Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 247,800
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О комплексе
Проект состоит из вилл и таунхаусов, окруженных многочисленными парками, зелеными насаждениями и общественными пространствами. Комплекс находится рядом с автомагистралью Umm Suqeim Street в районе Akoya, благодаря чему отсюда удобно добраться в любой район Дубая.
Во всех домах есть оборудованные ванные комнаты, отдельный кабинет для работы и уютная гостиная.
Экологически чистая среда, высокий уровень безопасности, просторные помещения и различные удобства обеспечат лучшие условия для отдыха детей и их родителей.Удобства и оснащение в доме
Другие удобства проекта: кондиционеры, кинотеатр, студия йоги, детский сад, охрана, видеонаблюдение, магазин, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб поло и конного спорта.Расположение и объекты поблизости
- Akoya O2 Oxygen Damac Shopping Mall - 3,6 км
- Школа - 3 км
- Банкомат - 3,6 км
- Бурдж-Халифа - 43,2 км
- Аптека - 3,6 км
- Аэропорт - 50 км
- Al Qudra Native Planting - 10 км
- Море - 33 км.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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