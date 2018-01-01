Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал .

Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей и взрослых с регулируемой температурой, два современных тренажерных зала внутри здания и снаружи, студия йоги, паровые комнаты и сауна и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в Business Bay, рядом с Дубайским каналом и престижным районом Downtown. Рядом - школы, больницы, рестораны и кафе, бутики и магазины в крупнейшем в мире торговом центре.

Ближайший аэропорт - Международный аэропорт Дубая. Он находится примерно в 21 минуте езды по дороге Al Khail Road.