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Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 305,600
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Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с полным обслуживанием и панорамным видом на город.

Резиденция располагает круглосуточным рестораном, оздоровительным клубом, ухоженным садом, джакузи на открытом воздухе, детским клубом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от ресторанов, кафе, магазинов и причала для яхт, рядом с двумя станциями метро, крупным торговым центром, бизнес-центрами и ночными клубами.

  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Фонтан Дубай - 8 минут
  • Дубай Опера - 5 минут
  • Мечеть Джумейра - 19 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 305,600
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Застройщик: Coin real estate group

технические характеристики

  • Тип - Квартира
  • Размер - 2368 кв. Футов
  • Количество спален - 4
  • Количество ванных комнат - 5 
  • 25 минут от центра города
  • 25 минут от аэропорта
  • без мебели
  • вакантный

особенности

Комната горничной

Полностью оборудованная кухня

Встроенные шкафы

Просторный балкон 

Общий бассейн

Общий тренажерный зал

Частный доступ к пляжу

1 парковочное место

 

О районе


Современный Beach Vista с окнами от пола до потолка и обширными палубами предлагает уникальный вид на кристально голубые воды Аравийского залива. Ванные комнаты оформлены в изысканном, утонченном стиле, современном и неподвластном времени. Beach Vista состоит из двух отдельных зданий, каждое из которых имеет уникальный набор функций и макетов. Emaar Beachfront - это райский остров с доступным, хорошо связанным адресом, расположенный между JBR и Palm Jumeirah. Дубай Марина, Пальма, и все это в нескольких минутах друг от друга. 
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Застройщик: TRANIO

Проект - впечатляющее с архитектурной точки зрения здание, спроектированное в стиле домов и отелей в Майами. Состоит из 21 этажа, с просторными жилыми помещениями и удобствами для жителей.

В жилых помещениях используется светлая цветовая гамма. В комплексе есть апартаменты с 1-3 спальнями. На каждый апартамент предусмотрено 1-2 парковочных места.

Удобства и оснащение в доме

Два бассейна: бассейн для взрослых со сверкающим водопадом и детский бассейн с техникой безопасности.

Другие удобства: бар со свежевыжатыми соками, терраса для загара с кабинками и шезлонгами, игровая зона с пинг-понгом и настольным футболом, многоцелевая комната для проведения общественных мероприятий, вечеринок, просмотра ТВ, видеонаблюдение, охрана.

Расположение и объекты поблизости

От здания удобно добираться до популярных районов в Дубая, чему способствует следующая сеть общественного транспорта:

  • Метро: станции метро R73, R71, DMCC 1
  • Автобусные линии: в общей сложности 19 автобусных остановок в Jumeirah Village Circle
  • Водный транспорт: Marina Mall, станция Marina Terrace.

Международный аэропорт Дубая (DXB) - 38 минут езды

Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - 34 минуты.
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Застройщик: TRANIO

Проект включает высокое здание из 49 этажей и 384 апартаментов с изысканным дизайном интерьера и различными вариантами планировки: апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаус.

Комплекс спроектирован таким образом, чтобы другие дома не загораживали вид на город и достопримечательности.

В комплексе есть терраса на крыше, которая возвышается над городом. На террасе - 60-метровый бассейн с баром и местами отдыха.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства комплекса:

  • Clubhouse с баром и VIP-зонами
  • Медиа-зал с частным кинотеатром, игровой комнатой и зоной отдыха
  • Зал заседаний, конференц-залы и пространство для совместной работы
  • Обширные террасы с зонами отдыха
  • Пешеходная дорожка среди пышной растительности
  • Гостевые люксы по запросу
  • Статус “Platinum Elite” в Marriott
  • Услуги отеля включают уборку номеров, услуги няни, услуги прачечной, кейтеринга.
Преимущества

Владельцы резиденций будут пользоваться статусом “Platinum Elite” в Marriott Bonvoy в течение двух лет, который включает особую поддержку, бесплатный доступ в лаундж-зоны, скидку 10% на лучший доступный тариф и многие другие удобства в более чем 7400 отелях по всему миру.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в центре города. Достопримечательности Дубая всего в нескольких шагах от отеля.

  • Бурдж-Халифа - 5 минут
  • Фонтан Дубай - 4 минуты
  • Водный канал Дубая - 3 минуты
  • ТЦ Dubai Mall - 6 минут
  • Dubai Opera - 6 минут
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