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  4. Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 247,800
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Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Проект состоит из вилл и таунхаусов, окруженных многочисленными парками, зелеными насаждениями и общественными пространствами. Комплекс находится рядом с автомагистралью Umm Suqeim Street в районе Akoya, благодаря чему отсюда удобно добраться в любой район Дубая.

Во всех домах есть оборудованные ванные комнаты, отдельный кабинет для работы и уютная гостиная.

Экологически чистая среда, высокий уровень безопасности, просторные помещения и различные удобства обеспечат лучшие условия для отдыха детей и их родителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: кондиционеры, кинотеатр, студия йоги, детский сад, охрана, видеонаблюдение, магазин, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб поло и конного спорта.

Расположение и объекты поблизости
  • Akoya O2 Oxygen Damac Shopping Mall - 3,6 км
  • Школа - 3 км
  • Банкомат - 3,6 км
  • Бурдж-Халифа - 43,2 км
  • Аптека - 3,6 км
  • Аэропорт - 50 км
  • Al Qudra Native Planting - 10 км
  • Море - 33 км.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 247,800
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Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • JBR - 17 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | Seapoint | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 1828 кв.
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Порошковая комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Расположение рядом;

  • Пальма Джумейра – 05 минут
  • Дубай Марина – 10 минут
  • Бизнес-Бей – 20 минут
  • Центр города Дубай – 25 минут
  • La Mer – 30 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 30 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Highbury | Prime Location
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington.

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2204 кв.
  • Порошковая комната
  • Горничная комната
  • Прачечная
  • Открытая кухня
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Аварийные выходы
  • Пожарные средства
  • Столовая и розничная торговля
  • тренажерный зал
  • Бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • Спортивный корт
  • Фитнес-центр
  • Затонувшее сидение
  • Теннис и Баскетбольный корт
  • Площадь домашних животных
  • Всплеск
  • Открытая игровая зона
  • Отель-подобная зона высадки
  • Кинотеатр

Места поблизости;

  • MBR Al Maktoum City – 05 минут
  • Центр города Дубай – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая – 15 минут
  • Пляж Джумейра – 15 минут
  • Глобальная деревня – 20 минут

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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