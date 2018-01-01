Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 305,600
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О комплексе
Предлагаются элитные апартаменты с полным обслуживанием и панорамным видом на город.
Резиденция располагает круглосуточным рестораном, оздоровительным клубом, ухоженным садом, джакузи на открытом воздухе, детским клубом.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от ресторанов, кафе, магазинов и причала для яхт, рядом с двумя станциями метро, крупным торговым центром, бизнес-центрами и ночными клубами.
- Бурдж Халифа - 7 минут
- Фонтан Дубай - 8 минут
- Дубай Опера - 5 минут
- Мечеть Джумейра - 19 минут
- Аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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