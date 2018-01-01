Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
О комплексе
Жилой комплекс на берегу водного канала Dubai Canal. Спроектирован застройщиком из Саудовской Аравии и итальянским дизайнерской компанией Missoni. Это второе в мире здание с интерьерами от этого дизайнера, первое находится в Майами.
Здание будет оформлено с элементами моды и искусства по аналогии с жилым комплексом в Майами.
С балконов апартаментов открывается вид на гавань, водный канал и город. На выбор предлагается множество вариантов квартир - от студий до апартаментов и пентхаусов с 1-5 спальнями.
Пентхаусы в Urban Oasis исключительны. У каждого эксклюзивного пентхауса есть частный лифт и вид на канал Дубая и город с четырех сторон.
Удобный план оплаты:
10 % - предоплата
30% - до сдачи проекта
60% - после сдачи проекта.Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в самом "сердце Дубая". Он находится прямо на берегу водного канала Дубая и в двух шагах от самых престижных мест города:
- Downtown Dubai - в 5 минутах езды
- Пляж Jumeirah - в 7 минутах езды
- ТЦ Dubai Mall - 5 минут езды.