоты Победы; 1,5 км

- Спортивный Город; 1,7 км

- Jumeirah Village Triangle; 2,5 км

- Мотор Сити; 2,7 км

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Bayshore | Dubai Creek Harbour
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам апартаменты с 2 спальнями, расположенные в гавани Дубай-Крик, известной как Bayshore от Emaar.

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1078 кв.
  • Прогулка в шкафчике
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Автостоянка
  • Район барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • Спортивный корт
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Парк и зона отдыха
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Фитнес-центр
  • Рестораны и магазины
  • Спа и Сауна
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка

Соседство поблизости;

  • Аль Джаддаф – 2,6 км
  • Город здравоохранения Фаза 2 – 2,9 км
  • Культурная деревня – 3,1 км
  • Мейдан – 6,3 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в жилом комплексе Wilton Terraces, район MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий на 283 квартиры с чистовой отделкой, встроенными шкафами и кухней с потолками высотой 3,2 м. Из окон открывается вид на небоскрёбы Бизнес Бэй.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • барбекю
  • тренажерный зал
  • библиотека
  • детская площадка
  • 1 парковочное место для каждой квартиры
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Район называют «городом» из-за его размеров и ожидаемого большого потока гостей и посетителей. Всего в MBR City планируется построить 26 400 жилых объектов с собственной монорельсовой дорогой, соединяющей район с двумя международными аэропортами. Также в проект включены: торговый комплекс The Mall of the World с самым большим в мире бассейном, больницы, школы, отели и спортивные центры. Территория района будет покрыта парками, включая поля для гольфа и центральный парк.

Комплекс расположен рядом с главными достопримечательностями города. Поблизости от проекта также находятся 2 международных школы и 3 парка. В 14 минутах езды от комплекса находится природный заповедник Ras al Khor Wildlife Sanctuary, где обитает большая популяция фламинго. До Дубай Молла и Бурдж-Халифы можно доехать за 15 минут, до финансового центра Дубая — за 17 минут.

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